szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

25°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

13 perce

Összeült az új vármegyei elnökség

Címkék#Khéner László#Dr Kancz Csaba#Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóság#MLSZ

Változások történtek szűkebb hazánk futballjának irányításában. A Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóság új elnöksége alakuló ülést tartott.

Kemma.hu

A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége júliusban nevezte ki a Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóság társadalmi elnökségét, amely a közelmúltban megtartotta alakuló ülését. A grémiumban történtek változások: Blázsik Ferenc, Mayer László és Németh János Tamás a jövőben már nem lesz tagja az elnökségnek, mindhárman nagyon sokat tettek az elmúlt 14 évben a vármegyei labdarúgás fejlődéséért. Mindhárman maradnak a labdarúgás világában, Blázsik Ferenc az NB III-as  Dorogi Futball Kft. ügyvezető igazgatója, Mayer László a Dorogi FC elnöke, míg Németh Tamás János a jövőben is a dunaszentmiklósi labdarúgásért fog tevékenykedni. A következő ciklusban az elnökség létszáma csökkent, a jövőben hét tagú lesz. Újonnan bekerült Szalkai Kitti női utánpótlásedző, aki tatai lakosként a Puskás Akadémia női U19-es korosztályos edzője. 

vármegyei igazgatóság: összeült a Magyar Labdarúgó-szövetség Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóságának újjáalakult társadalmi elnöksége
Megtartotta alakuló ülésér a vármegyei igazgatóság újjáalakult társadalmi elnöksége
Forrás: komarom.mlsz.hu

 

A vármegyei igazgatóság társadalmi elnökségének alakuló ülésén több újdonságról is szó esett


Az ülés elején dr. Kancz Csaba elnök és Khéner László igazgató megköszönte a leköszönő tagoknak a vármegyei labdarúgásért végzett több, mint egy évtizedes tevékenységüket. Az igazgató tájékoztatta az elnökséget a 2025-2026. évi bajnokságokról, nevezésekről. A sportvezető elmondta, hogy újra van női felnőttbajnokság hat csapattal és nagy esély mutatkozik a veterán torna elindítására. A Kistelepülések Tornája folytatódik, az igazgatóság célja, hogy a bakonyalja régióban is elindítsák a sorozatot. Az ülésen szó esett a digitalizációs átállásról, illetve a sportorvoslást érintő változásokról.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu