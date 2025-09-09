Mészárlást rendezett az Ászár a bajiak ellen

A vármegyei első osztály küzdelmeiben a negyedik fordulóban az éllovas Koppánymonostor nem adott esélyt a Vértessomlónak, idegenben 4-0-ra ütötte ki az alsóházban szerénykedő ellenfelét. Figyelemreméltó, hogy a monostoriak eddigi négy bajnokijukon nem kevesebb, mint 29-szer (!) vették be aktuális ellenfeleik hálóját. A mezőny másik hibátlan együttese a Sárisáp (egy mérkőzéssel kevesebbet játszva). Fenyvesi László csapata simán, 5-0-ra nyert hazai környezetben a Nyergesújfalu ellen, mely először vesztett pontokat a bajnokságban. Utóbbi elmondható a Bábolnáról is, az első két találkozójuk megnyerése után a Tatai AC otthonából tértek haza 1-1-es döntetlennel. A hétvége legfölényesebb győzelmét a Kecskéd aratta, otthon rámoltak be hatot az Esztergomnak, nem kis részben Bíró Ákos Levente mesterhármasára alapozva. Ez a siker nagyon kellett a hazaiaknak, ugyanis első pontjaikat szerezték a bajnokságban. A középcsapatok rangadóján a Tát 4-1-re múlta felül a Környét, míg a Lábatlan szintén négy találatig jutott a Vértesszőlős ellen, mely továbbra is pont nélkül szerénykedik az utolsó helyen. A góllövőlista élén a 7 találatnál járó koppánymonostori Valkó Miklós áll.

A vármegyei első osztály negyedik fordulójában a Sárisáp (fekete-fehérben) kiütéses győzelmet aratott a Nyergesújfalu ellen

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Temérdek gólt hozott a vármegyei első osztály hétvégi fordulója



Labdarúgás, Vármegyei I. osztály, 4. forduló

Tatai AC – Bábolnai SE 1-1 (0-0)

Tata, vezette: Urbanics Á. (Jászberényi M., Uracs R.)

Gólszerzők: Unger (62.), illetve Szücs (55.).

Kiállítva: Koch (84., Tata).

Sárisápi BSE – Nyergesújfalu SE 5-0 (2-0)

Sárisáp, vezette: Derecskei B. (Jászberényi M., Uracs R.)

Gólszerzők: Mészáros Á. (3., 88.), Válent (34.), Jurásek (46.), Barna (78.)

WATI Kecskéd KSK – FC Esztergom 6-0 (2-0)

Kecskéd, vezette: Kurali Z. (Nagygellér M., Kun P.)

Gólszerzők: Bíró Á. (15., 52., 57.), Raffai (18.), Neckernusz (47.), Karvaj (81.)

Kiállítva: Várszegi (Esztergom, 90.)

Vértessomló – Koppánymonostori SE 0-4 (0-3)

Vértessomló, vezette: Katona B. (Faragó Gy., Gabala Zs.)

Gólszerzők: Ballester-Garcia (5., 80.), Valkó (1.), Dombai (45.)

DG Tát SE – Környe SE 4-1 (0-0)

Tát, vezette: Farkas B. (Szeibert P., Patócs D.)

Gólszerzők: Papp (76., 88.), Gubó (47.), Varga M. (75.), illetve Kiss M. (89.)