A Koppánymonostor tatai győzelmével kezdődött a forduló

A vármegyei bajnokság első osztályában pénteken kezdődött a 7. forduló, mégpedig a listavezető Koppánymonostor 2-0-s tatai győzelmével. A második helyen (egyedüli száz százalékos csapatként) álló Sárisáp ezúttal Környére látogat, míg a harmadik Tát a negyedik Bábolna vendége lesz. Hazai győzelem esetén a két csapat helyet cserél a tabellán.

A Tatának nem megy ebben a szezonban a vármegyei bajnokság első osztályában

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A vármegyei másodosztály listavezetője (és egyetlen hibátlan csapata), a Mocsa Banára látogat, míg a második Ászár Tokodra utazik, a harmadik Zsámbék II. pedig a Dunaalmást fogadja. Meglepetés lenne, ha a dobogósok bármelyike pontokat veszítene.

Rangadók a vármegyei bajnokság harmadosztályában



A harmadosztály Déli csoportjában első helyen álló Réde a pont nélkül álló Bokodot látja vendégül, az északi listavezető Szomód pedig Vértestolnán gyarapíthatja tovább pontjainak számát. Délen érdekesnek ígérkeznek a szomszédvári rangadók (Császár–Szákszend, Dad–Kocs, Nagyigmánd–Csém), északon jelenleg a Naszály–Süttő és a Széchenyi–Bajót összecsapás is rangadónak számít.

Pénteki eredmény:

Tatai AC–Koppánymonostori SE 0–2 (0–0)

szombat, 16.30:

Környe SE–Sárisápi BSE

vasárnap, 16 óra:

Bábolnai SE–DG Tát SE

FC Esztergom–Nyergesújfalu SE

Lábatlani ESE–Vértessomló

Vértesszőlősi SE–Wati Kecskéd KSK

szombat, 16 óra:

Almásfüzitői SC–Gyermely

vasárnap, 16 óra:

Baj KSE–Ácsi Kinizsi SC

Bakonysárkányi SE–Piliscsévi SE

Banai KSK–Mocsa KSE

Csolnoki SZSE–Dunaszentmiklósi SE (Sárisápon rendezik)

Ikoba Beton Zsámbék II.–D. M. A. C. Dunaalmás

Tokod SE–Ászár KSE

Tatabányai Vasas–Tardosi FC-TAC

szombat, 16 óra:

Etei SE–Bakonyszombathely KSE

vasárnap, 16 óra:

Császári SE–Szákszendi SE

Dad SE–Kocs KSE

Nagyigmándi KSK–Csémi SE

Rédei KSE–Bokod FCE

szombat, 16 óra:

Annavölgyi Bányász SE–Turul SE

vasárnap, 13 óra:

Széchenyi TSE–Bajót Szikra SE

Naszály SE–Süttői SC

Vértestolnai TE–Bar-Nul Szomódi SE

Az Oroszlányi SZE–Pilismarót SC-mérkőzést november 23-án rendezik.

Szabadnapos: TABAK.





