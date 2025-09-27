Vízilabda
Egy játékoson múlhat a vízművesek sikere
Két vereség után javítana a tatabányai csapat, amelynek nem lesz könnyű dolga. A TVSE az eddig hibátlan Ceglédet fogadja.
A TVSE két (egyaránt egygólos) vereséggel, a vendégek viszont két győzelemmel kezdték a bajnokságot, ami nagyban a korábbi válogatott Pásztor Mátyás leigazolásának is köszönhető, aki a két meccsen 15 gólt lőtt.
A TVSE csapatának egy játékosra nagyon kell koncentrálnia
– Őt kell elsősorban megfékeznünk. Ha ez sikerül, nem lehetnek gondjaink. Hargitai kivételével teljes a keret, így számunkra csak a három pont megszerzése lehet a cél – emelte ki Kiss Szabolcs, a TVSE edzője.
Vízilabda, OB I. B, férfi, 3. forduló
Tatabánya, szombat, 16 óra.
