4 órája
Az Opus Tigáz Tatabánya kiesett a Magyar Kupából +fotók
A Soroksár mindkét félidő végén betalált, a házigazda gól nélkül maradt. Az Opus Tigáz Tatabánya elvérzett a legjobb 64 között.
A Magyar Kupa 3. fordulójának péntek esti nyitómeccsén az NB III-as Opus Tigáz Tatabánya a másodosztályú Soroksárt látta vendégül. A Tatabánya már a 2. percben vezetést szerezhetett volna, Biben remek passza után azonban Major óriási helyzetben, a kapuval szemben Őribe rúgta a labdát, a kipattanót pedig Sandal lőtte a kapufára. Ezt követően a Soroksár vette át a mérkőzés irányítását, de a vendégcsapat néhány gyenge lövésen kívül ugyanúgy nem jelentett veszélyt ellenfele kapujára, mint a kontrázni próbáló házigazda. Közepes iramban és alacsony színvonalon csordogált a mérkőzés, majd a 42. percben Köböl 20 méterről, középről, szabadrúgásból tekert a hazai kapu bal oldalába. (0–1).
Az Opus Tigáz Tatabánya csak helyzetekig jutott
Az 50. percben Szegleti tornáztatta meg Őrit, majd lassan felcserélődtek az első félidőben látott szerepek: az egyenlítésért küzdő Tatabánya vette át a meccs irányítását, a visszaálló Soroksár pedig várt a lehetőségre. Amely azonban sokáig egyik oldalon sem jött el, aztán a 72. percben a néhány másodperce pályán lévő Kovács fejesét tolta ki a bal felső sarok elől Őri. A mérkőzés és a továbbjutás a 80. percben dőlt el, amikor Gálfi cselezte be magát balról a 16-os előterébe, majd 18 méterről kilőtte a hazai kapu jobb alsó sarkát (0–2).
GALÉRIA: Magyar Kupa: képeken a Tatabánya-Soroksár meccs (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Egy perccel később büntetőt kapott a Soroksár, Lovrencsics gyenge, jobb alsó sarokra tartó labdáját azonban könnyedén fogta Zelizi. Az utolsó percekre megélénkült a mérkőzés, mindkét oldalon akadtak helyzetek, majd egy komolyabb kakaskodás is, újabb gól azonban már nem született.
Labdarúgás, Magyar Kupa, 3. forduló
Opus Tigáz Tatabánya–Soroksár SC 0–2 (0–1)
Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 600 néző, vezette: Papp Ádám (Becséri Gergely, Burján István).
Tatabánya: Zelizi – Gaszner, Buna, Preklet – Letenyei (Kovács, 71.), Szegleti, Biben (Hadobás, 84.), Deutsch – Német (Árvai, 64.), Major (Vass P., 64.), Sandal. Vezetőedző: Horváth Ferenc.
Soroksár: Őri – Könczey, Kékesi, Horváth – Nagy , Vass Á. (Németh, 71.), Kundrák, Köböl – Lovrencsics (Tóth, 85.), Korozmán, Gálfi (Gágyor, 85.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.
Gólszerző: Köböl (42.), Gálfi (80.).