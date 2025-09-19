szeptember 19., péntek

Küzdősport

1 órája

Vérverejtékes mérkőzések a ringben: ilyen volt az I. Tatabánya Fight Night gála

Címkék#Tatabányai Küzdősport Egyesület#Kinhefner Dávid#Nutu#I Tatabánya Fight Nigh#rendezvény

Elképesztő hangulat uralkodott augusztus 30-án a tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban. Az I. Tatabánya Fight Night gála méltó nyitánya volt annak a sorozatnak, amelyben Tatabánya a hazai küzdősportok egyik fellegvárává alakulhat.

Szabó Bence

Parázs összecsapások zajlottak a szorítóban augusztus 30-án, az első Tatabánya Fight Night gálán, a Földi Imre Sportcsarnok pedig teltházzal várta a ringbe a harcművészeket. A hangulatot csak tovább tetőzte, hogy az est folyamán a küzdőtér hangja nem más volt, mint Európa egyik legismertebb ringspeakere, Perutek János, vagy ahogy sokan ismerik, Peru. A gála főszervezője, a Tatabányai Küzdősport Egyesület edzője, Dancs István volt. A fő kártyán Magyarország-Szerbia harcosai csaptak össze, ahol Farkas László ,,Nutu”, és Kinhefner Dávid is győztesen hagyhatta el a szorítót.

Az első Tatabánya Fight Night gálán több magyar siker is született.
Megrendítő ütések az I. Tatabánya Fight Night gálán
Forrás: Beküldött

Pattanásig feszültek az idegek az I. Tatabánya Fight Night során

A rendezvényen a Tatabányai Küzdősport Egyesület (TKE) versenyzői is ringbe szálltak, többek között Koncz Noel, Saltzer Levente, Szakács Patrik, Tóth Béla, Oláh Balázs is megmutathatta tudását. A gála beharangozójában már említettük, hogy Kinhefner Dávid és Szakács Patrik Hollandiában, Utrecthben, az SB Gymben edzőtáboroztak, ahol a világ legjobbjaival edzettek, köztük Glory, Enfusion, One Championship és UFC bajnokokkal.

Az est főkártyáján 4 összecsapás szerepelt Szerbia harcosai ellen. A mindössze 14 éves Vörös Abigél, Ema Vidaković ellen maradt alul nagy küzdelemben. A nehézsúlyú mérkőzés során pedig Mága Richárd  vívott nagy csatát, azonban rutinos szerb ellenfele, Vlatko Vojnic Tunic felül kerekedett rajta. A legnagyobb izgalommal várt küzdelmek kétségkívül Farkas László ,,Nutu", és a világbajnoki WMAC övét megvédő, Kinhefner Dávidé voltak.

,,Nutu" győzelem, és világbajnoki címvédés az I. Tatabánya Fight Night gálán

Farkas László ,,Nutu" igazi profi harcosként van számon tartva a küzdősportok hazai, és nemzetközi színterén egyaránt. Legnagyobb eredményei között szerepel a WFL, és a Supernova szervezet profi K-1 világbajnoki címei. A Földi Imre Sportcsarnok szorítójában, rutinja révén győzedelmeskedni tudott a fiatal Uroš Belić ellen.

Az est fénypontja azonban Kinhefner Dávid, WMAC világbajnoki címvédő, 5 x 3 perces mérkőzése volt, Nikola Nikolić-al szemben. Bár az első két menet az ellenfeléé volt, aki ismeri Dávidot, tudja hogy nem adja magát könnyen, így a 3. menetben ritmust váltott, és tudatosan kezdte irányítani a mérkőzést, egyre nagyobb nyomást gyakorolva ellenfelére. Dávid kitartása és hatalmas szíve végül meghozta a győzelmet, megosztott pontozással megvédte  a WMAC profi világbajnoki címét.

Kinhefner nagyot küzdött az I. Tatabánya Fight Night gálán.
Kinhefner Dávid kiélezett küzdelemben védte meg címét
Forrás:  beküldött

Kinhefner Dávid az Instagram-on is megemlékezett elképesztő győzelméről. Posztjában a következőket írta: ,,Nem csak túlélni akarok – dominálni". 

Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy türelmetlenül várja új kihívóját a kötelek közé.

,,Szeretnénk ezúton is nagyon hálásan köszönetet mondani minden támogatónknak, a versenyzőknek, az edzőknek és a segítőknek, akik hozzájárultak az esemény sikeréhez. Külön köszönet illeti a fantasztikus közönséget, akik végig szívvel-lélekkel szurkoltak. Ez az este nem csak a küzdelemről szólt, hanem az összetartásról, a kitartásról és a közösségről. Bízunk benne, hogy jövőre folytatódhat ez a sorozat, és még többen csatlakoznak hozzánk, hogy együtt írjuk tovább a tatabányai küzdősport történetét"- zárta gondolatait az eseményről, a TKE edzői csapata.

 

