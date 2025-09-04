szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Fény derült a titokra: megvan az Opus Tigáz Tatabánya új vezetőedzője!

Címkék#Opus Tigáz Tatabánya#Horváth Ferenc#labdarúgás

Eldőlt: ő lett az Opus Tigáz Tatabánya új mestere!

Kemma.hu

Az Opus Tigáz Tatabánya Facebook-oldalán számolt be róla, hogy az NB III-as futballcsapat vezetőedzője a jövőben Horváth Ferenc lesz. Lapunk korábban már beszámolt róla, hogy az egykori válogatott csatár esélyes a pozícióra, ezúttal pedig hivatalossá vált a kinevezése. 

Opus Tigáz Tatabánya: Horváth Ferenc lett az NB III-ban szereplő csapat vezetőedzője
Horváth Ferenc aláírta szerződését, ő lett az Opus Tigáz Tatabánya vezetőedzője
Forrás: Fecebook/Opus Tigáz Tatabánya

Ebben a szezonban már a harmadik mester ül az Opus Tigáz Tatabánya kispadján


Mint ismert, a Bányász rosszul kezdte a 2025-26-os szezont, a Budaörsön elszenvedett vereség pedig a korábbi vezetőedző, Klausz László állásába került. Azóta ideiglenesen Nagy Richárd, az utánpótlás szakmai igazgatója irányított a csapatot, akivel a Bányász mindkét meccsét megnyerte. 

A klub Horváth Ferencet bemutató cikke itt olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu