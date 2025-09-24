1 órája
Már csak a Bajt kitömő Mocsa hibátlan
Egy félidőnyi emberhátrányban is ötöt rúgott a Mocsa. A vármegyei másodosztály 6. fordulóját rendezték a hétvégén.
A vármegyei másodosztály hatodik körének nyitómérkőzésén a Csolnok a félidőben még döntetlenre állt a Tatabányai Vasas otthonában, a második játékrészben aztán simán a maga javára fordította a mérkőzést. A Tardos-TAC majdnem pontokat vesztett kétgólos vezetésről, végül a ráadásban szerezte meg a győztes gólt a zsinórban ötödik vereségét elszenvedő Tokod ellen. Az Ács a továbbra is pont nélkül az utolsó helyen álló Almásfüzitőt, a Gyermely pedig a Bakonysárkányt verte egy góllal, míg a Dunaszentmiklós Piliscsévről hozta el magabiztosan a három pontot. Az újoncok meccsén a Dunaalmás simán nyert a Bana ellen.
Döntetlennel zárult a vármegyei másodosztály rangadója
A forduló rangadóján a listavezető Ászár az addig hozzá hasonlóan hibátlan, második helyen álló Zsámbék II-t fogadta. A félidőben két góllal vezetett a Zsámbék, azonban a házigazda a második játékrész közepén negyed óra alatt fordított. A vendégek azonban még tartogattak egy gólt, így a rangadóhoz illő, izgalmas és fordulatos meccs döntetlenre végződött. Ezt kihasználva az immár egyedül száz százalékos Mocsa állt az élre, amely egy félidőt emberhátrányban játszva is kiütötte a Bajt. A házigazdánál Zuggó János Csaba szűk negyed óra alatt ért el klasszikus mesterhármast, de Kántor István Szilveszter is triplázni tudott. A góllövőlista élén az ezúttal is eredményes zsámbéki Billege Bálint áll 11 találattal.
Tatabányai Vasas–Csolnoki SZSE 1–4 (1–1)
Tatabánya, vezette: Nagygellér Miklós (Mosolygó Máté, Kiss Csaba).
Gólszerző: Hérics (36. - tizenegyesből), illetve Barlangi B. (3.), Kovács (62.), Székely (81.), Burányi (82.).
Kiállítva: Hérics (Tatabányai Vasas, 83.).
Ácsi Kinizsi SC–Almásfüzitői SC 2–1 (1–1)
Ács, vezette: Urbán Ádám (Mátyók Csaba, Náray Ádám József).
Gólszerző: Horváth (23.), Rigó (71.), illetve Udvardi (14.).
Kiállítva: Szalai Attila (Almásfüzitő, vezetőedző, 80.).
Ászár KSE–Ikoba Beton Zsámbék II. 3–3 (0–2)
Ászár, vezette: Mann Ádám József (Mosolygó Máté, Varga Éva).
Gólszerző: Roll (60.), Stamler (65., 74.), illetve Genszki (5.), Billege (27.), Lukics (80.).
D.M.A.C. Dunaalmás–Banai KSK 4–1 (3–0)
Dunaalmás, vezette: Huszka Dániel László (Németh Gábor).
Gólszerző: Szuri (10.), Nagy (26.), Doma M. (36.), Végh (85.), illetve Róth M. (53.).
Gyermely–Bakonysárkányi SE 2–1 (1–0)
Gyermely, vezette: Szajkó Árpád Attila (Dávid Rita, Marks Bence Timót).
Gólszerző: Terplán (6.), Pap-Kolbert (50.), illetve Andrási (92.).
Mocsa KSE–Baj KSE 9–1 (4–1)
Mocsa, vezette: Somogyi László (Bazsánt Attila Marcell).
Gólszerző: Kerekes (2., 41.), Csizmadia R. (34.), Kántor (43., 51., 87.), Zuggó (67., 74., 79.), illetve Bódi (38.).
Kiállítva: Rácz R. (Mocsa, 45.).
Piliscsévi SE–Dunaszentmiklósi SE 0–3 (0–1)
Piliscsév, vezette: Sándor Tamás (Gyuricza Pál).
Gólszerző: Szerencse (39., 73.), Schmidt N. (56. - tizenegyesből).
Tardosi FC-TAC–Tokod SE 4–3 (2–1)
Tardos, vezette: Perge Viktor (Csákány István).
Gólszerző: Lázár (6.), Koronczi (21.), Suhai (53.), Kisék Sz. (93.), illetve Szöllősi (27. - tizenegyesből), Szabó (64.), Oláh (85.).