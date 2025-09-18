szeptember 18., csütörtök

Százados

2 órája

Varázspasszok, gólok és örömünnep: nem akármilyen jubileumot ünnepelt Szoboszlai Dominik +videó

Címkék#szuperrangadó#Szoboszlai Dominik#Premier League#Liverpool#Bajnokok Ligája

Szerdán este az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-rangadón a 100. tétmérkőzését játszotta a Liverpool színeiben a magyar középpályás. Szoboszlai Dominik az elmúlt másfél évben nemcsak meghatározó játékossá vált, hanem felejthetetlen gólokkal, látványos megmozdulásokkal és szívhez szóló pillanatokkal írta be magát a szurkolók szívébe.

Kemma.hu

Mint azt mi is megírtuk korábban, kedden megkezdődött a versenyfutás a Bajnokok Ligája trófeájáért. A döntőt a Puskás Arénában rendezik az idei 2025-2026-os szezon során, így Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak is nagy álma lehet a budapesti finálé. Bár addig még rengeteg meccset kell megvívnia a játékosoknak és a csapatoknak, már a verseny első hetén volt miért örömködnie Szoboszlainak, a Liverpoolnak és a magyaroknak.

Szoboszlai Dominik nagy mérföldkőhöz érkezett
Szoboszlai Dominik nagy mérföldkőhöz érkezett
Forrás: Bors

Azok után, hogy a magyar-portugál hazai világbajnoki selejtező (amit percről-percre követtünk mi is) nem úgy alakult, ahogy szerette volna mindenki, és 3-2-re kikaptunk – ahol Szoboszlai a meccs után a könnyeivel küszködött – hamar sikerült feledtetni ezt a kudarcot.

Szerdán este a Bajnokok Ligája csoportkörében, az Atlético Madrid elleni meccsével (amit végül 3-2-re meg is nyertek) ugyanis Szoboszlai Dominik mérföldkőhöz érkezett: ez lett a 100. tétmérkőzése a Liverpool színeiben. A magyar válogatott középpályás ráadásul 10. alkalommal szerepelt a BL-ben a Vörösök mezében.

A 2023 nyarán igazolt játékos rövid idő alatt a csapat egyik motorjává vált, és számtalan emlékezetes pillanattal ajándékozta meg a szurkolókat. A megható bababejelentéstől a varázslatos passzokon át a londoni gólparádéig, most felidézzük Szoboszlai legszebb és legikonikusabb pillanatait a Liverpoolban.

Szoboszlai Dominik eddigi legszebb megmozdulásai a Liverpoolban

Káprázatos góllal döntötte el a szuperrangadót

Legutóbb például hazai pályán a tavalyi ezüstérmes Arsenal ellen bizonyult ő a mezőny legjobbjának a jobbhátvéd posztjáról, amikor a 83. percben lőtt varázslatos szabadrúgását választották augusztus hónap legszebb góljának a Liverpoolnál, sőt az egész Premier League-ben is – írta meg a Bors is.

És ez csak egy volt a sok varázslatos pillanat közül, amit az elmúlt két évben okozott Szoboszlai a szurkolóknak. A Bors ezekből a pillanatokból egy egész csokrot is összegyűjtött, amiket IDE KATTINTVA lehet megtekinteni. Érdemes, de vigyázzatok: hidegrázós pillanatok következhetnek.

