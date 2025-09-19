szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

26°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei futball

36 perce

Igazi nagyüzem lesz a vármegyei labdarúgópályákon

Címkék#rangadó#meccs#vármegyei labdarúgás#foci

Ismét benépesülnek a labdarúgópályák a hétvégén. Fordulót rendeznek a vármegyei első-, másod- és harmadosztályban is és a vármegyei harmadosztály déli csoportjának kivételével mindenhol lesz hibátlan együttesek rangadója.

Várvizi Tamás

A labdarúgó vármegyei élvonal 6. fordulójában igazi rangadó lesz, a száz százalékos (és egy meccsel kevesebbet játszó) Sárisáp a még ugyancsak hibátlan Koppánymonostort fogadja vasárnap 16 órától. Ugyanebben az időpontban indul útjára a labda a Nyergesújfalu–Bábolna, a Kecskéd–Környe, a Vértessomló–Vértesszőlős és a Tát–Lábatlan találkozókon is.

vármegyei futball: rangadók a hétvégén
A vármegyei másodosztály meccseit a Tatabányai Vasas (piros-kékben) és a Csolnok meccse nyitja
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24  Óra

Vármegyei futball: hibátlanok rangadója a második vonalban is

Ami a másodosztályt illeti, a változatosság kedvéért itt is hibátlanok találkoznak egymással: az egyaránt ötből ötöt nyerő Ászár a Zsámbék II-t fogadja vasárnap 16 órától. A harmadik százszázalékos gárda, a Mocsa a Bajjal játszik otthon, ugyanebben az időpontban. A forduló egyébként már szombaton elstartol, 16 órától a Tatabányai Vasas a Csolnokot látja vendégül. Vasárnap 16 órakor kezdődik a többi mérkőzés, a Piliscsév–Dunaszentmiklós, a Gyermely–Bakonysárkány, az Ászár–Almásfüzitő, a Dunaalmás–Bana és a Tardos–Tokod.

A vármegyei harmadosztályban is pattog majd a labda az előttünk álló hétvégén a 4. fordulóban. Az Északi csoportban minden meccs vasárnap 16 órakor kezdődik és érdekes módon itt is összeméri erejét a két hibátlan, a Szomód a Bajótot fogadja. Lesz még Turul SE–OSZE LSZ, Süttő–Annavölgy, Széchenyi TSE–Naszály és Tabak–Vértestolna mérkőzés is.

Délen is teljes fordulót rendeznek és ugyancsak minden mérkőzésen vasárnap 16 órakor hangzik fel a kezdő sípszó. Itt nem lesz hibátlanok rangadója, annál is inkább, mert ezt csak egy csapat mondhatja el magáról, a Szákszend, amely a harmadik Rédét látja vendégül. A forduló további mérkőzései: Csém–Dad, Bokod–Nagyigmánd, Bakonyszombathely–Császár és Kocs–Ete.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu