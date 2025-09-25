szeptember 25., csütörtök

37 perce

Így étkezik Szoboszlai Dominik: nem mindennapi étrend, nem mindennapi teljesítmény

Címkék#étrend#diéta#zúzapörkölt#Szoboszlai Dominik#Liverpool FC#nokedli#sportoló

A siker titka a sportolók esetében gyakran a konyhában dől el, nem csak az edzőpályán. Szoboszlai Dominik menüjét a Liverpool FC szakemberei szabják személyre, de összeállításunkban azt is megmutatjuk, más sportágak élsportolói hogyan étkeznek a csúcsforma eléréséért és megtartásáért.

Szabó Bence

Nem véletlen, hogy a világ élvonalába tartozó csapatok külön dietetikusokat alkalmaznak, hiszen minden sportág más-más diétát igényel. A Liverpool FC menüjét követve Szoboszlai Dominik minden étkezése a csúcsformát és a sikert célozza. Élsportolóknál nincs egységes recept: a futók a szénhidrátra, az erősportolók a fehérjére, a labdarúgók pedig a kiegyensúlyozott étrendre építenek.

Szoboszlai Dominik változatos étrenddel tartja formában magát.
Szoboszlai Dominik változatos étrendje a siker kulcsa
Forrás: Feol.hu

 

Szoboszlai Dominik diétája a Liverpool FC-nél

A Liverpool évek óta kiemelt figyelmet fordít a játékosok étrendjére. 2016 óta Mona Nemmer volt a klub táplálkozási vezetője, aki a játékosok egyéni étkezéseit személyre szabottan alakította ki. 2024-ben új szakember érkezett, Clare Farrell vette át a stafétát a pozícióban, ő felel most a napi táplálkozási programért. A klub séfjei figyelnek arra is, hogy a menü élvezetes legyen: rendszeresen készítenek tematikus ételeket (olasz, spanyol, magyar fogásokat), hogy a játékosok étkezéseit színesebbé varázsolják. 

A Premier League-meccsek intenzitása extrém magas, egy játékos, mint Szoboszlai középpályásként, mérkőzésenként akár 12–13 kilométert is lefut. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő szénhidrátbevitel, ami edzésnapokon mintegy 4,2 gramm/kilogramm, mérkőzésnapokon akár 6,4 gramm/kilogramm szénhidrát is lehet. Dominik mintegy 75 kilogramm, így egy nap 315-480 gramm szénhidrátot is fogyaszthat.
A Liverpool étkezései napi négyszeri rendszeresség köré épülnek:

  • Reggeli – könnyű, gyorsan emészthető szénhidrátok (zabkása, gyümölcs, tojás).
  • Ebéd – fehérjében gazdag főétel (csirke, hal, marhahús) teljes kiőrlésű körettel.
  • Edzés utáni regeneráló étkezés – fehérje + gyors szénhidrát kombináció (shake, banán).
  • Vacsora – változatos, de mérsékelten könnyű étel, sok zöldséggel.

A zúzapörkölt nokedlivel és a McDonald's menü egyaránt kizárt

Bár a magyar válogatott középpályás egyik kedvenc hazai fogása a zúzapörkölt nokedlivel, a szigorú diétáját szezonközben mindenképpen követnie kell, hogy formában maradjon. Sajnálatos módon így le kell mondania a nagyi főztjéről. Ugyanígy az általa összeállított „mekis” menü sem férhet bele, hiszen 1200-1300 kalória körül alakul Domi kedvence.

Siker a tányéron: az étrend szerepe az élsportban

A futballisták, futók, súlyemelők és más sportolók egymástól teljesen eltérő étrendet követnek, mert a terhelésük és az energiaigényük is különböző.
Állóképességi sportokban (futás, kerékpár) a szénhidrátbevitel akár 60–70% is lehet, hogy feltöltse az energiaraktárakat. Erősportokban (súlyemelés, testépítés) a magas fehérjebevitel dominál az izomnövekedéshez. Csapatsportokban, mint a labdarúgás és a kézilabda, kiegyensúlyozott étrendre van szükség: szénhidrát a futáshoz, fehérje az izmokhoz, zsír az energiaellátáshoz.

Egy jól felépített étrend hozzájárul ahhoz, hogy a sportolók frissek maradjanak és elkerüljék a sérüléseket. A tápanyagok helyes aránya segít az izmok és inak védelmében, valamint felgyorsítja a felépülést is, ha mégis bekövetkezik a baj.

