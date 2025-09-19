1 órája
Vasban pólózik a Tatabánya
Szombathelyi matinét játszik szombaton a Tatabányai Vízmű SE. A vízilabda férfi másodosztályban erős rivális vár a gárdára.
Nehéz feladat vár Vas vármegyében a vízművesekre a férfi vízilabda-bajnokság másodosztályában. A jó erőkből álló házigazdák az új szezonra inkább erősödtek, mint gyengültek.
Vízilabda OB I. B.: a TVSE mindent elkövet, hogy pontot szerezzen
Kiss Szabolcs, a TVSE vezetőedzője azonban kiemelte, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy pontot szerezzenek. Amennyiben a tatabányaiak ott folytatják, ahol az első forduló utolsó negyedében – az ELTE-BEAC ellen – abbahagyták, akkor korántsem esélytelenek, még idegenben sem. Igaz, betegségek, illetve az egyetemista csapattagok „tanévkezdésével” járó kötelezettségek kissé megnehezítette a vendégek felkészülését.
Vízilabda OB I. B., férfi, 2. forduló
AVUS – Tatabányai Vízmű SE
Szombathely, szombat: 11 óra, vezeti: Torda G., Fábián G.