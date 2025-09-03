szeptember 3., szerda

Edzőkérdés

2 órája

Megvan az Opus Tigáz Tatabánya új vezetőedzője?

Opus Tigáz Tatabánya#Laczkó Zsolt#Horváth Ferenc

Két név is felmerült a szebb napokat is látott tatabányai futballcsapat vezetőedzői posztjára. Az Opus Tigáz Tatabánya együttesénél hamarosan lezárulhat az edzőkérdés.

Kemma.hu

Mint ismert, augusztus 18-án, a Budaörsön elszenvedett 3-2-es vereséget követően az NB III. Északnyugati csoportjában szereplő Opus Tigáz Tatabánya vezetősége megvált Klausz László vezetőedzőtől, akinek utódja ideiglenes jelleggel Nagy Richárd, az utánpótlás szakmai igazgatója lett. Vele megindult a csapat szekere, amely az előző két meccsét egyaránt megnyerve a hatodik helyre jött fel a bajnokságban.

Opus Tigáz Tatabánya: Horváth Ferenc és Laczkó Zsolt is esélyes a vezetőedzői pozícióra
Laczkó Zsolt már személyesen is megtekintette az Opus Tigáz Tatabánya csapatát
Fotó: Réti Zsolt / Forrás: nb1.hu

Két jelölt is szóba került az Opus Tigáz Tatabánya vezetőedzői posztjára


Az nb1.hu információi szerint jelenleg két név is képben van Tatabányán a végleges vezetőedzői pozíció betöltésére. Egyikük a korábbi 32-szeres válogatott csatár, Horváth Ferenc, aki az elmúlt években számos csapatnál dolgozott vezetőedzőként az NB I-ben és az NB II-ben is (legutóbb Dunaújvárosban, azt megelőzően pedig a Honvéd, a Haladás, a Balmazújváros, a Diósgyőr, a Videoton, a Győr, a Paks, a Szigetszentmiklós, a Kecskemét és a Vecsés együtteseinél), de az elmúlt két évben nem itthon, hanem a ciprusi utánpótlásban tevékenykedett, legutóbb az Enoszisz Neon Paralimniu U17-es csapatát vezette bajnoki címre. 

Lackó Zsolt lehet a másik esélyes a posztra: a korábbi válogatott balhátvéd, aki a magyar válogatott stábjában és a Honvédnál is edzősködött korábban, a helyszínen tekintette meg az egy hete lejátszott Tatabánya–Újpest II. bajnokit...

 

 

