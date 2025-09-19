Igazi nagyüzem lesz a vármegyei labdarúgópályákon

A labdarúgó vármegyei élvonal 6. fordulójában igazi rangadó lesz, a száz százalékos (és egy meccsel kevesebbet játszó) Sárisáp a még ugyancsak hibátlan Koppánymonostort fogadja vasárnap 16 órától. Ugyanebben az időpontban indul útjára a labda a Nyergesújfalu–Bábolna, a Kecskéd–Környe, a Vértessomló–Vértesszőlős és a Tát–Lábatlan találkozókon is.

A vármegyei másodosztály meccseit a Tatabányai Vasas (piros-kékben) és a Csolnok meccse nyitja

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Vármegyei futball: hibátlanok rangadója a második vonalban is

Ami a másodosztályt illeti, a változatosság kedvéért itt is hibátlanok találkoznak egymással: az egyaránt ötből ötöt nyerő Ászár a Zsámbék II-t fogadja vasárnap 16 órától. A harmadik százszázalékos gárda, a Mocsa a Bajjal játszik otthon, ugyanebben az időpontban. A forduló egyébként már szombaton elstartol, 16 órától a Tatabányai Vasas a Csolnokot látja vendégül. Vasárnap 16 órakor kezdődik a többi mérkőzés, a Piliscsév–Dunaszentmiklós, a Gyermely–Bakonysárkány, az Ászár–Almásfüzitő, a Dunaalmás–Bana és a Tardos–Tokod.

A vármegyei harmadosztályban is pattog majd a labda az előttünk álló hétvégén a 4. fordulóban. Az Északi csoportban minden meccs vasárnap 16 órakor kezdődik és érdekes módon itt is összeméri erejét a két hibátlan, a Szomód a Bajótot fogadja. Lesz még Turul SE–OSZE LSZ, Süttő–Annavölgy, Széchenyi TSE–Naszály és Tabak–Vértestolna mérkőzés is.

Délen is teljes fordulót rendeznek és ugyancsak minden mérkőzésen vasárnap 16 órakor hangzik fel a kezdő sípszó. Itt nem lesz hibátlanok rangadója, annál is inkább, mert ezt csak egy csapat mondhatja el magáról, a Szákszend, amely a harmadik Rédét látja vendégül. A forduló további mérkőzései: Csém–Dad, Bokod–Nagyigmánd, Bakonyszombathely–Császár és Kocs–Ete.