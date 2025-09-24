Már csak a Bajt kitömő Mocsa hibátlan

A vármegyei másodosztály hatodik körének nyitómérkőzésén a Csolnok a félidőben még döntetlenre állt a Tatabányai Vasas otthonában, a második játékrészben aztán simán a maga javára fordította a mérkőzést. A Tardos-TAC majdnem pontokat vesztett kétgólos vezetésről, végül a ráadásban szerezte meg a győztes gólt a zsinórban ötödik vereségét elszenvedő Tokod ellen. Az Ács a továbbra is pont nélkül az utolsó helyen álló Almásfüzitőt, a Gyermely pedig a Bakonysárkányt verte egy góllal, míg a Dunaszentmiklós Piliscsévről hozta el magabiztosan a három pontot. Az újoncok meccsén a Dunaalmás simán nyert a Bana ellen.

A Tatabányai Vasas és a Tokod is vereséget szenvedett a vármegyei másodosztály hétvégi fordulójában

Fotó: 24 Óra / Forrás: Hagymási Bence

Döntetlennel zárult a vármegyei másodosztály rangadója



A forduló rangadóján a listavezető Ászár az addig hozzá hasonlóan hibátlan, második helyen álló Zsámbék II-t fogadta. A félidőben két góllal vezetett a Zsámbék, azonban a házigazda a második játékrész közepén negyed óra alatt fordított. A vendégek azonban még tartogattak egy gólt, így a rangadóhoz illő, izgalmas és fordulatos meccs döntetlenre végződött. Ezt kihasználva az immár egyedül száz százalékos Mocsa állt az élre, amely egy félidőt emberhátrányban játszva is kiütötte a Bajt. A házigazdánál Zuggó János Csaba szűk negyed óra alatt ért el klasszikus mesterhármast, de Kántor István Szilveszter is triplázni tudott. A góllövőlista élén az ezúttal is eredményes zsámbéki Billege Bálint áll 11 találattal.



Tatabányai Vasas–Csolnoki SZSE 1–4 (1–1)

Tatabánya, vezette: Nagygellér Miklós (Mosolygó Máté, Kiss Csaba).

Gólszerző: Hérics (36. - tizenegyesből), illetve Barlangi B. (3.), Kovács (62.), Székely (81.), Burányi (82.).

Kiállítva: Hérics (Tatabányai Vasas, 83.).

Ácsi Kinizsi SC–Almásfüzitői SC 2–1 (1–1)

Ács, vezette: Urbán Ádám (Mátyók Csaba, Náray Ádám József).

Gólszerző: Horváth (23.), Rigó (71.), illetve Udvardi (14.).

Kiállítva: Szalai Attila (Almásfüzitő, vezetőedző, 80.).

Ászár KSE–Ikoba Beton Zsámbék II. 3–3 (0–2)

Ászár, vezette: Mann Ádám József (Mosolygó Máté, Varga Éva).

Gólszerző: Roll (60.), Stamler (65., 74.), illetve Genszki (5.), Billege (27.), Lukics (80.).