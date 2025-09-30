Kiállítások királyai: az elmúlt 10 év legforrófejűbb focistái a Vármegyei I. osztályból (TOP 3)

Amikor a foci hevében elszabadulnak az indulatok, sokszor nem a gólok, hanem a játékvezető piros lapja dönt a meccs sorsáról. A Vármegyei I. osztály elmúlt tíz éve sem telt el botrányok nélkül, voltak, akik szinte hírhedtté váltak a kiállításaikról.

Villan a piros lap, a kemény belépők sosem maradnak büntetlenül

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Top 3 piros lap rekorder a Vármegye I.-ből

A statisztikák alapján akad néhány játékos, aki az elmúlt évtizedben kiemelkedett „színes” teljesítményével. A sárga- és piros lap náluk szinte ugyanúgy hozzátartozott a karrierhez, mint a gólpasszok. Ők azok a labdarúgók, akik nélkül aligha lehetne teljes a Vármegyei I. osztály története a magyar fociban.

1. Cseh Kevin (Nyergesújfalu SE) – 9 piros lap, 29 sárga lap

Ha a fegyelmi statisztikák királyát keressük, nem kell sokáig gondolkodni: Cseh Kevin toronymagasan vezeti a listát. A Nyergesújfalu SE játékosa az elmúlt évtizedben 9 piros lappal büszkélkedhet, amit kiegészít a 29 sárga lapja. Ő az a típus, aki sosem hátrál meg a párharcoktól, és ha kell, keményen odateszi magát – néha a kelleténél jobban is.

2. Horváth József (Vértesszőlősi SE / Környe SE) – 7 piros lap, 35 sárga lap

A második helyet Horváth József szerezte meg, aki szintén legendásan kemény stílusban futballozott. 7 piros lapja és elképesztő 35 sárgája mutatja, hogy a pályán nem ismert kompromisszumot az elmúlt 10 évben.

3. Simonka Dávid (OBSK Oroszlány / Koppánymonostori SE / Tatai AC) – 5 piros, 58 sárga

A dobogó harmadik fokára Simonka Dávid állhatott fel, aki pályafutása során 5 piros és döbbenetes 58 sárga lapot gyűjtött össze. Ő a klasszikus „sárga lap specialista”, akit kemény stílusa miatt a vármegyei magyar futball pályáin mindenki jól ismer. Amikor pedig elszabadultak az indulatok, a piros sem maradt el.

A Magyar Nemzet korábban a nemzetközi futball legkeményebb játékosait vette górcső alá, köztük olyan sztárokkal, mint Sergio Ramos, Pepe vagy Xabi Alonso. A cikk bemutatta, hogy még a világ élvonalában is akadtak futballisták, akik hírhedtek voltak kemény belépőikről.