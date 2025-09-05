Streetball és ökölvívás is lesz a Bányásznapon

A Tatabányai Sport Club szeptember 6-án, szombaton Streetball Fesztivált szervez a Sport Hotel alsó parkolójában (Tatabánya, Szent Borbála út 11.). A rendezvény egész napos sportélményt kínál minden korosztály számára mérkőzésekkel és dobóversennyel.

Forrás: Tatabányai SC

Program:

• 8:00–9:00: bemelegítés, regisztráció

• 9:00–15:00: mérkőzések

• 10:00–12:00: dobóverseny külön pályán

• 15:00: Eredményhirdetés

A fesztivál ideje alatt büfé és étterem is üzemel, a rendezvény teljes időtartama alatt zene és fantasztikus hangulat várja az érdeklődőket.

Kategóriák: U11, U12, U14, U16, felnőtt, 35+

A mérkőzések négy pályán zajlanak, összesen 32 csapat részvételével. A fiú és lánycsapatok külön kategóriákban indulnak. A dobóverseny nyitott, a helyszínen is lehet rá jelentkezni.

A Tatabányai Sport Club a Streetball Fesztivál mellett ökölvívó versenyt is szervez



A Magyar Ökölvívók Szövetsége és a Tatabányai Sport Club a Bányásznap keretein belül rendezi meg a II. Ökölvívó Bányász Kupát szintén szeptember 6-án, szombaton, 15 órától. A verseny helyszíne a West Étterem parkolója (2800 Tatabánya, Szent Borbála utca 9.) lesz. A rendezvény bemutató mérkőzésekkel indul, amelyeket a hivatalos összecsapások követnek. A verseny meghívásos rendszerben zajlik, a kor- és súlycsoportokat a World Boxing szabályai alapján alakítják ki. A nap végén különdíjjal jutalmazzák a legjobb hazai és vendég ökölvívót, valamint a nap legjobb mérkőzését. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.