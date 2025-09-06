Szuperrangadó Sárisápon, Szákszenden és Szomódon

A vármegyei labdarúgó-bajnokság első osztályának hétvégi rangadóján az eddig mindkét meccsét megnyerő Sárisáp és Nyergesújfalu mérkőzik egymással, mégpedig előbbi otthonában. A listavezető Koppánymonostor Vértessomlóra látogat, a harmadik Bábolna a Tata vendége lesz.

A vármegyei harmadosztály Északi csoportjának első helyezettje, a Szomód (zöld-fehérben) a második Annavölgyet fogadja

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A második vonalban az első helyen álló Ászár a Bajt fogadja, a további száz százalékos csapatok közül a második Tardos-TAC a Banát látja vendégül, a harmadik Zsámbék II. Tokodra utazik, a negyedik Mocsa pedig hazai pályán játszik a Bakonysárkánnyal.

A vármegyei bajnokság harmadik vonalában az első és második helyezettek játszanak egymással.



A harmadosztályban a listavezetők találkoznak: délen a listavezető Csém a második Szákszend vendége lesz, északon az első helyen álló Szomód a második Annavölgyet fogadja.