1 órája
Megszerezte első pontjait a Bakonysárkány
Remekelt a Bana a Tokod ellen, vert helyzetből mentett pontot a Gyermely Piliscséven. A harmadik fordulóval folytatódott a vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság.
A Zsámbék II. (labdával) Tatabányáról is elhozta a három pontot a vármegyei másodosztály harmadik fordulójában
Forrás: 24 Óra
Fotó: Wierl Ádám
A vármegyei másodosztály hétvégi fordulójában a listavezető Ászár gólzáporos meccsen győzött Almásfüzitőn, a triplázó Szabó Áron Vince a hajrában szerzett két góljával biztosította be csapata számára a három pontot a meccs végére kettős emberhátrányba kerülő házigazda ellen. A második helyen álló Tardos-TAC mindkét félidő végét megnyomta Bajon és végül kétgólos hátrányból fordítva aratott magabiztos győzelmet. A harmadik helyezett Zsámbék II. első félidőben szerzett kétgólos előnye elégnek bizonyult a győzelem megszerzéséhez Tatabányán, míg a negyedik, az utolsó negyedórát emberhátrányban lejátszó Mocsa egy találkozó eleji öngóllal múlta felül a Dunaszentmiklóst. A győztesek továbbra is százszázalékosak.
Négy csapat hibátlan, négy viszont pont nélkül áll a vármegyei másodosztályban
Az eddig ugyancsak hibátlan Gyermely a meccs hajrájához közeledve kétgólos hátrányba került Piliscséven, de öt perc alatt egyenlíteni tudott, így megmentett egy pontot. A házigazda Csolnok félidei hátrányból fordítva verte az Ácsot, a Bana kiütötte a Tokodot, míg az eddig pont nélkül álló, sereghajtó csapatok meccsén a Bakonysárkány legyőzte a Dunaalmást. Három fordulót követően az Ács, az Almásfüzitő, a Dunaalmás és a Tatabányai Vasas is pont nélkül áll a bajnokságban. A góllövőlista élén az ezúttal is eredményes tardosi Koronczi István Szabolcs utolérte az ugyancsak ötgólos ászári Kiss Jánost.
Almásfüzitői SC–Ászár KSE 3–5 (1–1)
Almásfüzitő, vezette: Janovics István (Dávid Rita, Bazsánt Attila Marcell).
Gólszerző: Rakita (13.), Tóth (52., 58. – tizenegyesből), illetve Palotás (23. – tizenegyesből), Brandt (49.), Szabó (55., 83. – tizenegyeből, 86.).
Kiállítva: Petőcz (87.), Balázs (90.) – egyaránt Almásfüzitő.
Csolnoki SZSE–Ácsi Kinizsi SC 2–1 (0–1)
Sárisáp, vezette: Mann Ádám József (Kurali Zoltán, Gyuricza Pál).
Gólszerző: Pázmándi (47.), Vörös (77.), illetve Kun (28.).
Baj KSE–Tardosi FC-TAC 2–5 (2–3)
Baj, vezette: Szajkó Árpád Attila (Vámosi Benedek, Szalai Balázs).
Gólszerző: Csányi (2.), Számvéber (18.), illetve Varga (37.), Koronczi (38.), Csapucha (40.), Jakabovics (88.), Somogyvári (91.).
Bakonysárkányi SE–D.M.A.C. Dunaalmás 2–0 (1–0)
Bakonysárkány, vezette: Németh Richárd (Szabó Géza, Dávid Rita).
Gólszerző: Nagy (13.), Pirsli (66.).
Kiállítva: Balogh (71. - a kispadról), illetve Végh (91.).
Banai KSK–Tokod SE 6–0 (4–0)
Bana, vezette: Nagygellér Miklós (Kiss Csaba, Németh Gábor).
Gólszerző: Brulich J. Z. (8.), Róth M. (21.), Nyári (30.), Lakatos (38., 73.), Nagy K. (84.).
Mocsa KSE–Dunaszentmiklósi SE 1–0 (0–0)
Mocsa, vezette: Marks Bence Timót (Csákány István, dr. Vankó Gábor).
Gólszerző: Beck (9. – öngól).
Kiállítva: Czifra (Mocsa, 76.).
Piliscsévi SE–Gyermely 2–2 (0–0)
Piliscsév, vezette: Szolonka Sándor (Kis Benedek, Gyuricza Pál).
Gólszerző: Pap (70.), Rábl (79.), illetve Soós (81.), Hamza (84.).
Tatabányai Vasas–Ikoba Beton Zsámbék II. 1–2 (0–2)
Tatabánya, vezette: Kurali Zoltán (Mátyus Gábor, Mosolygó Máté).
Gólszerző: Lakatos (51. – tizenegyesből), illetve Lukics (4., 29.).
GALÉRIA: Tatabányai Vasas - Ikoba Beton Zsámbék (W.Á.)Fotók: Wierl Ádám