Labdarúgás

54 perce

Mészárlást rendezett az Ászár a bajiak ellen

Címkék#Tatai AC#Piliscsévi SE#Bábolnai SE#labdarúgás - Megyei II. osztály#Megyei I. osztály#labdarúgás

Folytatódtak a labdarúgó küzdelmek szűkebb hazánkban az elmúlt hétvégén. A vármegyei első osztály 4. fordulója után továbbra is hibátlan a Koppánymonostor és a Sárisáp.

Várvizi Tamás

A vármegyei első osztály küzdelmeiben a negyedik fordulóban az éllovas Koppánymonostor nem adott esélyt a Vértessomlónak, idegenben 4-0-ra ütötte ki az alsóházban szerénykedő ellenfelét. Figyelemreméltó, hogy a monostoriak eddigi négy bajnokijukon nem kevesebb, mint 29-szer (!) vették be aktuális ellenfeleik hálóját. A mezőny másik hibátlan együttese a Sárisáp (egy mérkőzéssel kevesebbet játszva). Fenyvesi László csapata simán, 5-0-ra nyert hazai környezetben a Nyergesújfalu ellen, mely először vesztett pontokat a bajnokságban. Utóbbi elmondható a Bábolnáról is, az első két találkozójuk megnyerése után a Tatai AC otthonából tértek haza 1-1-es döntetlennel. A hétvége legfölényesebb győzelmét a Kecskéd aratta, otthon rámoltak be hatot az Esztergomnak, nem kis részben Bíró Ákos Levente mesterhármasára alapozva. Ez a siker nagyon kellett a hazaiaknak, ugyanis első pontjaikat szerezték a bajnokságban. A középcsapatok rangadóján a Tát 4-1-re múlta felül a Környét, míg a Lábatlan szintén négy találatig jutott a Vértesszőlős ellen, mely továbbra is pont nélkül szerénykedik az utolsó helyen. A góllövőlista élén a 7 találatnál járó koppánymonostori Valkó Miklós áll.

vármegyei első osztály: negyedik forduló
A vármegyei első osztály negyedik fordulójában a Sárisáp (fekete-fehérben) kiütéses győzelmet aratott a Nyergesújfalu ellen
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Temérdek gólt hozott a vármegyei első osztály hétvégi fordulója
 

Labdarúgás, Vármegyei I. osztály, 4. forduló

Tatai AC – Bábolnai SE 1-1 (0-0)
Tata, vezette: Urbanics Á. (Jászberényi M., Uracs R.)
Gólszerzők: Unger (62.), illetve Szücs (55.).
Kiállítva: Koch (84., Tata).

Sárisápi BSE – Nyergesújfalu SE 5-0 (2-0)
Sárisáp, vezette: Derecskei B. (Jászberényi M., Uracs R.)
Gólszerzők: Mészáros Á. (3., 88.), Válent (34.), Jurásek (46.), Barna (78.)

WATI Kecskéd KSK – FC Esztergom 6-0 (2-0)
Kecskéd, vezette: Kurali Z. (Nagygellér M., Kun P.)
Gólszerzők: Bíró Á. (15., 52., 57.), Raffai (18.), Neckernusz (47.), Karvaj (81.)
Kiállítva: Várszegi (Esztergom, 90.)

Vértessomló – Koppánymonostori SE 0-4 (0-3)
Vértessomló, vezette: Katona B. (Faragó Gy., Gabala Zs.)
Gólszerzők: Ballester-Garcia (5., 80.), Valkó (1.), Dombai (45.)

DG Tát SE – Környe SE 4-1 (0-0)
Tát, vezette: Farkas B. (Szeibert P., Patócs D.)
Gólszerzők: Papp (76., 88.), Gubó (47.), Varga M. (75.), illetve Kiss M. (89.)

Lábatlani ESE – Vértesszőlősi SE 4-0 (1-0)
Lábatlan, vezette: Áy J. (Szabó B., Vámosi B.)
Gólszerzők: Mann (26.), Gyarmati (81.), Gimesi (87.), Deme (88.)

A vármegyei másodosztályban is a 4. forduló mérkőzéseit rendezték a hétvégén. Valósággal hemzsegnek a hibátlan csapatok, az élen az Ászár áll, amely valódi mészárlást rendezett a Baj ellen, 13 gólig jutottak. Palotás Péter hatszor köszönt be. A száz százalékosak táborát erősíti a Zsámbék II. is, mely 8-1-re nyert Tokodon. A Tardos 4-0-ra diadalmaskodott a Bana ellen, míg a Mocsa 5-0-ra ütötte ki a Bakonysárkányt. A két győztes sem veszített még pontot. A Csolnok gólgazdag, fordulatos meccsen diadalmaskodott 4-3-ra Gyermelyen, a vendégek 2-1-es hátrány után fordítottak 4-2-re. A Piliscsév a Tatabányai Vasas, az Ács a Dunaszentmiklós, míg a Dunaalmás az Almásfüzitő ellen gyűjtötte be a három pontot. A tatabányaiak és a füzitőiek továbbra sem rendelkeznek ponttal.

A góllövőlista élén Palotás Péter áll 9 találattal, elsősorban hétvégi teljesítményének köszönhetően.

Vármegyei II. osztály, 4. forduló

Piliscsévi SE – Tatabányai Vasas 4-2 (1-2)
Piliscsév, vezette: Marks B. (Mátyus G., Németh G.)
Gólszerzők: Skerlecz (31.), Mesterházi (55., tizenegyesből), Kucsera (59.), Csordás (79.)., illetve Hérics (5.)., Győrfi-Sánta (42.)

Gyermely – Csolnoki SZSE 3-4 (1-1)
Gyermely, vezette: Krausz G. (Huszka D., Varga É.)
Gólszerzők: Hamza (12., 48.), Kiss (82.), illetve Rendes (71., 74.), Vörös (3.,), Barlangi (68.)
Kiállítva: Rendes (93.)

Ácsi Kinizsi SC – Dunaszentmiklósi SE 4-3 (1-1)
Ács, vezette: Perge V. (Dávid R., Németh R.)
Gólszerzők: Méri (43.), Bakura (47.), Kohár (55., tizenegyesből), Bruckner (92.), illetve Schmidt D. (3.), Szili (60.), Schmidt N. (87., tizenegyesből)

Mocsa KSE – Bakonysárkányi SE 5-0 (3-0)
Mocsa, vezette: Sándor T. (Nagy G., Náray Á.)
Gólszerzők: Kántor (14.), Zuggó (39.), Bihari (42.), Jordán (74.), Csizmadia (89.)

D. M. A. C. Dunaalmás – Almásfüzitői SC 6-2 (1-1)
Dunaalmás, vezette: Lovas G. (Péntek E., Baranyai L.)
Gólszerzők: Patócs (44., 55., 56., 66., az első kettőt tizenegyesből), Mezei (47., 60.), illetve Szegedi (24., 87., a másodikat tizenegyesből)
Kiállítva: Petrik (Almásfüzitő, 44.)

Ászár KSE – Baj KSE 13-0 (8-0)
Ászár, vezette: Urbán Á. (Csizi M.)
Gólszerzők: Palotás (4., 6., 42., 43., 79.-tizenegyesből, 85.), Kiss J. (33., 74., 86.), Szabó Á. (30., 40.), Brandt (45.), Polgár (72.)

Tardosi FC-TAC – Banai KSK 4-0 (1-0)
Tardos, vezette: Mann Á. (Bokor B., Szalai B.)
Gólszerzők: Suhai (14., 50., 71.), Szabó (58.)

Tokod SE – Ikoba Beton Zsámbék II. 1-8 (0-3)
Tokod, vezette: Urbanics Á. (Gyuricza P.)
Gólszerzők: Balog (66.), illetve Billege (13., tizenegyesből, 43., 45., 58., 74.), Bíró (72.), Fabók (87.), Kelemen (89.)
Kiállítva: Turcsán (12.), Varga L. (59.), mindkettő Tokod.

