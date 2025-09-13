Magyar Kupa és vármegyei futball is a terítéken

A Tatabánya már elbúcsúzott a Magyar Kupa küzdelmeitől, azonban két vármegyei csapatunk, a Dorog és a Komárom még versenyben van, előbbi a Szegedet látja vendégül, utóbbi Mezőörsre utazik. A vármegyei labdarúgó-bajnokságokban is tovább folytatódnak a küzdelmek.

A vármegyei első osztályban még száz százalékos, második helyezett Sárisáp (fekete-fehérben) ezúttal Esztergomban lép pályára

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Dorog magasabb, a Komárom alacsonyabb osztályú csapattal mérkőzik a Magyar Kupában



Labdarúgás, Magyar Kupa, 3. forduló Dorogi FC (NB III.)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II.) Dorog, szombat, 19 óra. Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztály)–Komárom VSE (NB III.) Mezőörs, vasárnap, 15 óra.

A vármegyei bajnokságokban szombaton és vasárnap is lesznek meccsek





