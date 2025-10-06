Ezt nézd meg!
18 perce
A hétvége legjobb sportfotói egy helyen
Minden, ami a hétvégén történt vármegyénk sportvilágában, képekben.
GALÉRIA: Képeken a Central European Strongman Association 1st class liga döntője Táton (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Vízilabda: fotókon a Tatabánya-Eger összecsapás (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Fotókon az OSE-Szolnok kosárlabda mérkőzés (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Vármegyei I. osztály: Fotókon a Kecskéd-Lábatlan meccs (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Vármegyei II. osztály: fotón a Dunaszentmiklósi SE – Tatabányai Vasas meccs (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Vármegyei III. osztály: képeken a Széchenyi TSE – Vértestolnai TE meccs (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
