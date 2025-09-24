2 órája
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka ismét a reflektorfényben
Egy bájos anya–lánya pillanat került fel az Instagramra Buzsik Borka jóvoltából. Bár Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka nevét a rajongók gyakran együtt emlegetik, ezúttal csak a feleség és kislányuk varázsolta el a követőket egy kávézóban készült fotóval.
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka párosa újra felkeltette a rajongók figyelmét, ám most nem egy vörös szőnyeges esemény vagy futballmeccs miatt. Borka egy hangulatos kávézóban kislányukkal osztott meg egy bájos pillanatot, amely azonnal elárasztotta az Instagramot.
A lelátón is reflektorfényben volt Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka
A babakocsiból kikandikáló aprócska kéz, a háttérben sorakozó sütemények és a könnyed hangulat azonnal meghódították a követőket. A tündéri anya–lánya kávérandi után, melyről Buzsik Borka egy 24 óráig elérhető instagram storyt-t is közzé tett, már a futballé volt a főszerep: a Liverpool FC kedd este a Southampton ellen lépett pályára a Ligakupában. Szoboszlai Dominik ezúttal nem volt a kezdőcsapatban, de szerettei jelenléte így is különleges hangulatot adott az estének. Szoboszlai Dominik családja valószínűleg a lelátóról figyelhette a mérkőzés történéseit. A család jelenléte szerencsét is hozott: a Liverpool végül 2–1-re legyőzte a Southamptont a Ligakupában.
Szoboszlai kislánya névválasztásáról is beszélt korábban. Állítása szerint csak a fiúgyermeknél lett volna nehezebb a helyzet, de Borkával könnyen meg tudtak egyezni kislányuk nevéről.