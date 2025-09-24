Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka ismét a reflektorfényben

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka párosa újra felkeltette a rajongók figyelmét, ám most nem egy vörös szőnyeges esemény vagy futballmeccs miatt. Borka egy hangulatos kávézóban kislányukkal osztott meg egy bájos pillanatot, amely azonnal elárasztotta az Instagramot.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka híresek a meghitt pillanatokról

Forrás: Instagram

A lelátón is reflektorfényben volt Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka

A babakocsiból kikandikáló aprócska kéz, a háttérben sorakozó sütemények és a könnyed hangulat azonnal meghódították a követőket. A tündéri anya–lánya kávérandi után, melyről Buzsik Borka egy 24 óráig elérhető instagram storyt-t is közzé tett, már a futballé volt a főszerep: a Liverpool FC kedd este a Southampton ellen lépett pályára a Ligakupában. Szoboszlai Dominik ezúttal nem volt a kezdőcsapatban, de szerettei jelenléte így is különleges hangulatot adott az estének. Szoboszlai Dominik családja valószínűleg a lelátóról figyelhette a mérkőzés történéseit. A család jelenléte szerencsét is hozott: a Liverpool végül 2–1-re legyőzte a Southamptont a Ligakupában.

Szoboszlai kislánya névválasztásáról is beszélt korábban. Állítása szerint csak a fiúgyermeknél lett volna nehezebb a helyzet, de Borkával könnyen meg tudtak egyezni kislányuk nevéről.

