Vasban pólózik a Tatabánya

Nehéz feladat vár Vas vármegyében a vízművesekre a férfi vízilabda-bajnokság másodosztályában. A jó erőkből álló házigazdák az új szezonra inkább erősödtek, mint gyengültek.

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Vízilabda OB I. B.: a TVSE mindent elkövet, hogy pontot szerezzen

Kiss Szabolcs, a TVSE vezetőedzője azonban kiemelte, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy pontot szerezzenek. Amennyiben a tatabányaiak ott folytatják, ahol az első forduló utolsó negyedében – az ELTE-BEAC ellen – abbahagyták, akkor korántsem esélytelenek, még idegenben sem. Igaz, betegségek, illetve az egyetemista csapattagok „tanévkezdésével” járó kötelezettségek kissé megnehezítette a vendégek felkészülését.

Vízilabda OB I. B., férfi, 2. forduló

AVUS – Tatabányai Vízmű SE

Szombathely, szombat: 11 óra, vezeti: Torda G., Fábián G.