1 órája
Lemészárolta ellenfelét a Tát és a Tata
Több kiütéses győzelem is született. A vármegyei első osztály harmadik fordulóját rendezték a hétvégén.
A vármegyei első osztály hétvégi fordulójának nyitómeccsén a Tata óriási verést mért a vendég Esztergomra, a házigazda meg sem állt 10 gólig. Közel járt ehhez a mennyiséghez a Tát is, amely nyolcig jutott a Lábatlan ellen. A tátiak első négy gólját Éber Máté István szerezte, majd Papp Barnabás Krisztián is háromig jutott. A Vértessomló szintén simán verte a sereghajtó, továbbra is pont nélkül álló Vértesszőlőst. A szomszédvári rangadón a Kecskéd győzött a meccset kilenc játékossal befejező Környe ellen, érdekesség, hogy a találkozó mindhárom gólja büntetőből született. A Nyergesújfalu ugyancsak egy góllal bizonyult jobbnak a Bábolnánál. A forduló rangadóján az addig hibátlan csapatok meccsén a Sárisáp simán verte a Koppánymonostort, amivel pontszámban (ráadásul egy meccsel kevesebbet játszva) be is fogta riválisát tabella élén. A góllövőlistát a triplázó táti Papp Barnabás Krisztián és a koppánymonostori Valkó Miklós vezeti egyaránt nyolc találattal.
Tatai AC–FC Esztergom 10–0 (5–0)
Tata, vezette: Kiss Dominik (Faragó György, Patócs Dorina).
Gólszerző: Guzli (2. - öngól), Hajas (23., 42.), Korcsok (32.), Mészáros (35.), Vincze (54., 81.), Felső (64., 90.), Györgykovács (73.).
DG Tát SE–Nyergesújfalu SE 8–0 (3–0)
Tát, vezette: Derecskei Bence (Faragó György, Kun Péter Attila).
Gólszerző: Éber (6., 30., 35., 50.), Papp (54. - tizenegyesből, 60., 73.), Putnoki (63.).
Nyergesújfalu SE–Bábolnai SE 1–0 (1–0)
Nyergesújfalu, vezette: Áy János Hunor (Mihályi Gergő, Uracs Roland).
Gólszerző: Pauer (45.).
Sárisápi BSE–Koppánymonostori SE 3–0 (1–0)
Sárisáp, vezette: Kreitl Tamás (Jászberényi Marcell, Vámosi Benedek).
Gólszerző: Nagy (3.), Bartl (65.), Vígh (74.).
Vértessomló–Vértesszőlősi SE 6–1 (4–0)
Vértessomló, vezette: Lovas Gábor (Péntek Erik Roland, Fekete Benedek).
Gólszerző: Koller (22., 45.), Pető (34., 36.), Ámorth (83.), Antalovits (90.), illetve Ozoróczi (49. - tizenegyesből).
Wati Kecskéd KSK–Környe SE 2–1 (1–0)
Kecskéd, vezette: Urbanics Áron (Patócs Dorina Bokor Benjamin Alex).
Gólszerző: Raffai (30. - tizenegyesből), Hatos (62. - tizenegyesből), illetve Zelenai (87. - tizenegyesből).
Kiállítva: Stefán (92.), Mig (94.) - egyaránt Környe.
GALÉRIA: Vértessomló-Vértesszőlős labdarúgás (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence