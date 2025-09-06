24 perce
Szuperrangadó Sárisápon, Szákszenden és Szomódon
Két hibátlan csapat mérkőzik egymással az első osztályban, míg a harmadikban a listavezetők találkoznak. A hétvégén folytatódnak a vármegyei labdarúgó-bajnokságok küzdelmei.
A vármegyei labdarúgó-bajnokság első osztályának hétvégi rangadóján az eddig mindkét meccsét megnyerő Sárisáp és Nyergesújfalu mérkőzik egymással, mégpedig előbbi otthonában. A listavezető Koppánymonostor Vértessomlóra látogat, a harmadik Bábolna a Tata vendége lesz.
A második vonalban az első helyen álló Ászár a Bajt fogadja, a további száz százalékos csapatok közül a második Tardos-TAC a Banát látja vendégül, a harmadik Zsámbék II. Tokodra utazik, a negyedik Mocsa pedig hazai pályán játszik a Bakonysárkánnyal.
A vármegyei bajnokság harmadik vonalában az első és második helyezettek játszanak egymással.
A harmadosztályban a listavezetők találkoznak: délen a listavezető Csém a második Szákszend vendége lesz, északon az első helyen álló Szomód a második Annavölgyet fogadja.
Labdarúgás, Vármegyei bajnokság, I. osztály, 4. forduló
Szombat, 18 óra: Tatai AC–Bábolnai SE; vasárnap, 16.30: DG Tát SE–Környe SE, Lábatlani ESE–Vértesszőlősi SE, Sárisápi BSE–Nyergesújfalu SE, Vértessomló–Koppánymonostori SE, Wati Kecskéd KSK–FC Esztergom.
Vármegyei II. osztály, 4. forduló
Vasárnap, 16.30: Ácsi Kinizsi SC–Dunaszentmiklósi SE, Ászár KSE–Baj KSE, D.M.A.C. Dunaalmás–Almásfüzitői SC, Gyermely–Csolnoki SZSE, Mocsa KSE–Bakonysárkányi SE, Piliscsévi SE–Tatabányai Vasas, Tardosi FC-TAC–Banai KSK, Tokod SE–Ikoba Beton Zsámbék II.
Vármegyei III. osztály, Déli csoport, 2. forduló
Szombat, 16.30: Etei SE–Császári SE; vasárnap, 16.30: Bakonyszombathely KSE–Nagyigmándi KSK, Kocs KSE–Rédei KSE, Szákszendi SE–Csémi SE.
A Bokod FCE–Dad SE mérkőzést november 9-én rendezik.
Északi csoport, 2. forduló
Szombat, 16.30: Vértestolnai TE–Bajót Szikra SE; vasárnap, 16.30: Bar-Nul Szomódi SE–Annavölgyi Bányász SE, Széchenyi TSE–Oroszlányi SZE (Tatabánya, Vértesi Erőmű Sporttelep), TABAK–Naszály SE. Szabadnapos: Turul SE. A Süttői SC–Pilismarót SC mérkőzés elmarad.