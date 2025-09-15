szeptember 15., hétfő

Vármegyei futball

38 perce

Táti P-betűsök nagy napja; idegenben mészárolt a Sárisáp

Címkék#Tatai AC#Nyergesújfalu SE#Lábatlani ESE#vármegyei labdarúgás#Vármegyei labdarúgó bajnokság#labdarúgás

Az 5. forduló mérkőzései rendezték a hétvégén a vármegyei labdarúgó első-és másodosztályban. Ismét tanúi lehettünk gólzáporos győzelmeknek és remek egyéni teljesítményeknek a labdarúgó vármegyei I. és II. osztályban.

Várvizi Tamás

A labdarúgó vármegyei I. osztály 5. fordulójában sem unatkozhattak a szurkolók, a leggólgazdagabb találkozót Környén láthatták, ahol nyolcgólos mérkőzést nyert a vendég Vértessomló. A mezőnyben két hibátlan együttes van még, az egyik a Koppánymonostor, amely hazai környezetben győzte le a Kecskédet, két második félidei góllal. A másik száz százalékos csapat (igaz, csak négy meccset játszva) a Sárisáp, amely idegenben ütötte ki a szebb napokat látott Esztergomot. A Vértesszőlős továbbra is pont nélkül áll a tabellán, 2-31-es gólkülönbséggel, ezúttal otthon kapott ki 3-1-re a Tát gárdájától. A hétvégén egyébként négyen is dupláztak, a vértessomlói Éliás, a sárisápi Barna és Nagy, valamint a bábolnai Nyári. A góllövőlistát a koppánymonostori Valkó Miklós vezeti 8 góllal, aki hétvégén is betalált a Kecskéd ellen.

vármegyei futball: simán nyert a tatabányai vasas
A Tatabányai Vasas (piros-kék mezben) simán nyert a Tokod ellen a vármegyei II. osztályban

GALÉRIA: Környe - Vértessomló, megyei I. osztály, labdarúgás (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Vármegyei I. osztály: gólzáporos meccset nyert a Vértessomló

Vármegyei I. osztály, 5. forduló

Koppánymonostori SE – WATI Kecskéd KSK 2-0 (0-0)
Komárom, vezette: Szeibert P. (Farkas B., Uracs R.)
Gólszerzők: Pulai (46.), Valkó (65.)

Környe SE – Vértessomló 3-5 (0-2)
Környe, vezette: Kurali Z. (Vámosi B., Sirokmán A.)
Gólszerzők: Bagosi (48.), Egri (87.), Zséfár (93.), illetve Éliás (65., 88.), Koller (18.), Batin (30., tizenegyesből), Kovács S. (85.)
Kiállítva: Kiss M. (92., Környe)

FC Esztergom – Sárisápi BSE 0-7 (0-2)
Esztergom, vezette: Mann Á. (Faragó Gy., Patócs D.)
Gólszerzők: Barna (31., 57.), Nagy A. (73., 80.), Beróka (10.), Mészáros Á. (52.), Bartl (76.)

Nyergesújfalu SE – Tatai AC 1-1 (0-1)
Nyergesújfalu, vezette: Katona B. (Szeibert P., Jászberényi M.)
Gólszerzők: Mann (69., tizenegyesből), illetve Hajas (20.)
Kiállítva: Csontos (80., Tatai AC)

Vértesszőlősi SE – DG Tát SE 1-3 (0-1)
Vértesszőlős, vezette: Urbanics Á. (Gabala Zs., Bokor B.)
Gólszerzők: Ozoróczi (59.), illetve Papp (7.), Páldi (72.), Putnoki (87.)

Bábolnai SE – Lábatlani ESE 4-1 (2-0)
Bábolna, vezette: Áy J. (Kun P., Sándor T.)
Gólszerzők: Nyári (37., 73.), Gerebenics (44.), Lanczendorfen (68.), illetve Farkas T. (55.)
Kiállítva: Ölveczky (64., Lábatlan)

A másodosztályban is az 5. forduló mérkőzéseit rendezték. Három csapat hibátlan 5 kör után, az Ászár KSE 0-2-ről fordította meg egy félidő alatt a Bana elleni idegenbeli találkozót, a Zsámbék II. gólzáporos meccsen nyert 7-3-ra a Tardos ellen, míg a Mocsa 4-1-re diadalmaskodott Almásfüzitőn. Utóbbi gárda szerénykedik egyedül pont nélkül a tabella alján. A nap teljesítménye a zsámbéki Sugár Somáé, aki három góllal vette ki a részét a Tardos kiütéséből. Csapattársa, Billege Bálint 10 találattal vezeti a góllövőlistát, ő kétszer köszönt be a hétvégén.

Vármegyei II. osztály, 5. forduló

Csolnoki SZSE – Piliscsévi SE 7-1 (3-0)
Sárisáp, vezette: Kurali Z. (Lovas G., Bankó I.)
Gólszerzők: Burányi (1., 90.), Barlangi (32.), Janosek (43.), Kovács B. (50.), Berkeszi (61.), Végh (72.), illetve Mesterházi (76., tizenegyesből)
Kiállítva: Tirpák (83., Piliscsév)

Banai KSK – Ászár KSE 2-3 (2-0)
Bana, vezette: Lakatos Z. (Szalai B., Györe F.)
Gólszerzők: Romos (33.), Kovács M. (37.), illetve Szabó Á. (48., 91.), Kiss J. (57.)
Kiállítva: Lakatos (79., Bana)

Baj KSE – D.M.A.C. Dunaalmás 1-1 (1-0)
Baj, vezette: Németh R. (Dávid R., Bazsánt A.)
Gólszerzők: Csányi (35.), illetve Patócs (63.)

Almásfüzitői SC – Mocsa KSE 1-4 (0-2)
Almásfüzitő, vezette: Huszka D. (Fekete B.)
Gólszerzők: Sarus (91.), illetve Zuggó (10., tizenegyesből), Nádudvari (29.), Kántor (58.), Kerekes (88.)

Bakonysárkányi SE – Ácsi Kinizsi SC 5-1 (2-0)
Bakonysárkány, vezette: Nagygellér M. (Varga É.)
Gólszerzők: Pirsli (5., 53.), Kokas (41., 89.), Ritter (81.), illetve Kohár (57., tizenegyesből)

Gyermely – Dunaszentmiklósi SE 2-1 (0-1)
Gyermely,  vezette: Perge V. (Péntek E.)
Gólszerzők: Stréhli (66.), Terplán (75.), illetve Beck (1.)

Ikoba Beton Zsámbék II. – Tardosi FC-TAC 7-3 (2-1)
Zsámbék, vezette: Kiss D. (Szabó B., Frank V.)
Sugár (32., 34., 74.), Billege (75., 83.), Genszki (81.), Magyar (89.), illetve Szöllősi (29.), Molnár D. (77.), Koronczi (91., tizenegyesből)

Tatabányai Vasas –  Tokod SE 3-0 (1-0)
Tatabánya, vezette: Lovas G. (Mátyus G., Bankó I.)
Gólszerzők: Leco (7.), Győrfi-Sánta (51.), Lakatos (63.)

Eredmények, első osztály:

  • Koppánymonostori SE – WATI Kecskéd KSK 2-0 (0-0)
  • Környe SE – Vértessomló 3-5 (0-2)
  • FC Esztergom – Sárisápi BSE 0-7 (0-2)
  • Nyergesújfalu SE – Tatai AC 1-1 (0-1)
  • Vértesszőlősi SE – DG Tát SE 1-3 (0-1)
  • Bábolnai SE – Lábatlani ESE 4-1 (2-0)

Második osztály:

  • Csolnoki SZSE – Piliscsévi SE 7-1 (3-0)
  • Banai KSK – Ászár KSE 2-3 (2-0)
  • Baj KSE – D.M.A.C. Dunaalmás 1-1 (1-0)
  • Almásfüzitői SC – Mocsa KSE 1-4 (0-2)
  • Bakonysárkányi SE – Ácsi Kinizsi SC 5-1 (2-0)
  • Gyermely – Dunaszentmiklósi SE 2-1 (0-1)
  • Ikoba Beton Zsámbék II. – Tardosi FC-TAC 7-3 (2-1)
  • Tatabányai Vasas –  Tokod SE 3-0 (1-0)

GALÉRIA: Tatabányai Vasa - Tokod, megyei II. osztály, labdarúgás (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

