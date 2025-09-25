Szabó Nikolett sikere a Hírös városban

A Hírös városiak kiváló házigazdái voltak a több mint 120 sportolót felvonultató seregszemlének. Az Oroszlány Városi Súlyemelő Szakosztály egyetlen versenyzőt indított, aki kiérdemelte ezt a „küldetést”. Ő pedig nem más volt, mint Szabó Nikolett, aki a negyedik helyen kvalifikálta magát a megmérettetésre, ám ő nem elégedett meg ezzel a helyezéssel. A fiatal tehetség összekapta magát, és remek teljesítménnyel legyőzte ellenfeleit. Szabó Nikolett 45 kg-ot szakított és 54 kg-ot lökött, amellyel jócskán megjavította a legjobb eredményét.

Szabó Nikolett (a dobogó tetején) nem talált legyőzőre

Forrás: beküldött

Szabó Nikolett kiválóan szerepelt első nagy viadalán

– Az u13-as korcsoportba tartozó, +69 kilós versenyzőt csak dicsérni tudom, a bajnokságon mutatott helytállásáért és küzdőképességéért – emelte ki lapunknak Bagócs János edző. – Persze, vannak még hibák, amelyeket ki kell javítanunk a jövőben. Gratulálok neki és büszke vagyok rá, hogy első nagy viadalán ilyen kiválóan szerepelt. De köszönet illeti az oroszlányi nevelőintézetet, valamint az intézmény nevelőit, továbbá Rajnai Gábort és Batin Pétert is önzetlen segítségéért – fogalmazott a szakember.

Legközelebb az oroszlányiak Szombathelyen vesznek részt a Tini Bajnokságon, várhatóan a kecskemétinél jóval nagyobb létszámú csapattal.