Így étkezik Szoboszlai Dominik: nem mindennapi étrend, nem mindennapi teljesítmény

Nem véletlen, hogy a világ élvonalába tartozó csapatok külön dietetikusokat alkalmaznak, hiszen minden sportág más-más diétát igényel. A Liverpool FC menüjét követve Szoboszlai Dominik minden étkezése a csúcsformát és a sikert célozza. Élsportolóknál nincs egységes recept: a futók a szénhidrátra, az erősportolók a fehérjére, a labdarúgók pedig a kiegyensúlyozott étrendre építenek.

Szoboszlai Dominik változatos étrendje a siker kulcsa

Forrás: Feol.hu

Szoboszlai Dominik diétája a Liverpool FC-nél

A Liverpool évek óta kiemelt figyelmet fordít a játékosok étrendjére. 2016 óta Mona Nemmer volt a klub táplálkozási vezetője, aki a játékosok egyéni étkezéseit személyre szabottan alakította ki. 2024-ben új szakember érkezett, Clare Farrell vette át a stafétát a pozícióban, ő felel most a napi táplálkozási programért. A klub séfjei figyelnek arra is, hogy a menü élvezetes legyen: rendszeresen készítenek tematikus ételeket (olasz, spanyol, magyar fogásokat), hogy a játékosok étkezéseit színesebbé varázsolják.

A Premier League-meccsek intenzitása extrém magas, egy játékos, mint Szoboszlai középpályásként, mérkőzésenként akár 12–13 kilométert is lefut. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő szénhidrátbevitel, ami edzésnapokon mintegy 4,2 gramm/kilogramm, mérkőzésnapokon akár 6,4 gramm/kilogramm szénhidrát is lehet. Dominik mintegy 75 kilogramm, így egy nap 315-480 gramm szénhidrátot is fogyaszthat.

A Liverpool étkezései napi négyszeri rendszeresség köré épülnek:

Reggeli – könnyű, gyorsan emészthető szénhidrátok (zabkása, gyümölcs, tojás).

Ebéd – fehérjében gazdag főétel (csirke, hal, marhahús) teljes kiőrlésű körettel.

Edzés utáni regeneráló étkezés – fehérje + gyors szénhidrát kombináció (shake, banán).

Vacsora – változatos, de mérsékelten könnyű étel, sok zöldséggel.

A zúzapörkölt nokedlivel és a McDonald's menü egyaránt kizárt

Bár a magyar válogatott középpályás egyik kedvenc hazai fogása a zúzapörkölt nokedlivel, a szigorú diétáját szezonközben mindenképpen követnie kell, hogy formában maradjon. Sajnálatos módon így le kell mondania a nagyi főztjéről. Ugyanígy az általa összeállított „mekis” menü sem férhet bele, hiszen 1200-1300 kalória körül alakul Domi kedvence.