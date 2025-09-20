szeptember 20., szombat

Vízilabda

1 órája

A végjáték nem a tatabányai pólósoknak kedvezett

Ismét csak egy gólon múlt, hogy nem a tatabányaiak örülhettek a végén. Vereséggel folytatta szereplését a TVSE a férfi vízilabda másodosztályban.

Petrik József

A vendégek szakvezetője a meccs előtt úgy nyilatkozott, hogy ott szeretnék folytatni, ahol az első fordulóban befejezték. Akkor 4-1-re nyerte a negyedik negyedet a TVSE, most „ennyivel” kezdte a mérkőzést. Sőt, volt időszak, amikor a Kiss-legénység 5-1-re is vezetett szombathelyi riválisával szemben. De a félidei, 6-3-as tatabányai előnyre így sem lehetett panaszuk a vízműveseknek. 

A TVSE (fehér sapkában) az utolsó pillanatokban maradt alul
Fotó: Flajsz Péter (archív) / Forrás: 24  Óra

A TVSE a végjátékban maradt alul

Az utolsó felvonás előtt Kiss edző elmondta pólósainak, hogy nem őrizni kell az eredményt, hanem megtalálni és kihasználni azokat a helyzeteket, amelyekkel a maguk javára dönthetik el a találkozót. Ezzel szemben az negyedik játékrészben sokat hibáztak a tatabányaiak a hazaiak kapuja előtt, amiből az AVUS gyorsan fordult és könnyű gólokat lőtt. A vasi gárda 41 másodperccel a vége előtt vette át a vezetést, és nyert úgy, hogy a negyed második felétől a játékvezetők egyetlen ítéletet sem fújtak a Tatabányai VSE javára…

Kiss Szabolcs: – Ez volt a második forduló és ez volt a második egygólos vereségünk. Egyértelműen több kell, több edzés kell a sikerhez, hogy az ilyen összecsapásokon számunkra kedvező eredmény születhessen.

Vízilabda OB I. B. férfi, 2. forduló

AVUS – Tatabányai Vízmű SE 11-10 (1-4, 2-2, 4-3, 4-1)

Szombathely, 100 néző, vezette: Torda G., Fábián G.

Tatabánya: Szabó II. – Gombos, Fekete B. 4, Schatz 1, Tyukodi 1, Várnagy P. 1, Komáromi. Csere: Jakabos (kapus), Takács G., Vojnisek 3, Várnagy M. Edző: Kiss Szabolcs.

Kihasznált emberelőny: 10/2, illetve 6/1.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 1/1.

 

