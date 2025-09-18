Varázspasszok, gólok és örömünnep: nem akármilyen jubileumot ünnepelt Szoboszlai Dominik +videó

Szoboszlai Dominik eddigi legszebb megmozdulásai a Liverpoolban

Káprázatos góllal döntötte el a szuperrangadót

Legutóbb például hazai pályán a tavalyi ezüstérmes Arsenal ellen bizonyult ő a mezőny legjobbjának a jobbhátvéd posztjáról, amikor a 83. percben lőtt varázslatos szabadrúgását választották augusztus hónap legszebb góljának a Liverpoolnál, sőt az egész Premier League-ben is – írta meg a Bors is.

És ez csak egy volt a sok varázslatos pillanat közül, amit az elmúlt két évben okozott Szoboszlai a szurkolóknak.