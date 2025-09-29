Az öt volt a hétvége nyerőszáma a vármegyei futballdömpingben

A labdarúgó vármegyei első osztályban továbbra is hibátlan a Sárisáp, mely Környéről hozta el a három pontot. Az élen (eggyel több meccsel, de jobb gólkülönbséggel) azonban a Koppánymonostor áll, amely a Tata otthonában nyert 2-0-ra. A forduló legfölényesebb győzelmét a Nyergesújfalu aratta, öt gólt rúgott az Esztergomnak. A mezőny egyetlen pont nélküli csapata a Vértesszőlős, mely hetedik bajoki meccsét is elveszítette, ezúttal Kecskéd csapatától kaptak ki. A góllövőlista élén ketten állnak egyaránt 8 találattal: a koppánymonostori Valkó Miklós ezúttal nem szerzett gólt, csakúgy, mint a táti Papp Barnabás.

A Vértessomló (fehér mezben) a Lábatlan otthonában nyert a vármegyei első osztályban

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Vármegyei első osztály: hibátlan Sárisáp, pont nélküli Vértesszőlős

Vármegyei I. osztály, 7. forduló

Tatai AC – Koppánymonostor 0-2 (0-0)

Tata, vezette: Kreitl T. (Jászberényi M., Kiss D.)

Gólszerzők: Tímár (55.), Pulai (67.)

Környe SE – Sárisápi BSE 0-1 (0-0)

Környe, vezette: Katona B. M. (Áy J., Kiss D.)

Gólszerző: Válent (82.)

FC Esztergom – Nyergesújfalu SE 0-5 (0-2)

Esztergom, vezette: Farkas B. (Mann Á., Szabó B.)

Gólszerzők: Mann (15., tizenegyesből, 44.), Bokán Bence (57.), Bokán Barnabás (89.), Hajnal (63.)

Lábatlani ESE – Vértessomló 2-4 (1-3)

Lábatlan, vezette: Kiss D. (Faragó Gy., Patócs D.)

Gólszerzők: Kara (17.), Farkas T. (90.), illetve Kovács S. (14., 38.), Petőcz (6.), Koller (78.)

Vértesszőlősi SE – WATI Kecskéd KSK 0-2 (0-0)

Vértesszőlős, vezette: Kurali Z. (Kun P., Eperjesi B.)

Gólszerző: Klestenitz (57., 64.)

Kiállítva: Keszőcze (Vértesszőlős, 74.)

Bábolnai SE – DG Tát SE 2-0 (0-0)

Bábolna, vezette: Kreitl T. (Uracs R., Lovas G.)

Gólszerzők: Soha (46.), Nyári (79.)

A másodosztályban is a hetedik forduló mérkőzéseit rendezték a hétvégén, három csapat is öt gólig jutott. A Gyermely az Almásfüzitő otthonában vágott egy ötöst, igaz, kapott is kettőt. Az Ászár Tokodon győzött 5-1-re, a Zsámbék II. pedig a Dunaalmás ellen győzött otthon 5-0-ra. A mezőny egyetlen hibátlan együttese azonban nem az említett győztes csapatok közül kerül ki: a Mocsa tart hétből hétnél, ezúttal a Bana otthonában nyert 3-1-re. Az egyetlen pont nélküli csapat a már említett Almásfüzitő. Ami a góllövőlistát illeti, a Zsámbék II. futballistája, Billege Bálint áll az élen 13 góllal, a hétvégén kettőt szerzett a Dunaalmás ellen.