26 perce
Korábban többször is szerencsét hozott a tatabányai sportcsarnok
A magyar női kézilabda-válogatott két mérkőzést is játszik a svédekkel szeptemberben, a november-decemberi világbajnokságra való felkészülés jegyében. Mindkét találkozónak a tatabányai sportcsarnok ad otthont, a létesítmény az elmúlt időszakban már többször is szerencsét hozott nemzeti csapatunknak.
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány néhány nappal ezelőtt kihirdette a válogatott keretet a két mérkőzésre, melyből az első, szeptember 18-i zárt kapus, nem hivatalos lesz, a 20-it viszont már a nézők is láthatják. Mindkettőnek a tatabányai sportcsarnok ad otthont.
– Némileg furcsa, legalábbis újdonság, hogy az általában szeptember végére eső első válogatott összetartás most a hónap közepére esik, így a kerethirdetésnél a válogatásunkat a felkészülési mérkőzéseken látottakra kellett alapoznunk. Ez persze egy olyan adottság, amely minden más csapatra ugyanúgy igaz, várjuk már, hogy újra együtt készüljünk és lássuk, néhány hónap szünet után, hol tartanak a játékosaink, a csapat – fogalmazott a szövetségi kapitány a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos honlapjának.
Vonzó a válogatottnak a tatabányai sportcsarnok
A női kézilabda-válogatott egyébként az elmúlt időszakban több mérkőzést is játszott Tatabányán, és valamennyire szívesen emlékezhetnek vissza a kézilabdabarátok.
2024 február végén például Svájc együttesét fogadtuk az EHF EURO Cup elnevezésű felkészülési tornán. A négycsapatos tornán az év végi Európa-bajnokságot közösen rendező Ausztria, Magyarország, Svájc és Norvégia vett részt. A helvétek ellen kiválóan ment a játék, noha az első félidőben még csak 16-14-re vezettek a mieink, a vége kiütéses, 38-26-os magyar siker lett. Kuczora Csenge tízszer volt eredményes. Az összecsapást több mint 3000 néző tekintette meg a tatabányai csarnokban.
A múlt év novemberében aztán ismét Tatabányán készült a válogatott hölgykoszorú a JYSK-kupán, ezúttal az Európa-bajnokságra készülve. November 22-én a szlovákok, két nappal később pedig az ukránok voltak ellenfeleink Tatabányán. A magyar válogatott simán, 38-31-re nyert, 1700 néző előtt. Simon Petra 6, Klujber, Szöllősi-Schatzl és Márton pedig 5 gólt szerzett. Az ukránok ellen november 24-én még simábban győztünk, 38-19-re. Az 1300 néző remek játékot láthatott, Győri-Lukács kilencszer, Klujber, Csíkos Simon egyaránt ötször volt eredményes.
A jelek szerint tehát a tatabányai helyszín jó ómen, bízzunk benne, hogy bő egy hét múlva, a svédek ellen sem fog ez változni.
A magyar női kézilabda-válogatott kerete a két tatabányai felkészülési mérkőzésre:
Kapusok: BUKOVSZKY Anna (MOL Esztergom), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Győri Audi ETO KC)
Jobbszélsők: GROSCH Vivien (DVSC SCHAEFFLER), KOVÁCS Anett (MOL Esztergom), TÖPFNER Alexandra (CS Rapid București, román)
Jobbátlövők: ALBEK Anna (Metz Handball, francia), KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)
Irányítók: KUKELY Anna (Motherson Mosonmagyaróvári KC), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), VÁMOS Petra (Metz Handball, francia)
Beállók: BORDÁS Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZMOLEK Apollónia (MOL Esztergom), TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER)
Balátlövők: CSÍKOS Luca (Vác), FARAGÓ Lea (MOL Esztergom), KUCZORA Csenge (Thüringer HC, német)
Balszélsők: HÁRSFALVI Julia (FTC-Rail Cargo Hungaria), MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), PETRUS Mirtill (DVSC SCHAEFFLER)
A női válogatott őszi programja:
- Szeptember 20., szombat, Tatabánya
16:00 Magyarország–Svédország, felkészülési mérkőzés
- Október 16., csütörtök, Nagykanizsa
18:00 Magyarország–Törökország, EHF EURO Cup-mérkőzés
- Október 19., vasárnap, Prága
19:00 Csehország–Magyarország, EHF EURO Cup-mérkőzés
- November 20., csütörtök, Straume
20:30 Magyarország-Szerbia, felkészülési mérkőzés
- November 22., szombat, Straume
16:45 Norvégia–Magyarország, felkészülési mérkőzés
- November 23., vasárnap, Straume
14:00 Magyarország–Spanyolország, felkészülési mérkőzés
- November 26.-december 14.
holland-német közös rendezésű világbajnokság