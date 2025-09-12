A fővárosban kezdi a szezont a Tatabánya vízilabdacsapata

A TVSE szűkebb, de fiatalabb kerettel vág neki a másodosztályú bajnokságnak. A gárda többek közt egy négyes tornával is melegített az előttünk álló szezonra.

A TVSE is megkezdi a szezont a másodosztályú bajnokságban

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Vízilabda OB I. B, férfi, 1. forduló

ELTE-BEAC – Tatabányai Vízmű SE

Budapest, Komjádi-uszoda, szombat: 11 óra 30. Vezeti: ifj. Kenéz Gy., Fejős R.

– Ennek a szezonnak egy tovább fiatalított kerettel vágunk neki – mondta. – Böszörményi például visszaigazolt a Honvédhoz, míg Galler, Vajda, Németh A. és Kovács P. az OB II-ben folytatják. Kétévnyi kaposvári kitérő után visszatért hozzánk Schatz, valamint Takács Gellért a Honvéd helyett – végleg – minket választott.

A mester szeret a TVSE fiataljaival dolgozni

A KSI SE-től egy együttműködés keretében Kiss edző kerete még két elsőéves ifijátékossal, Vojvisekkel, illetve Tyukodival gyarapodott.

– Idén szűkebb a keretünk, de én nagyon szeretek a fiatalokkal dolgozni – emelte ki a szakvezető. – Az új szabályok, a kisebb pálya pörgősebb, gyorsabb pólót tesznek lehetővé. A fiataljainkat pedig már erre készítjük fel.

A TVSE egy, a felkészülést lezáró négyes tornát is rendezett, amelyen a házigazdákon kívül az Ybl főiskola, a Cegléd és a Fehérvár vett részt. Az eredmény ugyan nem számított, de azért megnyerték a tornát a Kiss-legények…

– A bajnokság rendszere is átalakult, mivel az OB I. B első és második helyezettje az élvonal alsóházában folytathatja a pontvadászatot – jegyezte meg Kiss Szabolcs. – Ezért sok csapat vásárolt játékosokat. Szombati ellenfelünk, az ELTE–BEAC például tízet. Ennek dacára mi győzni szeretnénk…