Tündöklő Sz-betűsök: délen a Szákszend, északon a Szomód áll a bajnokság élén

A vármegyei harmadosztály Déli csoportjában a Szákszend fordulatos meccsen nyert szomszédvári rangadót a hibátlan mérlegét elveszítő Nagyigmánd otthonában és immár egyetlen száz százalékos csapatként vezeti a tabellát. A második helyen álló Ete a mesterhármast jegyző Szeles Péter vezetésével könnyedén nyert Dadon, míg a harmadik helyezett Réde szintén szomszédvárak összecsapásán kétgólos hátrányból fordítva verte meg a sereghajtó Bakonyszombathelyt egy három kiállítást is hozó összecsapáson. A Császár a félidőben még vezetett a Kocs ellen, végül emberhátrányban játszva mentett pontot a ráadásban. Mindkét csapat az első pontját szerezte a bajnokságban. A Csém a második félidőben kerekedett a Bokod fölé. A csoport góllövőlistájának élén a triplázó etei Szeles Péter és a duplázó rédei Varga Richárd áll egyaránt öt találattal.

A házigazda Oroszlány (feketében) kétszer vezetett, a Süttő kétszer egyenlített a vármegyei harmadosztály Északi csoportjában

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A vármegyei harmadosztály újonca, a Turul nem rajtolt fényesen



Északon is egy Sz-betűs csapat áll az élen, mégpedig a szintén hibátlan Szomód, amely a forduló rangadóján gólzáporos meccset nyert meg Naszályon. A vendégcsapat az első bő 10 percben eldöntötte a mérkőzést, majd a triplázó Homojovszki Péter vezetésével megtartotta háromgólos előnyét. A Szomód egyébként az első, a veretlenségét és hibátlan mérlegét is elveszítő Naszály pedig a második helyen állt a forduló előtt, a helyezésük az egymás elleni meccs után sem változott. A harmadik helyezett Bajót második meccsét is behúzta, ezúttal Tokodaltárón bizonyult jobbnak egyetlen góllal. Az Annavölgy már biztos győztesnek tűnt az eddig egy győzelemmel álló Széchenyi ellen, azonban a vendégcsapat Baumgarten Róbert Imre duplájával a rendes játékidő utolsó három percében egyenlíteni tudott. Az Oroszlány kétszer vezetett a Süttő ellen, a vendégcsapat mindkétszer egyenlített, így mindkét csapat egy ponttal (az OSZE az elsővel a szezonban, a Süttő pedig így már nem száz százalékos) gazdagodott. Az újonc Turul bemutatkozása nem sikerült túl fényesen: a tatabányai csapat 12 perc után még döntetlenre állt Pilismaróton, a félidőben is csak egy gól volt a hátránya, a második játékrészben azonban az első pontjait szerző házigazda hét (!) gólt berámolva kiütötte ellenfelét. A csoport góllövőlistájának élén a szomódi Holecz Gergő áll hat találattal.

Császári SE–Kocs KSE 2–2 (1–0)

Császár, vezette: Németh Gábor (Sas Dominik).

Gólszerző: Zvér (36.), Vincze (94.), illetve Kovács I. (52. – tizenegyesből), Csonka (57.).

Kiállítva: Szekeres (62.).