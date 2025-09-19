Vérverejtékes mérkőzések a ringben: ilyen volt az I. Tatabánya Fight Night gála

Parázs összecsapások zajlottak a szorítóban augusztus 30-án, az első Tatabánya Fight Night gálán, a Földi Imre Sportcsarnok pedig teltházzal várta a ringbe a harcművészeket. A hangulatot csak tovább tetőzte, hogy az est folyamán a küzdőtér hangja nem más volt, mint Európa egyik legismertebb ringspeakere, Perutek János, vagy ahogy sokan ismerik, Peru. A gála főszervezője, a Tatabányai Küzdősport Egyesület edzője, Dancs István volt. A fő kártyán Magyarország-Szerbia harcosai csaptak össze, ahol Farkas László ,,Nutu”, és Kinhefner Dávid is győztesen hagyhatta el a szorítót.

Megrendítő ütések az I. Tatabánya Fight Night gálán

Forrás: Beküldött

Pattanásig feszültek az idegek az I. Tatabánya Fight Night során

A rendezvényen a Tatabányai Küzdősport Egyesület (TKE) versenyzői is ringbe szálltak, többek között Koncz Noel, Saltzer Levente, Szakács Patrik, Tóth Béla, Oláh Balázs is megmutathatta tudását. A gála beharangozójában már említettük, hogy Kinhefner Dávid és Szakács Patrik Hollandiában, Utrecthben, az SB Gymben edzőtáboroztak, ahol a világ legjobbjaival edzettek, köztük Glory, Enfusion, One Championship és UFC bajnokokkal.