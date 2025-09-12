Szoboszlai Dominikék az újonc ellen folytatják

Európa ismét a topligák mérkőzéseire figyel, szombat kora délutántól vasárnap késő estig számos meccs közül válogathatunk. Anglia A mezőny egyetlen hibátlan csapata az újonc ellen idegenben: mi ez, ha nem országos kettes? A Burnley – Liverpool találkozónak (tv: vasárnap 15 óra, Spíler1) valóban Szoboszlai Dominik csapata az egyértelmű esélyese. A bajnokságban háromból hármat nyertek, igaz, a kiscsapat is kezdi felvenni a ritmust. Noha a nyitányon nagy pofonba szaladt bele a Tottenham ellen (0-3), azt követően otthon verte 3-2-re a másik újoncot, a Sunderlandet és csak nagy csatában kapott ki 3-2-re a Manchester Unitedtől.

A Juventus-Inter lesz a topligák egyik legjobbnak ígérkező mérkőzése

Forrás: Juventus.com

Németország

Igazi klasszikust láthatnak a német futball kedvelői a Bundesliga 3. fordulójában: a Bayern München – Hamburg párharcoknak (tv: szombat 18:30, Arena4) sok évtizedre visszanyúló történetük van. Igaz, ez az utóbbi jó néhány esztendőben megszakadt, mivel a hamburgiak a Bundesliga II.-ben senyvedtek, csak tavasszal jutottak vissza. A párharc esélyese természetesen az eddig kettőből kettőt nyerő bajor sztárcsapat.

Topligák: magára talál-e az Atlético?

Olaszország

A hétvége kiemelkedő mérkőzése a Serie A-ban a Derby d'Italia, vagyis a Juventus – Inter (tv: szombat 18 óra, Match4). A "Zebrák" eddig kettőből kettőt nyertek, igaz, a játék azért hagyott kívánnivalót maga után. De akkor mit mondjanak a vendégek? Azok után, hogy a nyitányon 5-0-ra lelépték a Torinót, otthon kaptak ki az Udinésétől (1-2). Egy esetleges hétvégi vereséggel pedig máris tisztes hátrányba kerülnének az éllovasoktól...

Spanyolország

Az Atlético Madrid győzelmi kényszerben van. Azok után, hogy a nyáron csaknem 180 millió eurót költött átigazolásokra, beragadt: 3 meccsen csak 2 pontra futotta. A mostani ellenfél az a Villarreal lesz (tv: szombat 21 óra, Spíler2), mely valósággal szárnyal, eddig 7 pontot gyűjtött, gólkülönbsége pedig 8-1. Egy újabb hazai pontvesztés tovább mélyítené a "Matracosok" válságát.