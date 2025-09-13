A legjobbak között játszhat a Tatai AC

Hosszú évek (egészen pontosan a Spar SE Tatabánya 2009-es kiesése) után újra van élvonalbeli férficsapata vármegyénknek (a Tatai AC a nők között a 2019–20-as szezonban szerepelt az Extraligában), miután a tatai férfiegyüttes az előző két szezon másodosztályú aranyérme után ezúttal vállalta a legmagasabb osztályban való indulást.

A Tatai AC Epinger Mártonnal a soraiban vág neki a legmagasabb osztálynak

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Tatai AC az Extraliga egyetlen amatőr csapat



– Elsősorban Epinger Márton miatt vállaltuk az Extraligát, fiatal játékosunk az előző szezonban 54 mérkőzéséből 52-t megnyerve lett az NB I. Nyugati csoportjának legjobbja (tegyük hozzá: a mind a 18 meccsét megnyerő, így száz százalékosan teljesítő tatai csapatból Béres Szabolcs 53/48-as teljesítménnyel a bajnokság második legjobbja lett – a szerk.), így lehetőséget adtunk számára, hogy megmutathassa magát a legjobbak között. Nincsenek illúzióink, a mezőny egyetlen amatőr csapataként a kiesés ellen fogunk küzdeni, de jól sikerült a felkészülésünk, a játékosok motiváltan várják a szezont. A szintén újonc DVTK ellen egy jó meccsre számítok– tudtuk meg Lukács Csabától, a TAC szakosztályvezetőjétől.

A tataiak ugyanazzal a kerettel (Bak Imre, Béres Szabolcs, Daru Zsolt, Epinger Márton) vágnak neki a bajnokságnak, amely már évek óta együtt szerepel a TAC-nál.