szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

17°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Már csak a Bajt kitömő Mocsa hibátlan

Címkék#Ászár#Tatabányai Vasas#Csolnoki SZSE#labdarúgás megye ii.#Almásfüzitő#Tokod

Egy félidőnyi emberhátrányban is ötöt rúgott a Mocsa. A vármegyei másodosztály 6. fordulóját rendezték a hétvégén.

Kun Attila

A vármegyei másodosztály hatodik körének nyitómérkőzésén a Csolnok a félidőben még döntetlenre állt a Tatabányai Vasas otthonában, a második játékrészben aztán simán a maga javára fordította a mérkőzést. A Tardos-TAC majdnem pontokat vesztett kétgólos vezetésről, végül a ráadásban szerezte meg a győztes gólt a zsinórban ötödik vereségét elszenvedő Tokod ellen. Az Ács a továbbra is pont nélkül az utolsó helyen álló Almásfüzitőt, a Gyermely pedig a Bakonysárkányt verte egy góllal, míg a Dunaszentmiklós Piliscsévről hozta el magabiztosan a három pontot. Az újoncok meccsén a Dunaalmás simán nyert a Bana ellen. 

Vármegyei másodosztály: a hatodik fordulót rendezték a hétvégén
A Tatabányai Vasas és a Tokod is vereséget szenvedett a vármegyei másodosztály hétvégi fordulójában
Fotó: 24 Óra / Forrás: Hagymási Bence

 

Döntetlennel zárult a vármegyei másodosztály rangadója


A forduló rangadóján a listavezető Ászár az addig hozzá hasonlóan hibátlan, második helyen álló Zsámbék II-t fogadta. A félidőben két góllal vezetett a Zsámbék, azonban a házigazda a második játékrész közepén negyed óra alatt fordított. A vendégek azonban még tartogattak egy gólt, így a rangadóhoz illő, izgalmas és fordulatos meccs döntetlenre végződött. Ezt kihasználva az immár egyedül száz százalékos Mocsa állt az élre, amely egy félidőt emberhátrányban játszva is kiütötte a Bajt. A házigazdánál Zuggó János Csaba szűk negyed óra alatt ért el klasszikus mesterhármast, de Kántor István Szilveszter is triplázni tudott. A góllövőlista élén az ezúttal is eredményes zsámbéki Billege Bálint áll 11 találattal.
 

Labdarúgás, vármegyei II. osztály, 6. forduló

Tatabányai Vasas–Csolnoki SZSE 1–4 (1–1)
Tatabánya, vezette: Nagygellér Miklós (Mosolygó Máté, Kiss Csaba).
Gólszerző: Hérics (36. - tizenegyesből), illetve Barlangi B. (3.), Kovács (62.), Székely (81.), Burányi (82.).
Kiállítva: Hérics (Tatabányai Vasas, 83.).

Ácsi Kinizsi SC–Almásfüzitői SC 2–1 (1–1)
Ács, vezette: Urbán Ádám (Mátyók Csaba, Náray Ádám József).
Gólszerző: Horváth (23.), Rigó (71.), illetve Udvardi (14.).
Kiállítva: Szalai Attila (Almásfüzitő, vezetőedző, 80.).

Ászár KSE–Ikoba Beton Zsámbék II. 3–3 (0–2)
Ászár, vezette: Mann Ádám József (Mosolygó Máté, Varga Éva).
Gólszerző: Roll (60.), Stamler (65., 74.), illetve Genszki (5.), Billege (27.), Lukics (80.).

D.M.A.C. Dunaalmás–Banai KSK 4–1 (3–0)
Dunaalmás, vezette: Huszka Dániel László (Németh Gábor).
Gólszerző: Szuri (10.), Nagy (26.), Doma M. (36.), Végh (85.), illetve Róth M. (53.).

Gyermely–Bakonysárkányi SE 2–1 (1–0)
Gyermely, vezette: Szajkó Árpád Attila (Dávid Rita, Marks Bence Timót).
Gólszerző: Terplán (6.), Pap-Kolbert (50.), illetve Andrási (92.).

Mocsa KSE–Baj KSE 9–1 (4–1)
Mocsa, vezette: Somogyi László (Bazsánt Attila Marcell).
Gólszerző: Kerekes (2., 41.), Csizmadia R. (34.), Kántor (43., 51., 87.), Zuggó (67., 74., 79.), illetve Bódi (38.).
Kiállítva: Rácz R. (Mocsa, 45.).

Piliscsévi SE–Dunaszentmiklósi SE 0–3 (0–1)
Piliscsév, vezette: Sándor Tamás (Gyuricza Pál).
Gólszerző: Szerencse (39., 73.), Schmidt N. (56. - tizenegyesből).

Tardosi FC-TAC–Tokod SE 4–3 (2–1)
Tardos, vezette: Perge Viktor (Csákány István).
Gólszerző: Lázár (6.), Koronczi (21.), Suhai (53.), Kisék Sz. (93.), illetve Szöllősi (27. - tizenegyesből), Szabó (64.), Oláh (85.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu