Labdarúgás

1 órája

Tíz gólig meg sem állt a Bábolna

Címkék#Koppánymonostor#Bábolna#Esztergom#Sárisáp#Labdarúgás - Megyei I. osztály

Bábolnán és Koppánymonostoron is kiütéses győzelem született a hétvégén. A harmadik fordulóval folytatódott a vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság.

Kun Attila

A vármegyei első osztály harmadik körének nyitómeccsén a Koppánymonostor kiütéses győzelmet aratott a Tát ellen, amivel átvette a vezetést a bajnokságban. Ehhez az is kellett, hogy a forduló rangadóján a Sárisáp egy hajrában szerzett góllal győzzön a második kört követően még élen álló Tata vendégeként. Ezen a meccsen született meg a bajnokság első piros lapja is, amely a tatai Csontos Krisztián Mihály nevéhez fűződik. A Bábolna a triplázó Soha Máté Zsolt vezetésével óriási, tízgólos verést mért a sereghajtó Vértesszőlősre és ezzel a második helyre jött fel. 

vármegyei első osztály: a harmadik fordulót rendezték a hétvégén az élvonalbeli vármegyei labdarúgó-bajnokságban
A Sárisáp (fekete-fehérben) nyerte a vármegyei első osztály hétvégi rangadóját
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A vármegyei első osztály harmadik fordulójában egyetlen döntetlen született


A továbbra is hibátlan Nyerges­újfalu (rajta kívül a Koppánymonostor, a Bábolna és a Sárisáp szerezte meg az eddigi maximális kilenc pontot) a Vértesszőlőshöz hasonlóan még pont nélkül álló Kecskédet verte, míg az első pontjait begyűjtő Esztergom a Vértessomló ellen nyert. A játéknap egyetlen döntetlenje a Lábatan környei vendégjátékán született. A góllövőlista élén az ezúttal duplázó koppánymonostori Tímár Dániel áll négy találattal.

Labdarúgás, vármegyei I. osztály, 3. forduló 

Koppánymonostori SE–DG Tát SE 7–0 (4–0) 
Koppánymonostor, vezette: Sándor Tamás (Németh Richárd, Baranyai László). 
Gólszerző: Pulai (9.), Bán (16.), Egyed (32.), Tímár (39. – tizenegyesből, 50.), Hartmann (62.), Juhász (74.). 

Tatai AC–Sárisápi BSE 0–1 (0–0) 
Tata, vezette: Kreitl Tamás (Patócs Dorina, Vámosi Benedek). 
Gólszerző: Ferkó (88.). 
Kiállítva: Csontos (Tata, 93.). 

Bábolnai SE–Vértesszőlősi SE 10–0 (5–0) 
Bábolna, vezette: Kiss Dominik (Faragó György, Patócs Dorina). 
Gólszerző: Németh (14.), Kuzma (19.), Gerebenics (29., 64.), Soha (44., 60., 87.), Szalai (37., 57.), Rabi (62.). 

FC Esztergom–Vértessomló 2–1 (2–0) 
Esztergom, vezette: Lovas Gábor (Katona Bence Mihály, Gabala Zsombor). 
Gólszerző: Guzli (5.), Prska (28.), illetve Batin (78. – tizenegyesből). 

Környe SE–Lábatlani ESE 1–1 (1–1) 
Környe, vezette: Derecskei Bence (Sándor Tamás, Kun Péter Attila). 
Gólszerző: Zséfár (2.), illetve Gyarmati (44.). 

Nyergesújfalu SE–Wati Kecskéd KSK 2–0 (1–0) 
Nyergesújfalu, vezette: Urbanics Áron (Mann Ádám József, Szabó Barnabás). 
Gólszerző: Szőke (8.), Bokán Barnabás (87.). 

GALÉRIA: Tata AC - Sárisápi BSE, Vármegyei I.osztály (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

 

