A végjáték nem a tatabányai pólósoknak kedvezett

A vendégek szakvezetője a meccs előtt úgy nyilatkozott, hogy ott szeretnék folytatni, ahol az első fordulóban befejezték. Akkor 4-1-re nyerte a negyedik negyedet a TVSE, most „ennyivel” kezdte a mérkőzést. Sőt, volt időszak, amikor a Kiss-legénység 5-1-re is vezetett szombathelyi riválisával szemben. De a félidei, 6-3-as tatabányai előnyre így sem lehetett panaszuk a vízműveseknek.

A TVSE a végjátékban maradt alul

Az utolsó felvonás előtt Kiss edző elmondta pólósainak, hogy nem őrizni kell az eredményt, hanem megtalálni és kihasználni azokat a helyzeteket, amelyekkel a maguk javára dönthetik el a találkozót. Ezzel szemben az negyedik játékrészben sokat hibáztak a tatabányaiak a hazaiak kapuja előtt, amiből az AVUS gyorsan fordult és könnyű gólokat lőtt. A vasi gárda 41 másodperccel a vége előtt vette át a vezetést, és nyert úgy, hogy a negyed második felétől a játékvezetők egyetlen ítéletet sem fújtak a Tatabányai VSE javára…

Kiss Szabolcs: – Ez volt a második forduló és ez volt a második egygólos vereségünk. Egyértelműen több kell, több edzés kell a sikerhez, hogy az ilyen összecsapásokon számunkra kedvező eredmény születhessen.