Labdarúgás

1 órája

Magyar Kupa és vármegyei futball is a terítéken

A Magyar Kupa harmadik fordulójában két harmadosztályú csapatunk, a Dorog és a Komárom is érdekelt lesz. A hétvégén mindhárom osztályban folytatódnak a vármegyei bajnokságok küzdelmei.

Kun Attila

A Tatabánya már elbúcsúzott a Magyar Kupa küzdelmeitől, azonban két vármegyei csapatunk, a Dorog és a Komárom még versenyben van, előbbi a Szegedet látja vendégül, utóbbi Mezőörsre utazik. A vármegyei labdarúgó-bajnokságokban is tovább folytatódnak a küzdelmek.

vármegyei: mindhárom osztályban lesz forduló a hétvégén, emellett a Magyar Kupában is játszanak csapataink
A vármegyei első osztályban még száz százalékos, második helyezett Sárisáp (fekete-fehérben) ezúttal Esztergomban lép pályára
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

 

A Dorog magasabb, a Komárom alacsonyabb osztályú csapattal mérkőzik a Magyar Kupában
 

Labdarúgás, Magyar Kupa, 3. forduló 

Dorogi FC (NB III.)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II.) 

Dorog, szombat, 19 óra. 

Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztály)–Komárom VSE (NB III.) 

Mezőörs, vasárnap, 15 óra. 

 

A vármegyei bajnokságokban szombaton és vasárnap is lesznek meccsek
 

Vármegyei I. osztály, 5. forduló 

Szombat, 16.30: Koppánymonostori SE–Wati Kecskéd KSK; vasárnap, 16.30: Bábolnai SE–Lábatlani ESE, FC Esztergom–Sárisápi BSE, Környe SE–Vértessomló, Nyergesújfalu SE–Tatai AC, Vértesszőlősi SE–DG Tát SE. 

Vármegyei II. osztály, 5. forduló 
Szombat, 16.30: Csolnoki SZSE–Piliscsévi SE (Sárisápon rendezik); vasárnap, 16.30: Almásfüzitői SC–Mocsa KSE, Baj KSE–D. M. A. C. Dunaalmás, Bakonysárkányi SE–Ácsi Kinizsi SC, Banai KSK–Ászár KSE, Gyermely–Dunaszentmiklósi SE, Ikoba Beton Zsámbék II.–Tardosi FC-TAC, Tatabányai Vasas–Tokod SE. 

Vármegyei III. osztály, Déli csoport, 3. forduló 
Vasárnap, 16.30: Császári SE–Kocs KSE, Csémi SE–Bokod FCE, Dad SE–Etei SE, Rédei KSE–Bakonyszombathely KSE, Nagyigmándi KSK–Szákszendi SE. 

Északi csoport, 3. forduló 
Szombat, 16.30: Annavölgyi Bányász SE–Széchenyi TSE, Naszály SE–Bar-Nul Szomódi SE; vasárnap, 16.30: Oroszlányi SZE–Süttői SC, Pilismarót SC–Turul SE, TABAK–Bajót Szikra SE. Szabadnapos: Vértestolnai TE. 


 

 

 

