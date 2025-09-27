szeptember 27., szombat

Labdarúgás

27 perce

A Koppánymonostor tatai győzelmével kezdődött a forduló

Címkék#Koppánymonostor#Dunaszentmiklósi SE#labdarúgás megyei II. osztály#labdarúgás megyei I. osztály#Bokod

Pénteki kezdés, vasárnapi zárás. A vármegyei bajnokság mindhárom osztályában pattog a labda a hétvégén.

Kun Attila

A vármegyei bajnokság első osztályában pénteken kezdődött a 7. forduló, mégpedig a listavezető Koppánymonostor 2-0-s tatai győzelmével. A második helyen (egyedüli száz százalékos csapatként) álló Sárisáp ezúttal Környére látogat, míg a harmadik Tát a negyedik Bábolna vendége lesz. Hazai győzelem esetén a két csapat helyet cserél a tabellán. 

Vármegyei bajnokság: mindhárom osztályban fordulót rendeznek a hétvégén
A Tatának nem megy ebben a szezonban a vármegyei bajnokság első osztályában
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

A vármegyei másodosztály listavezetője (és egyetlen hibátlan csapata), a Mocsa Banára látogat, míg a második Ászár Tokodra utazik, a harmadik Zsámbék II. pedig a Dunaalmást fogadja. Meglepetés lenne, ha a dobogósok bármelyike pontokat veszítene.

 

Rangadók a vármegyei bajnokság harmadosztályában


A harmadosztály Déli csoportjában első helyen álló Réde a pont nélkül álló Bokodot látja vendégül, az északi listavezető Szomód pedig Vértestolnán gyarapíthatja tovább pontjainak számát. Délen érdekesnek ígérkeznek a szomszédvári rangadók (Császár–Szákszend, Dad–Kocs, Nagyigmánd–Csém), északon jelenleg a Naszály–Süttő és a Széchenyi–Bajót összecsapás is rangadónak számít. 

Labdarúgás, vármegyei I. osztály, 7. forduló 

Pénteki eredmény:

Tatai AC–Koppánymonostori SE 0–2 (0–0)

szombat, 16.30: 
Környe SE–Sárisápi BSE

vasárnap, 16 óra: 
Bábolnai SE–DG Tát SE
FC Esztergom–Nyergesújfalu SE
Lábatlani ESE–Vértessomló
Vértesszőlősi SE–Wati Kecskéd KSK

Vármegyei II. osztály, 7. forduló 

szombat, 16 óra: 
Almásfüzitői SC–Gyermely

vasárnap, 16 óra: 
Baj KSE–Ácsi Kinizsi SC
Bakonysárkányi SE–Piliscsévi SE
Banai KSK–Mocsa KSE
Csolnoki SZSE–Dunaszentmiklósi SE (Sárisápon rendezik)
Ikoba Beton Zsámbék II.–D. M. A. C. Dunaalmás
Tokod SE–Ászár KSE
Tatabányai Vasas–Tardosi FC-TAC

Vármegyei III. osztály, Déli csoport, 5. forduló 

szombat, 16 óra: 
Etei SE–Bakonyszombathely KSE

vasárnap, 16 óra: 
Császári SE–Szákszendi SE
Dad SE–Kocs KSE
Nagyigmándi KSK–Csémi SE
Rédei KSE–Bokod FCE 

Északi csoport, 5. forduló 

szombat, 16 óra: 
Annavölgyi Bányász SE–Turul SE

vasárnap, 13 óra: 
Széchenyi TSE–Bajót Szikra SE
Naszály SE–Süttői SC
Vértestolnai TE–Bar-Nul Szomódi SE
Az Oroszlányi SZE–Pilismarót SC-mérkőzést november 23-án rendezik. 
Szabadnapos: TABAK. 
 


 

 

