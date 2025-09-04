Sima győzelmek és egy döntetlen a csonka nyitófordulóban

A hétvégén a vármegyei harmadosztályban is kezdetüket vették a bajnokságok. A Déli csoportban a Csém könnyedén verte a Bakonyszombathelyt, míg a Szákszend Bokodról hozta el a három pontot. Az Ete már két góllal is vezetett Rédén, a hazaiak azonban egy vendégkiállítást kihasználva megmentettek egy pontot. Északon a Szomód a triplázó Holecz Gergő vezetésével idegenben is kiütötte az Oroszlányt, az Annavölgy a TABAK-ot lépte le, míg a Naszály negyed óra alatt eldöntötte a Vértestolna elleni meccset. Délen a csémi Szamek Károly Dávid és a rédei Varga Richárd (egyaránt két gól), északon pedig a szomódi Holecz Gergő (három találat) vezeti a góllövőlistát.

A Szomód (zöld-fehérben) Oroszlányon aratott kiütéses győzelmet a vármegyei harmadosztály első fordulójában

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A vármegyei harmadosztály hétvégi eredményei



Bokod FCE–Szákszendi SE 0–2 (0–1)

Bokod, vezette: Krausz Gergely (Csizi Martin Tamás, Nagy Gabriella Virág).

Gólszerző: Marton (16.), Kocsis (86.).

Csémi SE–Bakonyszombathely KSE 5–0 (1–0)

Csém, vezette: Janovics István (Sas Dominik, Bazsánt Attila Marcell).

Gólszerző: Keszi (11. – tizenegyesből), Balázs (70.), Németh (73.), Szamek (83., 88.).

Kiállítva: Morvai (Bakonyszombathely, 63.).

Rédei KSE–Etei SE 3–3 (1–1)

Réde, vezette: Lakatos Zoltán (Berecz Levente, Eperjesi Bence).

Gólszerző: Takács (25.), Varga (66., 72.), illetve Tanka (17.), Baráth (49. - tizenegyesből), Szabó M. (59.).

Kiállítva: Szíjj (Ete, 66.).

A Császári SE–Dad SE és a Nagyigmándi KSK–Kocs KSE mérkőzéseket november 2-án rendezik.

Annavölgyi Bányász SE–TABAK 5–0 (3–0)

Annavölgy, vezette: Eperjesi Bence (Berecz Levente, dr. Vankó Gábor).

Gólszerző: Kovács (11.), Sáska (23. – tizenegyesből), Jeremiás (39., 49.), Somogyi (64.).

Naszály SE–Vértestolnai TE 3–0 (3–0)

Naszály, vezette: Ángyás Ferenc (Náray Ádám József, Baranyai László).

Gólszerző: E. Balogh (2.), Lakatos S. (9., 13.).

Oroszlányi SZE–Bar-Nul Szomódi SE 1–7 (1–2)

Oroszlány, vezette: Perge Viktor (Fekete Benedek, Varga Éva).

Gólszerző: Kuti Horváth (37.), illetve Holecz (23., 71., 84.), Gulyás (43.), Bogdán (49.), Andai M. (56.), Homojovszki (68.).

A Pilismarót SC–Széchenyi TSE és a Turul SE–Süttői SC mérkőzéseket november 16-án rendezik.

Szabadnapos: Bajót Szikra SE.

