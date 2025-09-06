szeptember 6., szombat

Labdarúgás

24 perce

Szuperrangadó Sárisápon, Szákszenden és Szomódon

Címkék#labdarúgás - Megyei III. osztály#labdarúgás - Megyei II. osztály#Labdarúgás - Megyei I. osztály

Két hibátlan csapat mérkőzik egymással az első osztályban, míg a harmadikban a listavezetők találkoznak. A hétvégén folytatódnak a vármegyei labdarúgó-bajnokságok küzdelmei.

Kun Attila

A vármegyei labdarúgó-bajnokság első osztályának hétvégi rangadóján az eddig mindkét meccsét megnyerő Sárisáp és Nyergesújfalu mérkőzik egymással, mégpedig előbbi otthonában. A listavezető Koppánymonostor Vértessomlóra látogat, a harmadik Bábolna a Tata vendége lesz.

vármegyei labdarúgó-bajnokságok: a hétvégén újabb fordulót rendeznek mindhárom osztályban
A vármegyei harmadosztály Északi csoportjának első helyezettje, a Szomód (zöld-fehérben) a második Annavölgyet fogadja
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

A második vonalban az első helyen álló Ászár a Bajt fogadja, a további száz százalékos csapatok közül a második Tardos-TAC a Banát látja vendégül, a harmadik Zsámbék II. Tokodra utazik, a negyedik Mocsa pedig hazai pályán játszik a Bakonysárkánnyal.

 

A vármegyei bajnokság harmadik vonalában az első és második helyezettek játszanak egymással.


A harmadosztályban a listavezetők találkoznak: délen a listavezető Csém a második Szákszend vendége lesz, északon az első helyen álló Szomód a második Annavölgyet fogadja.

Labdarúgás, Vármegyei bajnokság, I. osztály, 4. forduló

Szombat, 18 óra: Tatai AC–Bábolnai SE; vasárnap, 16.30: DG Tát SE–Környe SE, Lábatlani ESE–Vértesszőlősi SE, Sárisápi BSE–Nyergesújfalu SE, Vértessomló–Koppánymonostori SE, Wati Kecskéd KSK–FC Esztergom. 

Vármegyei II. osztály, 4. forduló 
Vasárnap, 16.30: Ácsi Kinizsi SC–Dunaszentmiklósi SE, Ászár KSE–Baj KSE, D.M.A.C. Dunaalmás–Almásfüzitői SC, Gyermely–Csolnoki SZSE, Mocsa KSE–Bakonysárkányi SE, Piliscsévi SE–Tatabányai Vasas, Tardosi FC-TAC–Banai KSK, Tokod SE–Ikoba Beton Zsámbék II. 

Vármegyei III. osztály, Déli csoport, 2. forduló 
Szombat, 16.30: Etei SE–Császári SE; vasárnap, 16.30: Bakonyszombathely KSE–Nagyigmándi KSK, Kocs KSE–Rédei KSE, Szákszendi SE–Csémi SE. 
A Bokod FCE–Dad SE mérkőzést november 9-én rendezik. 

Északi csoport, 2. forduló 
Szombat, 16.30: Vértestolnai TE–Bajót Szikra SE; vasárnap, 16.30: Bar-Nul Szomódi SE–Annavölgyi Bányász SE, Széchenyi TSE–Oroszlányi SZE (Tatabánya, Vértesi Erőmű Sporttelep), TABAK–Naszály SE. Szabadnapos: Turul SE. A Süttői SC–Pilismarót SC mérkőzés elmarad.

 

 

