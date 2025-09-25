Visszavághatnak Szoboszlaiék a Palace-nak, városi riválisa mélyítheti tovább az Atlético válságát

Ismét megannyi remek futballmérkőzés áll előttünk a topligákban. Az angliai futballszezont hagyományosan a Community Shield, vagyis az angol bajnok és az FA-kupa győztes csatája vezeti fel. Idén a Liverpool és a Crystal Palace vívta a mérkőzést és nem kis meglepetésre a londoniak hódították el a serleget, büntetőpárbajban legyőzve Szoboszlai Dominikékat. A Liverpool most idegenben vághat vissza az elveszített döntőért (tv: szombat, 16 óra, Match4).

A topligák hétvégi meccsei közül a Real-Atlético emelkedik ki. Vajon ezúttal is Mbappéék örülhetnek?

Forrás: Reuters

Németország A Bayern München elleni 6-0-s kiütéses vereség után magára talált a Leipzig a Bundesligában: egymás után legyőzte a Heidenheimet, a Mainzot és a Kölnt is. A jó sorozat tovább folytatódhat, Gulácsi Péter és Willi Orbán együttese idegenben is esélyesebbnek számít a Wolfsburgnál (tv: szombat, 15:30, Arena4). Az autógyáriaknak viszont iparkodniuk kell, egy vereséggel könnyen a veszélyzónában találhatják magukat.

Topligák: veretlen BL-csapatok rangadója a Serie A-ban

Két Bajnokok Ligája-csapat vív rangadót egymással Torinóban, ahol a Juventus az Atalantát fogadja (tv: szombat, 18 óra, Arena4). A két gárda még veretlen, a Juve mindössze két pontot vesztett az eddigi négy fordulóban, míg a bergamóiak két győzelmet és ugyanennyi döntetlent tudnak felmutatni. A találkozó tétje az is, hogy melyik együttes tud tapadni a száguldó, eddig hibátlan Napolira.

A madridi városi derbik mindig feszültnek ígérkeznek, pláne jelen helyzetben. Az Atlético Madrid finoman szólva is bukdácsol, csak a középmezőnyben foglal helyet, míg riválisa valósággal szárnyal, hatból hatot nyert. Mondhatnánk, még idegenben is a királyi gárda a biztos esélyes, ám tudjuk jól: a madridi derbiken bármi és annak ellenkezője is megtörténhet (tv: szombat, 16:15, Spíler2).