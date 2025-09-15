Táti P-betűsök nagy napja; idegenben mészárolt a Sárisáp

Vármegyei I. osztály: gólzáporos meccset nyert a Vértessomló

Vármegyei I. osztály, 5. forduló

Koppánymonostori SE – WATI Kecskéd KSK 2-0 (0-0)

Komárom, vezette: Szeibert P. (Farkas B., Uracs R.)

Gólszerzők: Pulai (46.), Valkó (65.)

Környe SE – Vértessomló 3-5 (0-2)

Környe, vezette: Kurali Z. (Vámosi B., Sirokmán A.)

Gólszerzők: Bagosi (48.), Egri (87.), Zséfár (93.), illetve Éliás (65., 88.), Koller (18.), Batin (30., tizenegyesből), Kovács S. (85.)

Kiállítva: Kiss M. (92., Környe)

FC Esztergom – Sárisápi BSE 0-7 (0-2)

Esztergom, vezette: Mann Á. (Faragó Gy., Patócs D.)

Gólszerzők: Barna (31., 57.), Nagy A. (73., 80.), Beróka (10.), Mészáros Á. (52.), Bartl (76.)

Nyergesújfalu SE – Tatai AC 1-1 (0-1)

Nyergesújfalu, vezette: Katona B. (Szeibert P., Jászberényi M.)

Gólszerzők: Mann (69., tizenegyesből), illetve Hajas (20.)

Kiállítva: Csontos (80., Tatai AC)

Vértesszőlősi SE – DG Tát SE 1-3 (0-1)

Vértesszőlős, vezette: Urbanics Á. (Gabala Zs., Bokor B.)

Gólszerzők: Ozoróczi (59.), illetve Papp (7.), Páldi (72.), Putnoki (87.)

Bábolnai SE – Lábatlani ESE 4-1 (2-0)

Bábolna, vezette: Áy J. (Kun P., Sándor T.)

Gólszerzők: Nyári (37., 73.), Gerebenics (44.), Lanczendorfen (68.), illetve Farkas T. (55.)

Kiállítva: Ölveczky (64., Lábatlan)