Tíz gólig meg sem állt a Bábolna

A vármegyei első osztály harmadik körének nyitómeccsén a Koppánymonostor kiütéses győzelmet aratott a Tát ellen, amivel átvette a vezetést a bajnokságban. Ehhez az is kellett, hogy a forduló rangadóján a Sárisáp egy hajrában szerzett góllal győzzön a második kört követően még élen álló Tata vendégeként. Ezen a meccsen született meg a bajnokság első piros lapja is, amely a tatai Csontos Krisztián Mihály nevéhez fűződik. A Bábolna a triplázó Soha Máté Zsolt vezetésével óriási, tízgólos verést mért a sereghajtó Vértesszőlősre és ezzel a második helyre jött fel.

A Sárisáp (fekete-fehérben) nyerte a vármegyei első osztály hétvégi rangadóját

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A vármegyei első osztály harmadik fordulójában egyetlen döntetlen született



A továbbra is hibátlan Nyerges­újfalu (rajta kívül a Koppánymonostor, a Bábolna és a Sárisáp szerezte meg az eddigi maximális kilenc pontot) a Vértesszőlőshöz hasonlóan még pont nélkül álló Kecskédet verte, míg az első pontjait begyűjtő Esztergom a Vértessomló ellen nyert. A játéknap egyetlen döntetlenje a Lábatan környei vendégjátékán született. A góllövőlista élén az ezúttal duplázó koppánymonostori Tímár Dániel áll négy találattal.

Koppánymonostori SE–DG Tát SE 7–0 (4–0)

Koppánymonostor, vezette: Sándor Tamás (Németh Richárd, Baranyai László).

Gólszerző: Pulai (9.), Bán (16.), Egyed (32.), Tímár (39. – tizenegyesből, 50.), Hartmann (62.), Juhász (74.).

Tatai AC–Sárisápi BSE 0–1 (0–0)

Tata, vezette: Kreitl Tamás (Patócs Dorina, Vámosi Benedek).

Gólszerző: Ferkó (88.).

Kiállítva: Csontos (Tata, 93.).

Bábolnai SE–Vértesszőlősi SE 10–0 (5–0)

Bábolna, vezette: Kiss Dominik (Faragó György, Patócs Dorina).

Gólszerző: Németh (14.), Kuzma (19.), Gerebenics (29., 64.), Soha (44., 60., 87.), Szalai (37., 57.), Rabi (62.).

FC Esztergom–Vértessomló 2–1 (2–0)

Esztergom, vezette: Lovas Gábor (Katona Bence Mihály, Gabala Zsombor).

Gólszerző: Guzli (5.), Prska (28.), illetve Batin (78. – tizenegyesből).

Környe SE–Lábatlani ESE 1–1 (1–1)

Környe, vezette: Derecskei Bence (Sándor Tamás, Kun Péter Attila).

Gólszerző: Zséfár (2.), illetve Gyarmati (44.).