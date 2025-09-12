6 órája
A tisztes helytállás a célja a bábolnai tekéseknek
A Tatabányai SC-ért és a Bábolna SE-ért is szurkolhatunk a hétvégén. A két női tekecsapat idegenben szerepel.
Két vármegyei tekecsapat is idegenben szerepel az előttünk álló hétvégén. A Tatabányai SC esélyesként lép pályára, ellentétben a Bábolna együttesével.
Teke Szuperliga, női, 2. forduló
Rába ETO Győr SE – Tatabányai SC
Kristyán Zsuzsanna Tekecsarnok, szombat: 9 óra 30.
A bajnokság második fordulójában az újonc Rába-parti gárdához látogatnak a tatabányai hölgyek. A győriek az első fordulóban a Pápai Vasas otthonában nyertek 6:2-re.
– Természetesen győzelmet várok a csapattól, bár biztos vagyok benne, hogy a fiatal játékosokból álló hazaiak mindent megtesznek azért, hogy otthon tartsák a két pontot – emelte ki Szabó Renáta, a TSC vezetőedzője.
A TSC ifjúsági gárdája is a két pont reményében utazik a szomszéd vármegyébe. Az ifiknél Buzánszky Anna, Rabóczki Dóra és Szabó Liliána vár bevetésre, míg a felnőtt keretet Balla Ildikó, Frank Klaudia, Kozma Andrea, Méhész Anita, Németh Kinga, Némethné Katona Beáta, Sáfrány Anita, Szabó-Suhai Éva és Tokos Krisztina alkotja.
Nem a Bábolna tekecsapata számít esélyesnek
Ferencvárosi TC – Bábolna SE
Budapest, szombat: 10 óra.
Az újonc bábolnaiak vereséggel indították a szezont a jóval rutinosabb, korábban sokszoros bajnok BKV Előrével szemben. Ezen a hétvégén sem számíthat a vármegyebeli csapat könnyebb ellenfélre, hiszen az FTC is évek óta meghatározó szereplője a Szuperligának. A vendégektől a tisztes helytállás várható el.