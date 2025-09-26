szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

13°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Szoboszlaiék Ligakupa-sorsolása botrányt kavart Angliában

Címkék#Szoboszlai Dominik#Ligakupa#Liverpool#Crystal Palace#bajnokság#sorsolás

A Liverpool a Crystal Palace ellen lép pályára a Ligakupa nyolcaddöntőjében, a sorsolás azonban önmagában is kisebb botrányt kavart Angliában. Közben a csapatnál kérdéses, hogy Szoboszlai Dominik pályára lép-e, hiszen a sűrű szezon menetrendje már eddig is komoly terhet rótt rá.

Szabó Bence

A legjobb 32 között a Liverpool 2–1-re győzött a Southampton ellen az angol labdarúgó-Ligakupában. Szoboszlai Dominik pihenőnapot kapott Arne Slot vezetőedzőtől a mérkőzésre. A találkozón Alexander Isak szerezte meg az első gólt, majd a hajrában Hugo Ekitiké döntötte el a mérkőzést a 85. percben. A fiatal támadó azonban gólöröme közben levette a mezét, amivel a második sárga lapját is begyűjtötte, így azonnal kiállították.

Szoboszlai Dominik az Angol Szuperkupa-döntőn mutatott teljesítménye megosztotta a szakértőket
Szoboszlai Dominik és a Liverpool visszavághat a Szuperkupa-kudarcért
Forrás: Liverpool FC 

Szoboszlai Dominik pályára lépése kérdéses a Palace ellen

A Liverpool FC szurkolóit ugyanakkor nemcsak Ekitiké eltiltása tartja izgalomban, hanem az is, hogy Szoboszlai Dominik ott lesz-e a keretben a Palace elleni október végi találkozón. A magyar válogatott középpályás az idényben rengeteg mérkőzésen fog még szerepelni, így kérdéses, hogy Arne Slot számít-e rá a Ligakupában, vagy inkább kíméli a sűrű menetrend közepette. Szoboszlai Dominiknak a meccsterhelés mellett ráadásul családi kötelezettségeket is el kell látni, mint ismert, párja, Buzsik Borka nemrég adott életet kislányuknak. A napokban új közös képet is posztolt hármójukról a középpályás.

A Liverpool – Crystal Palace párharc most különösen nagy figyelmet kap, hiszen korábban a „Vörösök” az angol labdarúgó-szuperkupa döntőjét büntetőkkel elbukták a „Sasok” ellen. A feszültséget tovább növeli, hogy a két csapat a Ligakupa mellett a hétvégén a Premier League 6. fordulójában is megmérkőzik a Selhurst Parkban, mint az angol bajnokság két veretlen csapata.

Szurkolók háborodtak fel az angol Ligakupa sorsolásán

A sorsolást két korábbi labdarúgó, Jamie Redknapp és Michael Brown bonyolította le, a párosítások azonban komoly indulatokat váltottak ki a szurkolók körében. A Tottenham drukkerei közül például többen kifogásolták, hogy csapatuk idegenben a Newcastle Unitedet kapta ellenfélnek, egyikük pedig azzal vádolta a sorsolást végzőket, hogy a csapat neveket rejtő golyókat előre megnézték. Hasonló elégedetlenséget keltett az is, hogy két walesi klub, a Wrexham és a Cardiff egymás ellen került össze a Carabao Cup nyolcaddöntőjében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu