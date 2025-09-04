Megszerezte első pontjait a Bakonysárkány

A vármegyei másodosztály hétvégi fordulójában a listavezető Ászár gólzáporos meccsen győzött Almásfüzitőn, a triplázó Szabó Áron Vince a hajrában szerzett két góljával biztosította be csapata számára a három pontot a meccs végére kettős emberhátrányba kerülő házigazda ellen. A második helyen álló Tardos-TAC mindkét félidő végét megnyomta Bajon és végül kétgólos hátrányból fordítva aratott magabiztos győzelmet. A harmadik helyezett Zsámbék II. első félidőben szerzett kétgólos előnye elégnek bizonyult a győzelem megszerzéséhez Tatabányán, míg a negyedik, az utolsó negyedórát emberhátrányban lejátszó Mocsa egy találkozó eleji öngóllal múlta felül a Dunaszentmiklóst. A győztesek továbbra is százszázalékosak.

A Zsámbék II. (labdával) Tatabányáról is elhozta a három pontot a vármegyei másodosztály harmadik fordulójában

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Négy csapat hibátlan, négy viszont pont nélkül áll a vármegyei másodosztályban



Az eddig ugyancsak hibátlan Gyermely a meccs hajrájához közeledve kétgólos hátrányba került Piliscséven, de öt perc alatt egyenlíteni tudott, így megmentett egy pontot. A házigazda Csolnok félidei hátrányból fordítva verte az Ácsot, a Bana kiütötte a Tokodot, míg az eddig pont nélkül álló, sereghajtó csapatok meccsén a Bakonysárkány legyőzte a Dunaalmást. Három fordulót követően az Ács, az Almásfüzitő, a Dunaalmás és a Tatabányai Vasas is pont nélkül áll a bajnokságban. A góllövőlista élén az ezúttal is eredményes tardosi Koronczi István Szabolcs utolérte az ugyancsak ötgólos ászári Kiss Jánost.

Almásfüzitői SC–Ászár KSE 3–5 (1–1)

Almásfüzitő, vezette: Janovics István (Dávid Rita, Ba­zsánt Attila Marcell).

Gólszerző: Rakita (13.), Tóth (52., 58. – tizenegyesből), illetve Palotás (23. – tizenegyesből), Brandt (49.), Szabó (55., 83. – tizenegyeből, 86.).

Kiállítva: Petőcz (87.), Balázs (90.) – egyaránt Almásfüzitő.

Csolnoki SZSE–Ácsi Kinizsi SC 2–1 (0–1)

Sárisáp, vezette: Mann Ádám József (Kurali Zoltán, Gyuricza Pál).

Gólszerző: Pázmándi (47.), Vörös (77.), illetve Kun (28.).

Baj KSE–Tardosi FC-TAC 2–5 (2–3)

Baj, vezette: Szajkó Árpád Attila (Vámosi Benedek, Szalai Balázs).

Gólszerző: Csányi (2.), Számvéber (18.), illetve Varga (37.), Koronczi (38.), Csapucha (40.), Jakabovics (88.), Somogyvári (91.).