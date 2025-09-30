Botrányos fotón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos

Szoboszlai Dominik ismét a figyelem középpontjába került, de ezúttal nem a pályán nyújtott teljesítménye miatt. A Premier League címvédőjeként a Liverpool nemrég mutatta be 2025/26-os keretét egy hivatalos csapatfotón.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos elszántan készül a Liverpool edzésein

Fotó: Nikki Dyer - LFC / Forrás: Nikki Dyer - LFC

Szoboszlai Dominikék fotójáról valaki hiányzott

A Liverpool hivatalos felületein megosztott közös csapatképen Szoboszlai Dominik, Pécsi Ármin és Kerkez Milos is feltűntek, ami rögtön felkeltette a szurkolók figyelmét. A hozzászólások között azonban nemcsak az új arcokról esett szó. Sokan megemlékeztek a nyáron tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról, és őt idéző gifekkel jelezték, hogy milyen űrt hagyott maga után a portugál támadó a klub életében.

A magyar válogatott középpályás neve már a harmadik szezonban szerepel a Liverpool keretében. Most először viszont két honfitársával együtt pózolhatott a „Vörösök” által közzétett csapatfotón. A drukkerek között azonban nem aratott osztatlan sikert a kép. Többen kritizálták a kép silány minőségét, és a játékosok elrendezését. A kommentelők szerint több labdarúgó arca homályos és alig felismerhető. A szurkolók az elrendezéssel kapcsolatban azt sérelmezték, hogy szerintük Arne Slot vezetőedző helye inkább a stáb mellett lett volna, a megüresedett pozícióba pedig Diogo Jota 20-as számú mezét kellett volna elhelyezni.

A csapat körüli feszültséget az is fokozta, hogy a Liverpool FC legutóbb fájdalmas, 2-1-es vereséget szenvedett a Crystal Palace ellen. A mérkőzés hajrájában Nketiah szerezte meg a győztes találatot, így kicsúszott a kezük közül a pontszerzés. A gól után többen is kritikával illették Kerkez Milos megmozdulását, ugyanis bedobásra rúgta a labdát, amiből később megszerezte a győztes gólt a Palace.

A csalódást most mielőbb feledniük kell, hiszen hamarosan újabb fontos erőpróba vár rájuk. 2025. szeptember 30-án este a Bajnokok Ligájában, a Galatasaray ellen lépnek pályára. A találkozó külön pikantériát tartogat a magyar futball szerelmeseinek, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez ezúttal szembekerülhet válogatottbeli csapattárukkal, Sallai Rolanddal, aki a török együttes színeiben szerepel.