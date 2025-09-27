Egy játékoson múlhat a vízművesek sikere

A TVSE két (egyaránt egygólos) vereséggel, a vendégek viszont két győzelemmel kezdték a bajnokságot, ami nagyban a korábbi válogatott Pásztor Mátyás leigazolásának is köszönhető, aki a két meccsen 15 gólt lőtt.

A TVSE (fehér sapkában) első bajnoki pontjaira hajt

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A TVSE csapatának egy játékosra nagyon kell koncentrálnia



– Őt kell elsősorban megfékeznünk. Ha ez sikerül, nem lehetnek gondjaink. Har­gitai kivételével teljes a keret, így számunkra csak a három pont megszerzése lehet a cél – emelte ki Kiss Szabolcs, a TVSE edzője.