szeptember 13., szombat

Kornél névnap

24°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Asztalitenisz

4 órája

A legjobbak között játszhat a Tatai AC

Címkék#Tatai AC#Extraliga#asztalitenisz

A hétvégén 16 év után újra élvonalbeli asztalitenisz csapatbajnoki-mérkőzést vívhat egy vármegyei együttes. A Tatai AC játékosai Miskolcon állnak asztalhoz.

Kun Attila

Hosszú évek (egészen pontosan a Spar SE Tatabánya 2009-es kiesése) után újra van élvonalbeli férficsapata vármegyénknek (a Tatai AC a nők között a 2019–20-as szezonban szerepelt az Extraligában), miután a tatai férfiegyüttes az előző két szezon másodosztályú aranyérme után ezúttal vállalta a legmagasabb osztályban való indulást. 

Tatai AC: az Extraligában indul a másodosztályú bajnokságot nyerő tatai asztalitenisz-csapat
A Tatai AC Epinger Mártonnal a soraiban vág neki a legmagasabb osztálynak
Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Tatai AC az Extraliga egyetlen amatőr csapat


– Elsősorban Epinger Márton miatt vállaltuk az Extraligát, fiatal játékosunk az előző szezonban 54 mérkőzéséből 52-t megnyerve lett az NB I. Nyugati csoportjának legjobbja (tegyük hozzá: a mind a 18 meccsét megnyerő, így száz százalékosan teljesítő tatai csapatból Béres Szabolcs 53/48-as teljesítménnyel a bajnokság második legjobbja lett – a szerk.), így lehetőséget adtunk számára, hogy megmutathassa magát a legjobbak között. Nincsenek illúzióink, a mezőny egyetlen amatőr csapataként a kiesés ellen fogunk küzdeni, de jól sikerült a felkészülésünk, a játékosok motiváltan várják a szezont. A szintén újonc DVTK ellen egy jó meccsre számítok– tudtuk meg Lukács Csabától, a TAC szakosztályvezetőjétől. 

A tataiak ugyanazzal a kerettel (Bak Imre, Béres Szabolcs, Daru Zsolt, Epinger Márton) vágnak neki a bajnokságnak, amely már évek óta együtt szerepel a TAC-nál. 

Asztalitenisz, Extraliga, férfi, 1. forduló 

DVTK I.–Tatai AC I. 

Miskolc, szombat, 11 óra. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu