Vármegyei futball

14 perce

Vármegyei harmadosztály: Gólzáporos meccsen törték le a Turul szárnyát

Címkék#labdarúgás megye III.#Süttői SC#OSZE#labdarúgás#Naszály

Potyogtak a gólok a hétvégén is a futballpályákon. Nem volt hiány gólokban a labdarúgó vármegyei harmadosztályban, az OSZE például 3-1-ről és 4-2-ről fordítva nyert.

Várvizi Tamás

Gólzáporos sikereket és egy nagy fordítást is láthattak a szurkolók. Teljes fordulót rendeztek hétvégén a labdarúgó vármegyei harmadosztályban. A hétvége bravúrját az OSZE hajtotta végre, amely kétgólos hátrányból fordítva nyert Tatabányán.

vármegyei harmadosztály: otthon nyert a széchenyi tse
Vármegyei harmadosztály: a Széchenyi TSE (piros mezben) otthon győzte le a Naszályt
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Vármegyei III. osztály, Észak, 4. forduló

Turul SE – OSZE 5-6 (3-2)
Gólszerzők: Pillmann (34., 49., 69.), Zimányi (7.), Kovács (14.), illetve Bucsi (10., 55., 68.), Horváth P. (45., tizenegyesből, 82.), Németh S. (75.)
Kiállítva: Novák (90., OSZE)

Süttői SC – Annavölgyi Bányász SE 4-2 (1-1)
Gólszerzők: Varga Á. (69., 89.), Pató (8.), Eberst (77., tizenegyesből), illetve Krausz (34., tizenegyesből), Kovács P. (61.)

Széchenyi TSE – Naszály 4-1 (3-1)
Gólszerzők: Háder (6., 25., 28.), Baumgarten (73.), illetve Kóródi (39., tizenegyesből)

Szomódi SE – Bajót Szikra SE 9-1 (3-0)
Gólszerzők: Homojovszki (23., 67., 75.). Holecz (37., 69., 80.), Andai (17.), Lengyel (50.), Takács (60.), illetve Tenki (64.)

TABAK – Vértestolnai SE 3-3 (2-1)
Gólszerzők: Horváth G. (6.), Kara (21.), Felföldi (75.), illetve Tóth (12.), Goldschmidt (50.), Áprili (88., tizenegyesből)

Az élcsoport: 1. Szomódi SE (12 pont), 2. Széchenyi TSE 7 (3 mérkőzés, 11-4), 3. Süttő 7 (3 mérkőzés, 9-4)

A vármegyei harmadosztály Déli csoportjában gólzáporos győzelmet aratott a Csém és a Császár is

Dél, 4. forduló

Csémi SE – Dad SE 10-1 (4-0)
Gólszerzők: Pinczés (4., 21.), Torday (23., 42.), Németh P. (61., 83.), Balázs (49.), Vigh (59.), Mészáros (65.), Jónás (90.)

Bokod FCE – Nagyigmándi KSK 1-2 (1-2)
Gólszerzők: Lázár (17.), illetve Zvér (16.), Rózsás (29.)

Szákszendi SE – Rédei KSE 1-2 (1-1)
Gólszerzők: Gál (35.), illetve Takács (21.), Major (72.)

Bakonyszombathely KSE – Császári SE 1-9 (1-4)
Gólszerzők: Pásztor (8.), illetve Bauer (63., 75., 89.), Hideg (5., 44.), Magyarcsik (11.), Szántó (30.), Pinzariu (54.), Vincze (78.)

Kocs KSE – Etei SE 1-0 (1-0)
Gólszerző: Kovács K. (28.)

Az élcsoport: 1. Réde 10 pont, 2. Csém 9 (21-8), 3. Szákszend 9 (13-8)

 

