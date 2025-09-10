Korábban többször is szerencsét hozott a tatabányai sportcsarnok

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány néhány nappal ezelőtt kihirdette a válogatott keretet a két mérkőzésre, melyből az első, szeptember 18-i zárt kapus, nem hivatalos lesz, a 20-it viszont már a nézők is láthatják. Mindkettőnek a tatabányai sportcsarnok ad otthont.

Ismét benépesülhet a tatabányai sportcsarnok, Faragó Leáék felkészülési mérkőzéseket játszanak

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Némileg furcsa, legalábbis újdonság, hogy az általában szeptember végére eső első válogatott összetartás most a hónap közepére esik, így a kerethirdetésnél a válogatásunkat a felkészülési mérkőzéseken látottakra kellett alapoznunk. Ez persze egy olyan adottság, amely minden más csapatra ugyanúgy igaz, várjuk már, hogy újra együtt készüljünk és lássuk, néhány hónap szünet után, hol tartanak a játékosaink, a csapat – fogalmazott a szövetségi kapitány a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos honlapjának.

Vonzó a válogatottnak a tatabányai sportcsarnok

A női kézilabda-válogatott egyébként az elmúlt időszakban több mérkőzést is játszott Tatabányán, és valamennyire szívesen emlékezhetnek vissza a kézilabdabarátok.

2024 február végén például Svájc együttesét fogadtuk az EHF EURO Cup elnevezésű felkészülési tornán. A négycsapatos tornán az év végi Európa-bajnokságot közösen rendező Ausztria, Magyarország, Svájc és Norvégia vett részt. A helvétek ellen kiválóan ment a játék, noha az első félidőben még csak 16-14-re vezettek a mieink, a vége kiütéses, 38-26-os magyar siker lett. Kuczora Csenge tízszer volt eredményes. Az összecsapást több mint 3000 néző tekintette meg a tatabányai csarnokban.

A múlt év novemberében aztán ismét Tatabányán készült a válogatott hölgykoszorú a JYSK-kupán, ezúttal az Európa-bajnokságra készülve. November 22-én a szlovákok, két nappal később pedig az ukránok voltak ellenfeleink Tatabányán. A magyar válogatott simán, 38-31-re nyert, 1700 néző előtt. Simon Petra 6, Klujber, Szöllősi-Schatzl és Márton pedig 5 gólt szerzett. Az ukránok ellen november 24-én még simábban győztünk, 38-19-re. Az 1300 néző remek játékot láthatott, Győri-Lukács kilencszer, Klujber, Csíkos Simon egyaránt ötször volt eredményes.