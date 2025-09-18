2 órája
Ez volt az évszázad Bányász-győzelme: a Tatabánya-Real Madrid találkozó igaz története
44 éve kapott ki a spanyol „királyi gárda” Madrid Magyarországon. A Tatabánya-Real Madrid meccsre azonban nem lehet eleget és elégszer emlékezni. Szabó György, a Bányász akkori csapatkapitánya idézte fel nekünk, mi történt a mérkőzés előtt, de azt is megmutatjuk, mekkora hatással van a találkozó évtizedekkel később is azokra, akik pályára léptek 1981-ben. Visszaemlékezések, titkok és érdekességek a nagy meccsről!
Az egész futballvilág még a mai napig emlékszik arra az ominózus mérkőzésre, amikor 1981. szeptember 16-án a Tatabányai Bányász fogadta a Real Madridot az UEFA-kupa kiírásában. A Tatabánya-Real Madrid meccsre a Bányász Stadion nemhogy megtelt élettel, de még a fákon, a garázsokon, és az erkélyeken is nézők várták a kezdőrúgást. Az évforduló apropóján a tatabányai gárda akkori csapatkapitánya, Szabó György idézte fel a rangadó történetét a Kemma.hu-nak, és arról is mesélt, hogy nem kis híja volt annak, hogy máshol rendezzék meg a labdarúgómeccset.
Eredetileg nem is itt lett volna a Tatabánya-Real Madrid találkozó
Szabó György szavai alapján, Lakat Károly tanár úr, a vezetőedző fejében meg sem fordult az az opció, hogy ne a Bányász Stadion gyepén lássák vendégül a spanyol csapatot.
− Sok pesti csapat, úgymond irigykedett, hogy egy kis bányászvárosba utazik a legendás spanyol csapat − mesélte el nekünk Szabó György, hozzátéve, hogy a nagy Tatabánya-Real Madrid összecsapásra külön ajándéktárgyak is készültek, amelyek örök emlékül szolgáltak mindkét együttes számára. Lakat tanár úr a két csapat nevével ellátott vázát ajándékozott az ellenfélnek, készültek díszes hamutartók, és még a pálya is a megszokottól eltérően lett lenyírva.
Az áruházakban pedig már szeptember 11-én megkezdődött a szurkolói relikviák árusítása. Sálakat, kulcstartókat, pólókat is vásárolhattak a drukkerek. A feliratos póló például 120 forintba került Tatán, tehát oda, a Fényes Áruházba is begyűrűzött a futball-láz, nem csak a tatabányai Centrumba. Akkor az átlagbér 4300 forint körül volt, ehhez mérhetjük hozzá, sokba vagy kevésbe került-e a póló például.
Mi történt a történelmi meccsen?
A csapatok összeállításai:
|Tatabányai Bányász SC
|Real Madrid CF
|Kiss Imre
|Miguel Ángel González
|Szabó György
|San José Isidoro
|Lakatos Károly
|García Navajas Antonio
|Fejes Ferenc
|Camacho José Antonio
|Fischer László
|García Cortés Rafael
|Emmer László
|Gallego Ricardo
|Csapó Károly
|Del Bosque Vicente
|Hermann Sándor
|Ángel
|P. Nagy László
|Juanito Juan Gómez
|Kovács István
|Santillana Carlos
|Weimper István
|Isidro
|Vezetőedző: Lakat Károly
|Vezetőedző: Boškov Vujadin
A mérkőzés első gólját Weimper István szerezte büntetőből a 32. percben, gólja után pedig egyből a szurkolói tábor elé rohant ünnepelni. A madridiak még az első félidőben egy beadást követően egyenlítettek, de a Bányász ezután is rohamozott a spanyol együttes kapujára. A 79. percben pedig egy tökéletes szabadrúgás variáció után, Csapó Károly révén, ismét magához vette az előnyt a Bányász, és beállította a Tatabánya-Real Madrid mérkőzés 2-1-es végeredményét.
Abban az időben nagyon jó csapatunk volt, amit megbeszéltünk az öltözőben meg is valósítottuk. A meccsen pedig minden bejött
− idézte fel így 44 év után Szabó György.
Így ünnepelt a Real-verő legenda
Csapó Karcsit a 70. születésnapján külön is köszöntötték Tatabányán, természetesen az egykori csapattársak, köztük mindenki Szabó Gyurikájának körében. A nem mindennapi alkalmon mi is ott voltunk. A legendás labdarúgó Vármegyei Prima Díjat is átvehetett 2024-ben.
A mérkőzés összefoglalója:
22 ezren drukkoltak az Bányász focistáinak
Csapó Károly korábban elárulta, nem a véletlen vagy a rögtönzés műve volt a csodás szabadrúgás, és számos érdekességet megosztott a Real Madrid-meccsről.
– Rengeteget gyakoroltam, volt olyan szezon, amikor hét gólt értem el szabadrúgásból. A labdát P. Nagy László lába között gurította elém Weimper és 18 méterről lőttem a jobb sarokba.
Emlékszem, a meccs után a klub egyik vezetője számon kért: miért rögtönöztünk, miért nem döntöttük el, hogy ki végzi el a szabadrúgást?
Őszintén mondom, tudatos volt, megbeszéltük, hogy ez a variáció következik – mesélte a Prima Díjas legenda.
P. Nagy László libabőrrel nézte vissza a Tatabánya-Real Madrid mérkőzést
P. Nagy László, ,,Pöci", a Bányász egykori futballistája is libabőrrel a kezén emlékszik vissza a rangadóra. Korábban videóban mesélt róla, hogy a Madrid labdarúgói mennyire meglepődtek a Tatabánya játékán. Elmondása szerint, a ,,királyi gárda" tagjai először azt hitték, hogy a Bányász Stadion csak az edzőpálya, azonban őket is meglepte a 22 ezres embertömeg.
− Nem számított a Real ekkora ellenállásra, mi azonban önkívületi állapotban játszottuk végig a meccset. Annyi volt a lényeg, hogy valahogyan juttassuk be a labdát a kapuba − idéte fel nekünk sokak Pöci bácsija.
P. Nagy László a mérkőzés összefoglalóját néhány évre velünk nézte újra, és kommentálta is. A 11-es előtti idegfeszítő pillanatokról, a bekapott gólról, és a feledhetetlen gólörömökről is beszél a követlező videóban a Tatabányai Bányász korábbi, 7-es számú játékosa:
Mint arról a Nemzeti Sport írt, még egy futballtörténeti vonatkozása van a Real Madrid-Tatabánya meccsnek: a tatabányai születésű, magyar és nemzetközi labdarúgó-játékvezető, Kassai Viktor is kilátogatott hat esztendősen édesapjával.
És bár, ha évszázad mérkőzése, akkor mindenki a magyar-angol 6:3-ra gondol (aminek ugye szintén voltak tatabányai, megyei vonatkozásai), valljuk be: Tatabányának és a Bányász-drukkereknek ez az 1981-es találkozó is az "évszázad mérkőzése" lett.