Az Opus Tigáz Tatabánya kiesett a Magyar Kupából +fotók

A Magyar Kupa 3. fordulójának péntek esti nyitómeccsén az NB III-as Opus Tigáz Tatabánya a másodosztályú Soroksárt látta vendégül. A Tatabánya már a 2. percben vezetést szerezhetett volna, Biben remek passza után azonban Major óriási helyzetben, a kapuval szemben Őribe rúgta a labdát, a kipattanót pedig Sandal lőtte a kapufára. Ezt követően a Soroksár vette át a mérkőzés irányítását, de a vendégcsapat néhány gyenge lövésen kívül ugyanúgy nem jelentett veszélyt ellenfele kapujára, mint a kontrázni próbáló házigazda. Közepes iramban és alacsony színvonalon csordogált a mérkőzés, majd a 42. percben Köböl 20 méterről, középről, szabadrúgásból tekert a hazai kapu bal oldalába. (0–1).

Az Opus Tigáz Tatabánya (kékben) kiesett a Magyar Kupából

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az Opus Tigáz Tatabánya csak helyzetekig jutott

Az 50. percben Szegleti tornáztatta meg Őrit, majd lassan felcserélődtek az első félidőben látott szerepek: az egyenlítésért küzdő Tatabánya vette át a meccs irányítását, a visszaálló Soroksár pedig várt a lehetőségre. Amely azonban sokáig egyik oldalon sem jött el, aztán a 72. percben a néhány másodperce pályán lévő Kovács fejesét tolta ki a bal felső sarok elől Őri. A mérkőzés és a továbbjutás a 80. percben dőlt el, amikor Gálfi cselezte be magát balról a 16-os előterébe, majd 18 méterről kilőtte a hazai kapu jobb alsó sarkát (0–2).