Szoboszlai Dominik a londoni kudarcról – elmondta, mi hiányzott

Sokk a Premier League 6. fordulójában: a Crystal Palace a 97. percben taszította a mélybe a Liverpool FC-t a Selhurst Parkban. A 2–1-es vereség után Szoboszlai Dominik sem rejtette véka alá a csalódottságát. A magyar sztár szerint a csapat játéka messze volt attól, amit elvárnak egy bajnokesélyestől.

Szoboszlai Dominik csalódottan nyilatkozott a vereség után

Fotó: Gaspafotos/MB Media / Forrás: Getty Images

Szoboszlai Dominik hősiesen mentett meg egy szurkolót

Nem telt el sok a mérkőzésből, de a Liverpool máris hátrányba került. A 9. percben egy szöglet után Sarr közelről juttatta a labdát a kapuba, miközben a „Vörösök” védelme teljesen rendezetlennek tűnt. A Crystal Palace ezt követően is több veszélyes helyzetet alakított ki, de Alisson bravúros védései egy ideig életben tartották a vörösök esélyeit.

A 14. percben váratlan fordulat zavarta meg a mérkőzést, amikor egy szurkoló rosszul lett a nézőtéren, így a játékot félbe kellett szakítani. Szoboszlai Dominik az elsők között vette észre a bajt, és azonnal jelezte a játékvezetőnek. Példamutató reakcióját a közönség és a sajtó is nagyra értékelte, hiszen ismét bebizonyította, hogy nemcsak kiváló futballista, hanem igazi sportember is.

A második félidőben Dominik átkerült jobbhátvéd pozícióba, ahonnan sok helyzetet tudott kialakítani. A Pool fokozta a nyomást, azonban csak későn jött az áttörés. A 87. percben Federico Chiesa egyenlített, úgy tűnt, sikerül megmenekülni a vereségtől Arne Slot együttesének. Azonban a hajrában jött az igazi hidegzuhany. A hosszabbítás utolsó perceiben Kerkez Milos bedobásra rúgta ki a labdát. A szituáció után több angol portál is kérdőre vonta a magyar védőt, hiszen az akció végén Nketiah szerezte meg a győztes gólt a 97. percben, amelyet a VAR is jóváhagyott.

A Liverpool FC bár megtartotta első helyét a Premier League tabelláján, de veretlenségét elbukta, így már az Arsenal is a nyomukban van. Szoboszlai Dominikék az angol labdarúgó-Ligakupa nyolcaddöntőjében is találkoznak a Crystal Palace együttesével, így lesz miért revansot venniük.

Szoboszlai Dominik kritikusan nyilatkozott a mérkőzésről

– Eddig szerencsénk volt, de ma nem így alakult. Továbbra is keményen kell dolgoznunk, és a következő meccsre kell koncentrálnunk – nyilatkozta Dominik a norvég Viaplay-nek.