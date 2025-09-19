szeptember 19., péntek

Vízilabda

1 órája

Vasban pólózik a Tatabánya

Címkék#vízműves#Szombathely#vízilabda#Tatabányai Vízmű SE

Szombathelyi matinét játszik szombaton a Tatabányai Vízmű SE. A vízilabda férfi másodosztályban erős rivális vár a gárdára.

Petrik József

Nehéz feladat vár Vas vármegyében a vízművesekre a férfi vízilabda-bajnokság másodosztályában. A jó erőkből álló házigazdák az új szezonra inkább erősödtek, mint gyengültek. 

vízilabda: Szombathelyen vendégszerepel a TVSE
Vízilabda: erős rivális vár a TVSE gárdájára 
Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24  Óra

Vízilabda OB I. B.: a TVSE mindent elkövet, hogy pontot szerezzen

Kiss Szabolcs, a TVSE vezetőedzője azonban kiemelte, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy pontot szerezzenek. Amennyiben a tatabányaiak ott folytatják, ahol az első forduló utolsó negyedében – az ELTE-BEAC ellen – abbahagyták, akkor korántsem esélytelenek, még idegenben sem. Igaz, betegségek, illetve az egyetemista csapattagok „tanévkezdésével” járó kötelezettségek kissé megnehezítette a vendégek felkészülését.

Vízilabda OB I. B., férfi, 2. forduló 

AVUS – Tatabányai Vízmű SE 

Szombathely, szombat: 11 óra, vezeti: Torda G., Fábián G.

 

