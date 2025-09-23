Lemészárolta ellenfelét a Tát és a Tata

A vármegyei első osztály hétvégi fordulójának nyitómeccsén a Tata óriási verést mért a vendég Esztergomra, a házigazda meg sem állt 10 gólig. Közel járt ehhez a mennyiséghez a Tát is, amely nyolcig jutott a Lábatlan ellen. A tátiak első négy gólját Éber Máté István szerezte, majd Papp Barnabás Krisztián is háromig jutott. A Vértessomló szintén simán verte a sereghajtó, továbbra is pont nélkül álló Vértesszőlőst. A szomszédvári rangadón a Kecskéd győzött a meccset kilenc játékossal befejező Környe ellen, érdekesség, hogy a találkozó mindhárom gólja büntetőből született. A Nyergesújfalu ugyancsak egy góllal bizonyult jobbnak a Bábolnánál. A forduló rangadóján az addig hibátlan csapatok meccsén a Sárisáp simán verte a Koppánymonostort, amivel pontszámban (ráadásul egy meccsel kevesebbet játszva) be is fogta riválisát tabella élén. A góllövőlistát a triplázó táti Papp Barnabás Krisztián és a koppánymonostori Valkó Miklós vezeti egyaránt nyolc találattal.

A Vértessomló (fehérben) simán verte a Vértesszőlőst a vármegyei első osztály hatodik fordulójában

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Sárisáp nyerte a vármegyei első osztály hétvégi rangadóját

Tatai AC–FC Esztergom 10–0 (5–0)

Tata, vezette: Kiss Dominik (Faragó György, Patócs Dorina).

Gólszerző: Guzli (2. - öngól), Hajas (23., 42.), Korcsok (32.), Mészáros (35.), Vincze (54., 81.), Felső (64., 90.), Györgykovács (73.).

DG Tát SE–Nyergesújfalu SE 8–0 (3–0)

Tát, vezette: Derecskei Bence (Faragó György, Kun Péter Attila).

Gólszerző: Éber (6., 30., 35., 50.), Papp (54. - tizenegyesből, 60., 73.), Putnoki (63.).

Nyergesújfalu SE–Bábolnai SE 1–0 (1–0)

Nyergesújfalu, vezette: Áy János Hunor (Mihályi Gergő, Uracs Roland).

Gólszerző: Pauer (45.).

Sárisápi BSE–Koppánymonostori SE 3–0 (1–0)

Sárisáp, vezette: Kreitl Tamás (Jászberényi Marcell, Vámosi Benedek).

Gólszerző: Nagy (3.), Bartl (65.), Vígh (74.).

Vértessomló–Vértesszőlősi SE 6–1 (4–0)

Vértessomló, vezette: Lovas Gábor (Péntek Erik Roland, Fekete Benedek).

Gólszerző: Koller (22., 45.), Pető (34., 36.), Ámorth (83.), Antalovits (90.), illetve Ozoróczi (49. - tizenegyesből).

Wati Kecskéd KSK–Környe SE 2–1 (1–0)

Kecskéd, vezette: Urbanics Áron (Patócs Dorina Bokor Benjamin Alex).

Gólszerző: Raffai (30. - tizenegyesből), Hatos (62. - tizenegyesből), illetve Zelenai (87. - tizenegyesből).

Kiállítva: Stefán (92.), Mig (94.) - egyaránt Környe.