Esztergomnak is dicsőséget szerzett, fájós derékkal is csodát tett a magyar óriás

Vitek Dárius a döntőben a címvédő iráni Amin Mirzazadehtől szenvedett vereséget 7-2-re. A felek nagy lendülettel vetették magukat a küzdelembe, mindkét fél próbálta ráerőltetni akaratát a másikra, hogy az első intést elkerülje. Erre viszont egyáltalán nem került sor, mert Mirzazadeh kitolási kísérleténél Viteknek sikerült ellépnie és egy billentéssel a földre küldenie a riválisát. A lenti birkózásban megpróbált még fejlefogásból pörgetni, de az ázsiai klasszis kiszabadult és visszafogott, így szépített (2-1). Innentől Mirzazadeh fizikálisan erősebbnek tűnt, kétszer egymás után kitolta a küzdőtérről Viteket, így 3-2-es előnnyel vonulhatott a félperces pihenőre.

Vitek Dárius (kékben) ezüstéremmel térhet haza Zágrábból

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Vitek Dárius Esztergomnak is dicsőséget szerzett

A magyar birkózó a folytatásban sem talált fogást az ellenfelén, inkább védekezésre szorult. Az aktívabb és kezdeményezőbb Mirzazadeh egy mögé kerüléssel, majd pörgetéssel végleg eldöntötte az összecsapást (2-7). Vitek vitrinéjbe így ezüstérem került a zágrábi világbajnokságról. Érdemes megemlíteni, hogy Deák Bárdos Mihály húsz évvel ezelőtti remeklése után volt ismét magyar döntős ebben a súlycsoportban, Esztergom városának is dicsőséget szerezve ezzel.

Ezüstös szavak – Jól kezdtem, de rosszul folytattam. Az volt a terv, hogy nekiesek és én küldetem le először. Szerencsés szituáció volt, amikor sikerült bebillenteni és mögé ugrani. Megmondom őszintén, túl hamar elfáradtam, nem így terveztem. Az Eb óta fáj a derekam, a pörgetésnél nagyon megszorult, onnan hogy felálltunk, már nem is nagyon tudtam bármit is indítani – értékelt Vitek, aki úgy vélte, amíg nem fáradt el, addig nem volt erősebb a riválisa.

Az esztergomi születésű birkózónak Hernádi Ádám polgármester és Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője is gratulált hivatalos közösségi oldalán.