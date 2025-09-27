szeptember 27., szombat

Vízilabda

27 perce

Egy játékoson múlhat a vízművesek sikere

Címkék#TVSE#Kiss Szabolcs#vízilabda

Két vereség után javítana a tatabányai csapat, amelynek nem lesz könnyű dolga. A TVSE az eddig hibátlan Ceglédet fogadja.

Petrik József

A TVSE két (egyaránt egygólos) vereséggel, a vendégek viszont két győzelemmel kezdték a bajnokságot, ami nagyban a korábbi válogatott Pásztor Mátyás leigazolásának is köszönhető, aki a két meccsen 15 gólt lőtt. 

TVSE: a Cegléd lesz az ellenfél a másodosztályú férfi vízilabda-bajnokság 3. fordulójában
A TVSE (fehér sapkában) első bajnoki pontjaira hajt
Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

 

A TVSE csapatának egy játékosra nagyon kell koncentrálnia


– Őt kell elsősorban megfékeznünk. Ha ez sikerül, nem lehetnek gondjaink. Har­gitai kivételével teljes a keret, így számunkra csak a három pont megszerzése lehet a cél – emelte ki Kiss Szabolcs, a TVSE edzője. 

Vízilabda, OB I. B, férfi, 3. forduló 

Tatabányai VSE–Ceglédi VSE 

Tatabánya, szombat, 16 óra. 

 

 

