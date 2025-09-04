szeptember 4., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Sima győzelmek és egy döntetlen a csonka nyitófordulóban

Címkék#labdarúgás - Megyei III. osztály#Bar-Nul Szomódi SE#Holecz Gergő#Annavölgy#Naszály

Kun Attila

A hétvégén a vármegyei harmadosztályban is kezdetüket vették a bajnokságok. A Déli csoportban a Csém könnyedén verte a Bakonyszombathelyt, míg a Szákszend Bokodról hozta el a három pontot. Az Ete már két góllal is vezetett Rédén, a hazaiak azonban egy vendégkiállítást kihasználva megmentettek egy pontot. Északon a Szomód a triplázó Holecz Gergő vezetésével idegenben is kiütötte az Oroszlányt, az Annavölgy a TABAK-ot lépte le, míg a Naszály negyed óra alatt eldöntötte a Vértestolna elleni meccset. Délen a csémi Szamek Károly Dávid és a rédei Varga Richárd (egyaránt két gól), északon pedig a szomódi Holecz Gergő (három találat) vezeti a góllövőlistát. 

vármegyei harmadosztály: megkezdődött a 2025/26-os szezon
A Szomód (zöld-fehérben) Oroszlányon aratott kiütéses győzelmet a vármegyei harmadosztály első fordulójában
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

 

A vármegyei harmadosztály hétvégi eredményei
 

Labdarúgás, vármegyei III. osztály, Déli csoport, 1. forduló 

Bokod FCE–Szákszendi SE 0–2 (0–1) 
Bokod, vezette: Krausz Gergely (Csizi Martin Tamás, Nagy Gabriella Virág). 
Gólszerző: Marton (16.), Kocsis (86.). 

Csémi SE–Bakonyszombathely KSE 5–0 (1–0) 
Csém, vezette: Janovics István (Sas Dominik, Bazsánt Attila Marcell). 
Gólszerző: Keszi (11. – tizenegyesből), Balázs (70.), Németh (73.), Szamek (83., 88.). 
Kiállítva: Morvai (Bakonyszombathely, 63.). 

Rédei KSE–Etei SE 3–3 (1–1) 
Réde, vezette: Lakatos Zoltán (Berecz Levente, Eperjesi Bence). 
Gólszerző: Takács (25.), Varga (66., 72.), illetve Tanka (17.), Baráth (49. - tizenegyesből), Szabó M. (59.). 
Kiállítva: Szíjj (Ete, 66.). 

A Császári SE–Dad SE és a Nagyigmándi KSK–Kocs KSE mérkőzéseket november 2-án rendezik. 

Vármegyei III. osztály, Északi csoport, 1. forduló 

Annavölgyi Bányász SE–TABAK 5–0 (3–0) 
Annavölgy, vezette: Eperjesi Bence (Berecz Levente, dr. Vankó Gábor). 
Gólszerző: Kovács (11.), Sáska (23. – tizenegyesből), Jeremiás (39., 49.), Somogyi (64.). 

Naszály SE–Vértestolnai TE 3–0 (3–0) 
Naszály, vezette: Ángyás Ferenc (Náray Ádám József, Baranyai László). 
Gólszerző: E. Balogh (2.), Lakatos S. (9., 13.). 

Oroszlányi SZE–Bar-Nul Szomódi SE 1–7 (1–2) 
Oroszlány, vezette: Perge Viktor (Fekete Benedek, Varga Éva). 
Gólszerző: Kuti Horváth (37.), illetve Holecz (23., 71., 84.), Gulyás (43.), Bogdán (49.), Andai M. (56.), Homojovszki (68.). 

A Pilismarót SC–Széchenyi TSE és a Turul SE–Süttői SC mérkőzéseket november 16-án rendezik. 

Szabadnapos: Bajót Szikra SE. 
 

GALÉRIA: Oroszlány - Szomód (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

 

