Szoboszlaiék Ligakupa-sorsolása botrányt kavart Angliában

A legjobb 32 között a Liverpool 2–1-re győzött a Southampton ellen az angol labdarúgó-Ligakupában. Szoboszlai Dominik pihenőnapot kapott Arne Slot vezetőedzőtől a mérkőzésre. A találkozón Alexander Isak szerezte meg az első gólt, majd a hajrában Hugo Ekitiké döntötte el a mérkőzést a 85. percben. A fiatal támadó azonban gólöröme közben levette a mezét, amivel a második sárga lapját is begyűjtötte, így azonnal kiállították.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool visszavághat a Szuperkupa-kudarcért

Forrás: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik pályára lépése kérdéses a Palace ellen

A Liverpool FC szurkolóit ugyanakkor nemcsak Ekitiké eltiltása tartja izgalomban, hanem az is, hogy Szoboszlai Dominik ott lesz-e a keretben a Palace elleni október végi találkozón. A magyar válogatott középpályás az idényben rengeteg mérkőzésen fog még szerepelni, így kérdéses, hogy Arne Slot számít-e rá a Ligakupában, vagy inkább kíméli a sűrű menetrend közepette. Szoboszlai Dominiknak a meccsterhelés mellett ráadásul családi kötelezettségeket is el kell látni, mint ismert, párja, Buzsik Borka nemrég adott életet kislányuknak. A napokban új közös képet is posztolt hármójukról a középpályás.

A Liverpool – Crystal Palace párharc most különösen nagy figyelmet kap, hiszen korábban a „Vörösök” az angol labdarúgó-szuperkupa döntőjét büntetőkkel elbukták a „Sasok” ellen. A feszültséget tovább növeli, hogy a két csapat a Ligakupa mellett a hétvégén a Premier League 6. fordulójában is megmérkőzik a Selhurst Parkban, mint az angol bajnokság két veretlen csapata.

Szurkolók háborodtak fel az angol Ligakupa sorsolásán

A sorsolást két korábbi labdarúgó, Jamie Redknapp és Michael Brown bonyolította le, a párosítások azonban komoly indulatokat váltottak ki a szurkolók körében. A Tottenham drukkerei közül például többen kifogásolták, hogy csapatuk idegenben a Newcastle Unitedet kapta ellenfélnek, egyikük pedig azzal vádolta a sorsolást végzőket, hogy a csapat neveket rejtő golyókat előre megnézték. Hasonló elégedetlenséget keltett az is, hogy két walesi klub, a Wrexham és a Cardiff egymás ellen került össze a Carabao Cup nyolcaddöntőjében.