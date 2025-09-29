1 órája
Az öt volt a hétvége nyerőszáma a vármegyei futballdömpingben
Hullottak a gólok a futballpályákon. Hétvégén ismét teljes fordulót rendeztek a vármegyei labdarúgó első és másodosztályban, több csapat is öt gólig jutott.
A labdarúgó vármegyei első osztályban továbbra is hibátlan a Sárisáp, mely Környéről hozta el a három pontot. Az élen (eggyel több meccsel, de jobb gólkülönbséggel) azonban a Koppánymonostor áll, amely a Tata otthonában nyert 2-0-ra. A forduló legfölényesebb győzelmét a Nyergesújfalu aratta, öt gólt rúgott az Esztergomnak. A mezőny egyetlen pont nélküli csapata a Vértesszőlős, mely hetedik bajoki meccsét is elveszítette, ezúttal Kecskéd csapatától kaptak ki. A góllövőlista élén ketten állnak egyaránt 8 találattal: a koppánymonostori Valkó Miklós ezúttal nem szerzett gólt, csakúgy, mint a táti Papp Barnabás.
Vármegyei első osztály: hibátlan Sárisáp, pont nélküli Vértesszőlős
Vármegyei I. osztály, 7. forduló
Tatai AC – Koppánymonostor 0-2 (0-0)
Tata, vezette: Kreitl T. (Jászberényi M., Kiss D.)
Gólszerzők: Tímár (55.), Pulai (67.)
Környe SE – Sárisápi BSE 0-1 (0-0)
Környe, vezette: Katona B. M. (Áy J., Kiss D.)
Gólszerző: Válent (82.)
FC Esztergom – Nyergesújfalu SE 0-5 (0-2)
Esztergom, vezette: Farkas B. (Mann Á., Szabó B.)
Gólszerzők: Mann (15., tizenegyesből, 44.), Bokán Bence (57.), Bokán Barnabás (89.), Hajnal (63.)
Lábatlani ESE – Vértessomló 2-4 (1-3)
Lábatlan, vezette: Kiss D. (Faragó Gy., Patócs D.)
Gólszerzők: Kara (17.), Farkas T. (90.), illetve Kovács S. (14., 38.), Petőcz (6.), Koller (78.)
Vértesszőlősi SE – WATI Kecskéd KSK 0-2 (0-0)
Vértesszőlős, vezette: Kurali Z. (Kun P., Eperjesi B.)
Gólszerző: Klestenitz (57., 64.)
Kiállítva: Keszőcze (Vértesszőlős, 74.)
Bábolnai SE – DG Tát SE 2-0 (0-0)
Bábolna, vezette: Kreitl T. (Uracs R., Lovas G.)
Gólszerzők: Soha (46.), Nyári (79.)
A másodosztályban is a hetedik forduló mérkőzéseit rendezték a hétvégén, három csapat is öt gólig jutott. A Gyermely az Almásfüzitő otthonában vágott egy ötöst, igaz, kapott is kettőt. Az Ászár Tokodon győzött 5-1-re, a Zsámbék II. pedig a Dunaalmás ellen győzött otthon 5-0-ra. A mezőny egyetlen hibátlan együttese azonban nem az említett győztes csapatok közül kerül ki: a Mocsa tart hétből hétnél, ezúttal a Bana otthonában nyert 3-1-re. Az egyetlen pont nélküli csapat a már említett Almásfüzitő. Ami a góllövőlistát illeti, a Zsámbék II. futballistája, Billege Bálint áll az élen 13 góllal, a hétvégén kettőt szerzett a Dunaalmás ellen.
Vármegyei II. osztály, 7. forduló
Almásfüzitői SC – Gyermely 2-5 (1-4)
Almásfüzitő, vezette: Lovas G. (Györe F., Bazsánt A.)
Gólszerzők: Sarus (7.), Szegedi (86.), illetve Terplán (30., tizenegyesből, 40.), Stréhli (6.), Grosz (13.), Pregitzer (81.)
Banai KSK – Mocsa KSE 1-3 (0-2)
Bana, vezette: Németh R. (Dávid R.)
Gólszerzők: Nyári (49.), illetve Kántor (6., 76.), Zuggó (41.)
Baj KSE – Ácsi Kinizsi SC 3-1 (1-1)
Baj, vezette: Nagygellér M. (Mátyók Cs.)
Gólszerzők: Bódi (65., 75.), Számvéber (39.), illetve Szőnyi (22.)
Bakonysárkányi SE – Piliscsévi SE 4-2 (3-0)
Bakonysárkány, vezette: Lakatos Z. (Bazsánt A.)
Gólszerzők: Pirsli (23.), Nagy J. (29.), Vígh (31.), Treier (78.), illetve Mesterházi (64., 86., tizenegyesből)
Csolnoki SZSE – Dunaszentmiklósi SE 0-2 (0-0)
Sárisáp, vezette: Marks B. (Csizi M.)
Gólszerzők: Kollár (69.), Szili (78.)
Kiállítva: Gaus (89., Csolnok)
Tokod SE – Ászár KSE 1-5 (1-1)
Tokod, vezette: Huszka D. (Csákány I.)
Gólszerzők: Orosz (44.), illetve Palotás (35., 70., 87.), Kiss J. (65., 88.)
Ikoba Beton Zsámbék II. – Dunaalmás 5-0 (2-0)
Zsámbék, vezette: Szajkó Á. (Szalai B.)
Gólszerzők: Billege (40., tizenegyesből, 46.), Sugár (16.), Magyar (65.), Papp (81.)
Tatabányai Vasas – Tardosi FC-TAC 0-1 (0-1)
Tatabánya, vezette: Perge V. (Vámosi B.)
Gólszerző: Schaffer (6.)
Eredmények, első osztály:
- Tatai AC – Koppánymonostor 0-2 (0-0)
- Környe SE – Sárisápi BSE 0-1 (0-0)
- FC Esztergom – Nyergesújfalu SE 0-5 (0-2)
- Lábatlani ESE – Vértessomló 2-4 (1-3)
- Vértesszőlősi SE – WATI Kecskéd KSK 0-2 (0-0)
- Bábolnai SE – DG Tát SE 2-0 (0-0)
Másodosztály:
- Almásfüzitői SC – Gyermely 2-5 (1-4)
- Banai KSK – Mocsa KSE 1-3 (0-2)
- Baj KSE – Ácsi Kinizsi SC 3-1 (1-1)
- Bakonysárkányi SE – Piliscsévi SE 4-2 (3-0)
- Csolnoki SZSE – Dunaszentmiklósi SE 0-2 (0-0)
- Tokod SE – Ászár KSE 1-5 (1-1)
- Ikoba Beton Zsámbék II. – Dunaalmás 5-0 (2-0)
- Tatabányai Vasas – Tardosi FC-TAC 0-1 (0-1)