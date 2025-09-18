Ez volt az évszázad Bányász-győzelme: a Tatabánya-Real Madrid találkozó igaz története

Az egész futballvilág még a mai napig emlékszik arra az ominózus mérkőzésre, amikor 1981. szeptember 16-án a Tatabányai Bányász fogadta a Real Madridot az UEFA-kupa kiírásában. A Tatabánya-Real Madrid meccsre a Bányász Stadion nemhogy megtelt élettel, de még a fákon, a garázsokon, és az erkélyeken is nézők várták a kezdőrúgást. Az évforduló apropóján a tatabányai gárda akkori csapatkapitánya, Szabó György idézte fel a rangadó történetét a Kemma.hu-nak, és arról is mesélt, hogy nem kis híja volt annak, hogy máshol rendezzék meg a labdarúgómeccset.

A Tatabánya-Real Madrid meccs legendája: Szabó György

Forrás: beküldött

Eredetileg nem is itt lett volna a Tatabánya-Real Madrid találkozó

Szabó György szavai alapján, Lakat Károly tanár úr, a vezetőedző fejében meg sem fordult az az opció, hogy ne a Bányász Stadion gyepén lássák vendégül a spanyol csapatot.

− Sok pesti csapat, úgymond irigykedett, hogy egy kis bányászvárosba utazik a legendás spanyol csapat − mesélte el nekünk Szabó György, hozzátéve, hogy a nagy Tatabánya-Real Madrid összecsapásra külön ajándéktárgyak is készültek, amelyek örök emlékül szolgáltak mindkét együttes számára. Lakat tanár úr a két csapat nevével ellátott vázát ajándékozott az ellenfélnek, készültek díszes hamutartók, és még a pálya is a megszokottól eltérően lett lenyírva.

Az áruházakban pedig már szeptember 11-én megkezdődött a szurkolói relikviák árusítása. Sálakat, kulcstartókat, pólókat is vásárolhattak a drukkerek. A feliratos póló például 120 forintba került Tatán, tehát oda, a Fényes Áruházba is begyűrűzött a futball-láz, nem csak a tatabányai Centrumba. Akkor az átlagbér 4300 forint körül volt, ehhez mérhetjük hozzá, sokba vagy kevésbe került-e a póló például.

Mi történt a történelmi meccsen?

A csapatok összeállításai:

Tatabányai Bányász SC Real Madrid CF Kiss Imre Miguel Ángel González Szabó György San José Isidoro Lakatos Károly García Navajas Antonio Fejes Ferenc Camacho José Antonio Fischer László García Cortés Rafael Emmer László Gallego Ricardo Csapó Károly Del Bosque Vicente Hermann Sándor Ángel P. Nagy László Juanito Juan Gómez Kovács István Santillana Carlos Weimper István Isidro Vezetőedző: Lakat Károly Vezetőedző: Boškov Vujadin

A mérkőzés első gólját Weimper István szerezte büntetőből a 32. percben, gólja után pedig egyből a szurkolói tábor elé rohant ünnepelni. A madridiak még az első félidőben egy beadást követően egyenlítettek, de a Bányász ezután is rohamozott a spanyol együttes kapujára. A 79. percben pedig egy tökéletes szabadrúgás variáció után, Csapó Károly révén, ismét magához vette az előnyt a Bányász, és beállította a Tatabánya-Real Madrid mérkőzés 2-1-es végeredményét.