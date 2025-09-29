szeptember 29., hétfő

Labdarúgás

41 perce

Szoboszlai Dominik a londoni kudarcról – elmondta, mi hiányzott

Címkék#Szoboszlai Dominik#Premier League#tabella#Liverpool#Crystal Palace#vereség#bajnokság

A Selhurst Parkban minden volt, ami egy Premier League-klasszikushoz kell: korai gól, dráma a lelátón és feszült hajrá. A Crystal Palace és a Liverpool összecsapása nemcsak az eredmény miatt marad emlékezetes, hanem Szoboszlai Dominik nyilatkozata révén is.

Szabó Bence

Sokk a Premier League 6. fordulójában: a Crystal Palace a 97. percben taszította a mélybe a Liverpool FC-t a Selhurst Parkban. A 2–1-es vereség után Szoboszlai Dominik sem rejtette véka alá a csalódottságát. A magyar sztár szerint a csapat játéka messze volt attól, amit elvárnak egy bajnokesélyestől.

Szoboszlai Dominik nyilatkozott a Crystal Palace elleni vereség után.
Szoboszlai Dominik csalódottan nyilatkozott a vereség után
Fotó: Gaspafotos/MB Media / Forrás:  Getty Images

Szoboszlai Dominik hősiesen mentett meg egy szurkolót

Nem telt el sok a mérkőzésből, de a Liverpool máris hátrányba került. A 9. percben egy szöglet után Sarr közelről juttatta a labdát a kapuba, miközben a „Vörösök” védelme teljesen rendezetlennek tűnt. A Crystal Palace ezt követően is több veszélyes helyzetet alakított ki, de Alisson bravúros védései egy ideig életben tartották a vörösök esélyeit.

A 14. percben váratlan fordulat zavarta meg a mérkőzést, amikor egy szurkoló rosszul lett a nézőtéren, így a játékot félbe kellett szakítani. Szoboszlai Dominik az elsők között vette észre a bajt, és azonnal jelezte a játékvezetőnek. Példamutató reakcióját a közönség és a sajtó is nagyra értékelte, hiszen ismét bebizonyította, hogy nemcsak kiváló futballista, hanem igazi sportember is.

A második félidőben Dominik átkerült jobbhátvéd pozícióba, ahonnan sok helyzetet tudott kialakítani. A Pool fokozta a nyomást, azonban csak későn jött az áttörés. A 87. percben Federico Chiesa egyenlített, úgy tűnt, sikerül megmenekülni a vereségtől Arne Slot együttesének. Azonban a hajrában jött az igazi hidegzuhany. A hosszabbítás utolsó perceiben Kerkez Milos bedobásra rúgta ki a labdát. A szituáció után több angol portál is kérdőre vonta a magyar védőt, hiszen az akció végén Nketiah szerezte meg a győztes gólt a 97. percben, amelyet a VAR is jóváhagyott.

A Liverpool FC bár megtartotta első helyét a Premier League tabelláján, de veretlenségét elbukta, így már az Arsenal is a nyomukban van. Szoboszlai Dominikék az angol labdarúgó-Ligakupa nyolcaddöntőjében is találkoznak a Crystal Palace együttesével, így lesz miért revansot venniük.

Szoboszlai Dominik kritikusan nyilatkozott a mérkőzésről

– Eddig szerencsénk volt, de ma nem így alakult. Továbbra is keményen kell dolgoznunk, és a következő meccsre kell koncentrálnunk – nyilatkozta Dominik a norvég Viaplay-nek.

Szoboszlai szerint, bár a Palace erős teljesítményt nyújtott, a gond elsősorban a Liverpool játékában keresendő, nem pedig abban, hogy a hazaiak felülmúlták volna őket.

– A Premier League mindig rendkívül nehéz bajnokság, és nem arról szól, hogy éppen a Palace, vagy más csapat az ellenfél. Ha jól teljesítünk, ahogy azt ebben a szezonban és a tavalyiban is többször megmutattuk, akkor mindegy, kivel állunk szemben. Ha megvan a kellő intenzitás, képesek vagyunk megnyerni a mérkőzéseket – mondta Szoboszlai. 

A magyar válogatott csapatkapitánya szerint nincs idő sokáig rágódni ezen a vereségen, hiszen a hét közepén már újabb idegenbeli kihívás vár rájuk a Bajnokok Ligájában, a Galatasaray ellen.

– Szerintem ha nyersz, akkor mindegy, hogyan nyertél, a legfontosabb a három pont – idézi a Bors Szoboszlai nyilatkozatát.

 

