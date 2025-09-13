1 órája
Magyar Kupa és vármegyei futball is a terítéken
A Magyar Kupa harmadik fordulójában két harmadosztályú csapatunk, a Dorog és a Komárom is érdekelt lesz. A hétvégén mindhárom osztályban folytatódnak a vármegyei bajnokságok küzdelmei.
A Tatabánya már elbúcsúzott a Magyar Kupa küzdelmeitől, azonban két vármegyei csapatunk, a Dorog és a Komárom még versenyben van, előbbi a Szegedet látja vendégül, utóbbi Mezőörsre utazik. A vármegyei labdarúgó-bajnokságokban is tovább folytatódnak a küzdelmek.
A Dorog magasabb, a Komárom alacsonyabb osztályú csapattal mérkőzik a Magyar Kupában
Labdarúgás, Magyar Kupa, 3. forduló
Dorogi FC (NB III.)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II.)
Dorog, szombat, 19 óra.
Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztály)–Komárom VSE (NB III.)
Mezőörs, vasárnap, 15 óra.
A vármegyei bajnokságokban szombaton és vasárnap is lesznek meccsek
Vármegyei I. osztály, 5. forduló
Szombat, 16.30: Koppánymonostori SE–Wati Kecskéd KSK; vasárnap, 16.30: Bábolnai SE–Lábatlani ESE, FC Esztergom–Sárisápi BSE, Környe SE–Vértessomló, Nyergesújfalu SE–Tatai AC, Vértesszőlősi SE–DG Tát SE.
Vármegyei II. osztály, 5. forduló
Szombat, 16.30: Csolnoki SZSE–Piliscsévi SE (Sárisápon rendezik); vasárnap, 16.30: Almásfüzitői SC–Mocsa KSE, Baj KSE–D. M. A. C. Dunaalmás, Bakonysárkányi SE–Ácsi Kinizsi SC, Banai KSK–Ászár KSE, Gyermely–Dunaszentmiklósi SE, Ikoba Beton Zsámbék II.–Tardosi FC-TAC, Tatabányai Vasas–Tokod SE.
Vármegyei III. osztály, Déli csoport, 3. forduló
Vasárnap, 16.30: Császári SE–Kocs KSE, Csémi SE–Bokod FCE, Dad SE–Etei SE, Rédei KSE–Bakonyszombathely KSE, Nagyigmándi KSK–Szákszendi SE.
Északi csoport, 3. forduló
Szombat, 16.30: Annavölgyi Bányász SE–Széchenyi TSE, Naszály SE–Bar-Nul Szomódi SE; vasárnap, 16.30: Oroszlányi SZE–Süttői SC, Pilismarót SC–Turul SE, TABAK–Bajót Szikra SE. Szabadnapos: Vértestolnai TE.