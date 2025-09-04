szeptember 4., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Megszerezte első pontjait a Bakonysárkány

Címkék#Gyermely#labdarúgás - Megyei II. osztály#Ács#Bana#Bakonysárkány

Remekelt a Bana a Tokod ellen, vert helyzetből mentett pontot a Gyermely Piliscséven. A harmadik fordulóval folytatódott a vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság.

Kun Attila
A Zsámbék II. (labdával) Tatabányáról is elhozta a három pontot a vármegyei másodosztály harmadik fordulójában

Forrás: 24 Óra

Fotó: Wierl Ádám

A vármegyei másodosztály hétvégi fordulójában a listavezető Ászár gólzáporos meccsen győzött Almásfüzitőn, a triplázó Szabó Áron Vince a hajrában szerzett két góljával biztosította be csapata számára a három pontot a meccs végére kettős emberhátrányba kerülő házigazda ellen. A második helyen álló Tardos-TAC mindkét félidő végét megnyomta Bajon és végül kétgólos hátrányból fordítva aratott magabiztos győzelmet. A harmadik helyezett Zsámbék II. első félidőben szerzett kétgólos előnye elégnek bizonyult a győzelem megszerzéséhez Tatabányán, míg a negyedik, az utolsó negyedórát emberhátrányban lejátszó Mocsa egy találkozó eleji öngóllal múlta felül a Dunaszentmiklóst. A győztesek továbbra is százszázalékosak. 

vármegyei másodosztály: a harmadik fordulót rendezték a hétvégén
vármegyei másodosztály: a harmadik fordulót rendezték a hétvégén
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Négy csapat hibátlan, négy viszont pont nélkül áll a vármegyei másodosztályban


Az eddig ugyancsak hibátlan Gyermely a meccs hajrájához közeledve kétgólos hátrányba került Piliscséven, de öt perc alatt egyenlíteni tudott, így megmentett egy pontot. A házigazda Csolnok félidei hátrányból fordítva verte az Ácsot, a Bana kiütötte a Tokodot, míg az eddig pont nélkül álló, sereghajtó csapatok meccsén a Bakonysárkány legyőzte a Dunaalmást. Három fordulót követően az Ács, az Almásfüzitő, a Dunaalmás és a Tatabányai Vasas is pont nélkül áll a bajnokságban. A góllövőlista élén az ezúttal is eredményes tardosi Koronczi István Szabolcs utolérte az ugyancsak ötgólos ászári Kiss Jánost. 

Labdarúgás, vármegyei II. osztály, 3. forduló 

Almásfüzitői SC–Ászár KSE 3–5 (1–1) 
Almásfüzitő, vezette: Janovics István (Dávid Rita, Ba­zsánt Attila Marcell). 
Gólszerző: Rakita (13.), Tóth (52., 58. – tizenegyesből), illetve Palotás (23. – tizenegyesből), Brandt (49.), Szabó (55., 83. – tizenegyeből, 86.). 
Kiállítva: Petőcz (87.), Balázs (90.) – egyaránt Almásfüzitő. 

Csolnoki SZSE–Ácsi Kinizsi SC 2–1 (0–1) 
Sárisáp, vezette: Mann Ádám József (Kurali Zoltán, Gyuricza Pál). 
Gólszerző: Pázmándi (47.), Vörös (77.), illetve Kun (28.). 

Baj KSE–Tardosi FC-TAC 2–5 (2–3) 
Baj, vezette: Szajkó Árpád Attila (Vámosi Benedek, Szalai Balázs). 
Gólszerző: Csányi (2.), Számvéber (18.), illetve Varga (37.), Koronczi (38.), Csapucha (40.), Jakabovics (88.), Somogyvári (91.). 

Bakonysárkányi SE–D.M.A.C. Dunaalmás 2–0 (1–0) 
Bakonysárkány, vezette: Németh Richárd (Szabó Géza, Dávid Rita). 
Gólszerző: Nagy (13.), Pirsli (66.). 
Kiállítva: Balogh (71. - a kispadról), illetve Végh (91.). 

Banai KSK–Tokod SE 6–0 (4–0) 
Bana, vezette: Nagygellér Miklós (Kiss Csaba, Németh Gábor). 
Gólszerző: Brulich J. Z. (8.), Róth M. (21.), Nyári (30.), Lakatos (38., 73.), Nagy K. (84.). 

Mocsa KSE–Dunaszentmiklósi SE 1–0 (0–0) 
Mocsa, vezette: Marks Bence Timót (Csákány István, dr. Vankó Gábor). 
Gólszerző: Beck (9. – öngól). 
Kiállítva: Czifra (Mocsa, 76.). 

Piliscsévi SE–Gyermely 2–2 (0–0) 
Piliscsév, vezette: Szolonka Sándor (Kis Benedek, Gyuricza Pál). 
Gólszerző: Pap (70.), Rábl (79.), illetve Soós (81.), Hamza (84.). 

Tatabányai Vasas–Ikoba Beton Zsámbék II. 1–2 (0–2) 
Tatabánya, vezette: Kurali Zoltán (Mátyus Gábor, Mosolygó Máté). 
Gólszerző: Lakatos (51. – tizenegyesből), illetve Lukics (4., 29.). 

GALÉRIA: Tatabányai Vasas - Ikoba Beton Zsámbék (W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

 

 

