Labdarúgás

1 órája

Tündöklő Sz-betűsök: délen a Szákszend, északon a Szomód áll a bajnokság élén

Címkék#labdarúgás - Megyei III. osztály#Oroszlány#Szákszend#Szomód

A Pilismarót nyolc góllal verte az újonc Turult, kétgólos hátrányból fordított a Réde a Bakonyszombathely ellen. A harmadik fordulóval folytatódott a vármegyei harmadosztály.

Kun Attila

A vármegyei harmadosztály Déli csoportjában a Szákszend fordulatos meccsen nyert szomszédvári rangadót a hibátlan mérlegét elveszítő Nagyigmánd otthonában és immár egyetlen száz százalékos csapatként vezeti a tabellát. A második helyen álló Ete a mesterhármast jegyző Szeles Péter vezetésével könnyedén nyert Dadon, míg a harmadik helyezett Réde szintén szomszédvárak összecsapásán kétgólos hátrányból fordítva verte meg a sereghajtó Bakonyszombathelyt egy három kiállítást is hozó összecsapáson. A Császár a félidőben még vezetett a Kocs ellen, végül emberhátrányban játszva mentett pontot a ráadásban. Mindkét csapat az első pontját szerezte a bajnokságban. A Csém a második félidőben kerekedett a Bokod fölé. A csoport góllövőlistájának élén a triplázó etei Szeles Péter és a duplázó rédei Varga Richárd áll egyaránt öt találattal. 

vármegyei harmadosztály: a harmadik fordulót rendezték a hétvégén
A házigazda Oroszlány (feketében) kétszer vezetett, a Süttő kétszer egyenlített a vármegyei harmadosztály Északi csoportjában
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

 

A vármegyei harmadosztály újonca, a Turul nem rajtolt fényesen


Északon is egy Sz-betűs csapat áll az élen, mégpedig a szintén hibátlan Szomód, amely a forduló rangadóján gólzáporos meccset nyert meg Naszályon. A vendégcsapat az első bő 10 percben eldöntötte a mérkőzést, majd a triplázó Homojovszki Péter vezetésével megtartotta háromgólos előnyét. A Szomód egyébként az első, a veretlenségét és hibátlan mérlegét is elveszítő Naszály pedig a második helyen állt a forduló előtt, a helyezésük az egymás elleni meccs után sem változott. A harmadik helyezett Bajót második meccsét is behúzta, ezúttal Tokodaltárón bizonyult jobbnak egyetlen góllal. Az Annavölgy már biztos győztesnek tűnt az eddig egy győzelemmel álló Széchenyi ellen, azonban a vendégcsapat Baumgarten Róbert Imre duplájával a rendes játékidő utolsó három percében egyenlíteni tudott. Az Oroszlány kétszer vezetett a Süttő ellen, a vendégcsapat mindkétszer egyenlített, így mindkét csapat egy ponttal (az OSZE az elsővel a szezonban, a Süttő pedig így már nem száz százalékos) gazdagodott. Az újonc Turul bemutatkozása nem sikerült túl fényesen: a tatabányai csapat 12 perc után még döntetlenre állt Pilismaróton, a félidőben is csak egy gól volt a hátránya, a második játékrészben azonban az első pontjait szerző házigazda hét (!) gólt berámolva kiütötte ellenfelét. A csoport góllövőlistájának élén a szomódi Holecz Gergő áll hat találattal. 

Labdarúgás, vármegyei III. osztály, Déli csoport, 3. forduló 

Császári SE–Kocs KSE 2–2 (1–0) 
Császár, vezette: Németh Gábor (Sas Dominik). 
Gólszerző: Zvér (36.), Vincze (94.), illetve Kovács I. (52. – tizenegyesből), Csonka (57.). 
Kiállítva: Szekeres (62.). 

Csémi SE–Bokod FCE 3–1 (1–1) 
Csém, vezette: Kiss Csaba (Petőcz Endre). 
Gólszerző: Balázs (8.), Mészáros (68.), Jónás (84.), illetve Molnár Cs. (29.). 

Dad SE–Etei SE 0–5 (0–2) 
Dad, vezette: Mosolygó Máté (Mátyók Csaba). 
Gólszerző: Szalai (30., 55.), Szeles (34., 46., 54.). 

Nagyigmándi KSK–Szákszendi SE 3–4 (0–1) 
Nagyigmánd, vezette: Szabó Géza (Györe Ferenc Dániel, Náray Ádám József). 
Gólszerző: Rózsás (47.), Zvér (60., 75.), illetve Kocsis (21.), Csupor (67.), Jakab (77. – tizenegyesből), Szécsi (85. – tizenegyesből). 

Rédei KSE–Bakonyszombathely KSE 4–3 (1–2) 
Réde, vezette: Ángyás Ferenc (Luczy Dániel). 
Gólszerző: Varga (33., 57. – egyaránt tizenegyesből), Piokker (75.), Nyári Z. (84.), illetve Hoffer (13.), Mrázik (15. – öngól), Szimler (46.). 
Kiállítva: Renner (70.), Kiss (76.), illetve Gulyás (90.). 

Északi csoport, 3. forduló

Annavölgyi Bányász SE–Széchenyi TSE 2–2 (2–0) 
Annavölgy, vezette: Berecz Levente (Sárkány Máté, Eperjesi Bence). 
Gólszerző: Somogyi (22.), Farkas (32.), illetve Baumgarten (88., 90.). 

Naszály SE–Bar-Nul Szomódi SE 3–6 (2–5) 
Naszály, vezette: Krausz Gergely (Györe Ferenc Dániel, Bazsánt Attila Marcell). 
Gólszerző: Lakatos S. (22., 37.), Kóródi B. (75. – tizenegyesből), illetve Homojovszki (6., 10., 23.), Andai M. (12.), Holecz (45.), Tímár (90.). 
Kiállítva: Dragonya (87.), illetve Bóka (61.). 

Oroszlányi SZE–Süttői SC 2–2 (1–1) 
Oroszlány, vezette: dr. Vankó Gábor (Csizi Martin Tamás). 
Gólszerző: Horváth (18. – tizenegyesből), Bucsi (62.), illetve Tóth P. (37.), Petrányi (79.). 

Pilismarót SC–Turul SE 9–1 (2–1) 
Pilismarót, vezette: Baranyai László (Sárkány Máté). 
Gólszerző: Országh (5. – tizenegyesből), Kovács (39., 90.), Schubauer Cs. (52.), Léb (54.), Pintér (60.), Kneiszel (61.), Csaplár (65., 85.), illetve Fehér (12. – öngól). 

TABAK–Bajót Szikre SE 0–1 (0–0) 
Tokodaltáró, vezette: Berecz Levente (Eperjesi Bence). 
Gólszerző: Sárközi D. (71.). 

Szabadnapos: Vértestolnai TE. 

 

 


 

 

 

