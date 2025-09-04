1 órája
Tíz gólig meg sem állt a Bábolna
Bábolnán és Koppánymonostoron is kiütéses győzelem született a hétvégén. A harmadik fordulóval folytatódott a vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság.
A vármegyei első osztály harmadik körének nyitómeccsén a Koppánymonostor kiütéses győzelmet aratott a Tát ellen, amivel átvette a vezetést a bajnokságban. Ehhez az is kellett, hogy a forduló rangadóján a Sárisáp egy hajrában szerzett góllal győzzön a második kört követően még élen álló Tata vendégeként. Ezen a meccsen született meg a bajnokság első piros lapja is, amely a tatai Csontos Krisztián Mihály nevéhez fűződik. A Bábolna a triplázó Soha Máté Zsolt vezetésével óriási, tízgólos verést mért a sereghajtó Vértesszőlősre és ezzel a második helyre jött fel.
A vármegyei első osztály harmadik fordulójában egyetlen döntetlen született
A továbbra is hibátlan Nyergesújfalu (rajta kívül a Koppánymonostor, a Bábolna és a Sárisáp szerezte meg az eddigi maximális kilenc pontot) a Vértesszőlőshöz hasonlóan még pont nélkül álló Kecskédet verte, míg az első pontjait begyűjtő Esztergom a Vértessomló ellen nyert. A játéknap egyetlen döntetlenje a Lábatan környei vendégjátékán született. A góllövőlista élén az ezúttal duplázó koppánymonostori Tímár Dániel áll négy találattal.
Koppánymonostori SE–DG Tát SE 7–0 (4–0)
Koppánymonostor, vezette: Sándor Tamás (Németh Richárd, Baranyai László).
Gólszerző: Pulai (9.), Bán (16.), Egyed (32.), Tímár (39. – tizenegyesből, 50.), Hartmann (62.), Juhász (74.).
Tatai AC–Sárisápi BSE 0–1 (0–0)
Tata, vezette: Kreitl Tamás (Patócs Dorina, Vámosi Benedek).
Gólszerző: Ferkó (88.).
Kiállítva: Csontos (Tata, 93.).
Bábolnai SE–Vértesszőlősi SE 10–0 (5–0)
Bábolna, vezette: Kiss Dominik (Faragó György, Patócs Dorina).
Gólszerző: Németh (14.), Kuzma (19.), Gerebenics (29., 64.), Soha (44., 60., 87.), Szalai (37., 57.), Rabi (62.).
FC Esztergom–Vértessomló 2–1 (2–0)
Esztergom, vezette: Lovas Gábor (Katona Bence Mihály, Gabala Zsombor).
Gólszerző: Guzli (5.), Prska (28.), illetve Batin (78. – tizenegyesből).
Környe SE–Lábatlani ESE 1–1 (1–1)
Környe, vezette: Derecskei Bence (Sándor Tamás, Kun Péter Attila).
Gólszerző: Zséfár (2.), illetve Gyarmati (44.).
Nyergesújfalu SE–Wati Kecskéd KSK 2–0 (1–0)
Nyergesújfalu, vezette: Urbanics Áron (Mann Ádám József, Szabó Barnabás).
Gólszerző: Szőke (8.), Bokán Barnabás (87.).
GALÉRIA: Tata AC - Sárisápi BSE, Vármegyei I.osztály (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám