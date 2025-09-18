szeptember 18., csütörtök

Labdarúgás

2 órája

Ez volt az évszázad Bányász-győzelme: a Tatabánya-Real Madrid találkozó igaz története

44 éve kapott ki a spanyol „királyi gárda” Madrid Magyarországon. A Tatabánya-Real Madrid meccsre azonban nem lehet eleget és elégszer emlékezni. Szabó György, a Bányász akkori csapatkapitánya idézte fel nekünk, mi történt a mérkőzés előtt, de azt is megmutatjuk, mekkora hatással van a találkozó évtizedekkel később is azokra, akik pályára léptek 1981-ben. Visszaemlékezések, titkok és érdekességek a nagy meccsről!

Szabó Bence

Az egész futballvilág még a mai napig emlékszik arra az ominózus mérkőzésre, amikor 1981. szeptember 16-án a Tatabányai Bányász fogadta a Real Madridot az UEFA-kupa kiírásában. A Tatabánya-Real Madrid meccsre a Bányász Stadion nemhogy megtelt élettel, de még a fákon, a garázsokon, és az erkélyeken is nézők várták a kezdőrúgást. Az évforduló apropóján a tatabányai gárda akkori csapatkapitánya, Szabó György idézte fel a rangadó történetét a Kemma.hu-nak, és arról is mesélt, hogy nem kis híja volt annak, hogy máshol rendezzék meg a labdarúgómeccset.

A Tatabánya-Real Madrid meccs vezére: Szabó György
A Tatabánya-Real Madrid meccs legendája: Szabó György
Eredetileg nem is itt lett volna a Tatabánya-Real Madrid találkozó

Szabó György szavai alapján, Lakat Károly tanár úr, a vezetőedző fejében meg sem fordult az az opció, hogy ne a Bányász Stadion gyepén lássák vendégül a spanyol csapatot. 

− Sok pesti csapat, úgymond irigykedett, hogy egy kis bányászvárosba utazik a legendás spanyol csapat − mesélte el nekünk Szabó György, hozzátéve, hogy a nagy Tatabánya-Real Madrid összecsapásra külön ajándéktárgyak is készültek, amelyek örök emlékül szolgáltak mindkét együttes számára. Lakat tanár úr a két csapat nevével ellátott vázát ajándékozott az ellenfélnek, készültek díszes hamutartók, és még a pálya is a megszokottól eltérően lett lenyírva. 

Az áruházakban pedig már szeptember 11-én megkezdődött a szurkolói relikviák árusítása. Sálakat, kulcstartókat, pólókat is vásárolhattak a drukkerek. A feliratos póló például 120 forintba került Tatán, tehát oda, a Fényes Áruházba is begyűrűzött a futball-láz, nem csak a tatabányai Centrumba. Akkor az átlagbér 4300 forint körül volt, ehhez mérhetjük hozzá, sokba vagy kevésbe került-e a póló például.

Mi történt a történelmi meccsen?

A csapatok összeállításai:

Tatabányai Bányász SCReal Madrid CF 
Kiss Imre Miguel Ángel González 
Szabó György   San José Isidoro
Lakatos Károly  García Navajas Antonio
Fejes Ferenc Camacho José Antonio
Fischer LászlóGarcía Cortés Rafael
Emmer László  Gallego Ricardo 
Csapó KárolyDel Bosque Vicente
Hermann SándorÁngel 
P. Nagy László Juanito Juan Gómez
Kovács IstvánSantillana Carlos
Weimper IstvánIsidro
Vezetőedző: Lakat Károly Vezetőedző: Boškov Vujadin

A mérkőzés első gólját Weimper István szerezte büntetőből a 32. percben, gólja után pedig egyből a szurkolói tábor elé rohant ünnepelni. A madridiak még az első félidőben egy beadást követően egyenlítettek, de a Bányász ezután is rohamozott a spanyol együttes kapujára.  A 79. percben pedig egy tökéletes szabadrúgás variáció után, Csapó Károly révén, ismét magához vette az előnyt a Bányász, és beállította a Tatabánya-Real Madrid mérkőzés 2-1-es végeredményét. 

A Tatabánya-Real Madrid mérkőzésen megteltek a lelátók.
Tatabánya-Real Madrid: Weimper értékesíti a büntetőt.
Abban az időben nagyon jó csapatunk volt, amit megbeszéltünk az öltözőben meg is valósítottuk. A meccsen pedig minden bejött

− idézte fel így 44 év után Szabó György.

Így ünnepelt a Real-verő legenda

Csapó Karcsit a 70. születésnapján külön is köszöntötték Tatabányán, természetesen az egykori csapattársak, köztük mindenki Szabó Gyurikájának körében. A nem mindennapi alkalmon mi is ott voltunk. A legendás labdarúgó Vármegyei Prima Díjat is átvehetett 2024-ben.

A mérkőzés összefoglalója:

22 ezren drukkoltak az Bányász focistáinak

Csapó Károly korábban elárulta, nem a véletlen vagy a rögtönzés műve volt a csodás szabadrúgás, és számos érdekességet megosztott a Real Madrid-meccsről.
– Rengeteget gyakoroltam, volt olyan szezon, amikor hét gólt értem el szabadrúgásból. A labdát P. Nagy László lába között gurította elém Weimper és 18 méterről lőttem a jobb sarokba. 

Emlékszem, a meccs után a klub egyik vezetője számon kért: miért rögtönöztünk, miért nem döntöttük el, hogy ki végzi el a szabadrúgást? 

Őszintén mondom, tudatos volt, megbeszéltük, hogy ez a variáció következik – mesélte a Prima Díjas legenda.

P. Nagy László libabőrrel nézte vissza a Tatabánya-Real Madrid mérkőzést

P. Nagy László, ,,Pöci", a Bányász egykori futballistája is libabőrrel a kezén emlékszik vissza a rangadóra. Korábban videóban mesélt róla, hogy a Madrid labdarúgói mennyire meglepődtek a Tatabánya játékán. Elmondása szerint, a ,,királyi gárda" tagjai először azt hitték, hogy a Bányász Stadion csak az edzőpálya, azonban őket is meglepte a 22 ezres embertömeg.

− Nem számított a Real ekkora ellenállásra, mi azonban önkívületi állapotban játszottuk végig a meccset. Annyi volt a lényeg, hogy valahogyan juttassuk be a labdát a kapuba − idéte fel nekünk sokak Pöci bácsija.

P. Nagy László a mérkőzés összefoglalóját néhány évre velünk nézte újra, és kommentálta is. A 11-es előtti idegfeszítő pillanatokról, a bekapott gólról, és a feledhetetlen gólörömökről is beszél a követlező videóban a Tatabányai Bányász korábbi, 7-es számú játékosa:

Mint arról a Nemzeti Sport írt, még egy futballtörténeti vonatkozása van a Real Madrid-Tatabánya meccsnek: a tatabányai születésű, magyar és nemzetközi labdarúgó-játékvezető, Kassai Viktor is kilátogatott hat esztendősen édesapjával.

És bár, ha évszázad mérkőzése, akkor mindenki a magyar-angol 6:3-ra gondol (aminek ugye szintén voltak tatabányai, megyei vonatkozásai), valljuk be: Tatabányának és a Bányász-drukkereknek ez az 1981-es találkozó is az "évszázad mérkőzése" lett.

 

