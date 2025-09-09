1 órája
Vármegyei harmadosztály: fordulatos meccset nyert az Ete
Ismét potyogtak a gólok a hétvégén. A labdarúgó vármegyei harmadosztály legtöbb mérkőzésén nem unatkozhattak a nézők.
A labdarúgó vármegyei harmadosztály 2. fordulójában az Ete fordulatos meccsen diadalmaskodott a Császár ellen, a Nagyigmándnak pedig nem okozott gondot a Bakonyszombathely legyőzése.
Vármegyei harmadosztály: potyogtak a gólok
Vármegyei harmadosztály, dél, 2. forduló
Etei SE – Császári SE 5-3 (1-2)
Ete, vezette: Huszka D. (Nagy J., Varga É.)
Gólszerzők: Szeles (44., 77.), Tanka (47.), Baráth (81., tizenegyesből), Járóka (85.), illetve Kalucza (33., 40.), Bognár (65.)
Kiállítva: Demeter (Császár, 80.)
Szákszendi SE – Csémi SE 6-3 (0-2)
Szákszend, vezette: Ángyás F. (Luczay D.)
Gólszerzők: Marton (55., 59., 64.), Kovács T. (75.), Müller (77.), Gál (85.), illetve Szamek (15.), Szabó Cs. (24.), Pinczés (82.)
Bakonyszombathely KSE – Nagyigmándi KSK 0-6 (0-3)
Bakonyszombathely, vezette: Kiss Cs. (Lakatos Z., Bazsánt A.)
Gólszerzők: László (7.), Szalai (34.), Zvér (42.), Németh M. (65., tizenegyesből), Varga R. (71.), Mészáros G. (78.)
Kiállítva: Papp (87.), Kovács Á. (90.), mindkettő Bakonyszombathely.
Kocs KSE – Rédei KSE 2-4 (0-2)
Kocs, vezette: Szabó G. (Györe F.)
Gólszerzők: Kovács I. (50.), Kovács K. (62.), illetve Nyári (35., 70.), Takács (20.), Varga (78.)
A Dad SE – Bokod FCE összecsapást november 9-én pótolják.
Észak, 2. forduló
Vértestolnai TE – Bajót Szikra SE 1-2 (0-1)
Vértestolna, vezette: Szajkó Á. (Györe F., Náray Á.)
Gólszerzők: Goldschmidt (64.), illetve Israel (7.), Kuczmog (92.)
Széchenyi TSE – OSZE LSZ 5-1 (3-1)
Tatabánya, vezette: Csákány I. (Mátyók Cs., Petőcz E.)
Gólszerzők: Méhész (32., 37.), Simó (9.), Szabacsi (53.), Baumgarten (56.), illetve Bucsi (18.)
BAR-NUL Szomódi SE – Annavölgyi Bányász SE 4-3 (1-2)
Szomód, vezette: Berecz L. (Eperjesi B.)
Gólszerzők: Holecz (8., 90.), Molnár P. (75.), Tímár (82.), illetve Farkas (12.), Jeremiás (35.), Sáska (58.)
TABAK – Naszály SE 0-4 (0-1)
Tokodaltáró, vezette: Bankó I. (Sárkány M.)
Gólszerzők: Németh G. (26.), E. Balogh (47.), Kozma (59.), Dragonya (81.)
A Süttői SC – Pilismarót SC mérkőzés elmaradt.
