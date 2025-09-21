Összeült az új vármegyei elnökség

A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége júliusban nevezte ki a Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóság társadalmi elnökségét, amely a közelmúltban megtartotta alakuló ülését. A grémiumban történtek változások: Blázsik Ferenc, Mayer László és Németh János Tamás a jövőben már nem lesz tagja az elnökségnek, mindhárman nagyon sokat tettek az elmúlt 14 évben a vármegyei labdarúgás fejlődéséért. Mindhárman maradnak a labdarúgás világában, Blázsik Ferenc az NB III-as Dorogi Futball Kft. ügyvezető igazgatója, Mayer László a Dorogi FC elnöke, míg Németh Tamás János a jövőben is a dunaszentmiklósi labdarúgásért fog tevékenykedni. A következő ciklusban az elnökség létszáma csökkent, a jövőben hét tagú lesz. Újonnan bekerült Szalkai Kitti női utánpótlásedző, aki tatai lakosként a Puskás Akadémia női U19-es korosztályos edzője.

Megtartotta alakuló ülésér a vármegyei igazgatóság újjáalakult társadalmi elnöksége

Forrás: komarom.mlsz.hu

A vármegyei igazgatóság társadalmi elnökségének alakuló ülésén több újdonságról is szó esett



Az ülés elején dr. Kancz Csaba elnök és Khéner László igazgató megköszönte a leköszönő tagoknak a vármegyei labdarúgásért végzett több, mint egy évtizedes tevékenységüket. Az igazgató tájékoztatta az elnökséget a 2025-2026. évi bajnokságokról, nevezésekről. A sportvezető elmondta, hogy újra van női felnőttbajnokság hat csapattal és nagy esély mutatkozik a veterán torna elindítására. A Kistelepülések Tornája folytatódik, az igazgatóság célja, hogy a bakonyalja régióban is elindítsák a sorozatot. Az ülésen szó esett a digitalizációs átállásról, illetve a sportorvoslást érintő változásokról.