A Koppánymonostor tatai győzelmével kezdődött a forduló
Pénteki kezdés, vasárnapi zárás. A vármegyei bajnokság mindhárom osztályában pattog a labda a hétvégén.
A vármegyei bajnokság első osztályában pénteken kezdődött a 7. forduló, mégpedig a listavezető Koppánymonostor 2-0-s tatai győzelmével. A második helyen (egyedüli száz százalékos csapatként) álló Sárisáp ezúttal Környére látogat, míg a harmadik Tát a negyedik Bábolna vendége lesz. Hazai győzelem esetén a két csapat helyet cserél a tabellán.
A vármegyei másodosztály listavezetője (és egyetlen hibátlan csapata), a Mocsa Banára látogat, míg a második Ászár Tokodra utazik, a harmadik Zsámbék II. pedig a Dunaalmást fogadja. Meglepetés lenne, ha a dobogósok bármelyike pontokat veszítene.
Rangadók a vármegyei bajnokság harmadosztályában
A harmadosztály Déli csoportjában első helyen álló Réde a pont nélkül álló Bokodot látja vendégül, az északi listavezető Szomód pedig Vértestolnán gyarapíthatja tovább pontjainak számát. Délen érdekesnek ígérkeznek a szomszédvári rangadók (Császár–Szákszend, Dad–Kocs, Nagyigmánd–Csém), északon jelenleg a Naszály–Süttő és a Széchenyi–Bajót összecsapás is rangadónak számít.
Pénteki eredmény:
Tatai AC–Koppánymonostori SE 0–2 (0–0)
szombat, 16.30:
Környe SE–Sárisápi BSE
vasárnap, 16 óra:
Bábolnai SE–DG Tát SE
FC Esztergom–Nyergesújfalu SE
Lábatlani ESE–Vértessomló
Vértesszőlősi SE–Wati Kecskéd KSK
szombat, 16 óra:
Almásfüzitői SC–Gyermely
vasárnap, 16 óra:
Baj KSE–Ácsi Kinizsi SC
Bakonysárkányi SE–Piliscsévi SE
Banai KSK–Mocsa KSE
Csolnoki SZSE–Dunaszentmiklósi SE (Sárisápon rendezik)
Ikoba Beton Zsámbék II.–D. M. A. C. Dunaalmás
Tokod SE–Ászár KSE
Tatabányai Vasas–Tardosi FC-TAC
szombat, 16 óra:
Etei SE–Bakonyszombathely KSE
vasárnap, 16 óra:
Császári SE–Szákszendi SE
Dad SE–Kocs KSE
Nagyigmándi KSK–Csémi SE
Rédei KSE–Bokod FCE
szombat, 16 óra:
Annavölgyi Bányász SE–Turul SE
vasárnap, 13 óra:
Széchenyi TSE–Bajót Szikra SE
Naszály SE–Süttői SC
Vértestolnai TE–Bar-Nul Szomódi SE
Az Oroszlányi SZE–Pilismarót SC-mérkőzést november 23-án rendezik.
Szabadnapos: TABAK.