2 órája

Óriási meglepetés a Tatabánya-Szeged meccsen!

Óriási meglepetés született a MOL Tatabánya KC és a világklasszisokkal felálló Pick Szeged meccsén! El se akarjuk hinni a végeredményt! Mondjuk, mi történt!

Petrik József

Nagy szívvel, bátran kezdett a MOL Tatabánya KC a jóval esélyesebb Pick Szeged ellen. Az első játékrészben ugyan fej-fej mellett haladt a két társaság, ám többnyire a házigazdák vezettek. Ezt annak is lehetett köszönni, hogy Székely remekelt a kapuban, „párja”, Andó pedig kifogta Sostaric hetesét (később még egyszer). A legtöbb nehézséget a Tóth-legénységnek a beálló körüli védekezés okozta, ennek dacára kétgólos előnnyel térhetett pihenőre a Bányász.

Pick Szeged: vereség a MOL Tatabánya KC vendégeként az élvonalbeli férfi kézilabda-bajnokság 4. fordulójában
A MOL Tatabánya KC (kékben) szenzációs győzelmet aratott a Pick Szeged ellen
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A MOL Tatabánya KC győzelme a játék képe alapján nem meglepő a Pick Szeged ellen

A szünet után is hasonló tűzzel vetette magát a küzdelembe a Tatabánya és ezt a hazai szurkolók nagyra értékelték. Ahogy telt-múlt az idő, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a szegediek minden próbálkozására van válasza a Kék Tigriseknek. És az ebbéli hitükben még az olykor – enyhén szólva is – furcsa bírói ítéletek sem ingatták meg a Tóth-csapatot. A remek kapusteljesítmény és a masszív védekezés végül meghozta a sikert. A végeredmény csak annak meglepetés, aki nem látta a rangadót.

A veretlenek csatáját a magabiztos Tóth-legénység magabiztosan nyerte. 

Kézilabda, NB I., férfi, 4. forduló

MOL Tatabánya KC–Pick-Szeged 34-30 (16-14)

Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok, 4100 néző, vezette: Bócz L., Wiedemann V.

Tatabánya: Székely M. 1 – Rodríguez 4, Mosindi 4, Zsitnyikov 2, Vajda 7, Sarac 4, Krakovszki 3. Csere: Andó (kapus), Éles 4 (2), Lemos 2, Plaza, Havran, Damatrin 2, Grigoras 1. Vezetőedző: Tóth Edmond.

Az eredmény alakulása: 7.p.: 5-3, 12.p.: 7-6, 18.p.: 10-8, 22.p.: 12-9, 26.p.: 14-10, 39.p.: 22-16, 42.p.: 24-17, 50.p.: 26-24, 55.p.: 30-26.

Kiállítások: 8, illetve 10 perc.

Hétméteresek: 4/2, illetve 6/3.

Tóth Edmond: – Megragadtuk a lehetőséget. Jókor voltunk jó helyen, de nagyon megdolgoztunk a sikerért. Kimagasló teljesítményt nyújtott a csapat, a közönség is óriási volt,és persze nekünk sem volt mindegy, hogy négyezren állnak mögöttünk…

 

