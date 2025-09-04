Fény derült a titokra: megvan az Opus Tigáz Tatabánya új vezetőedzője!

Labdarúgás
Az Opus Tigáz Tatabánya Facebook-oldalán számolt be róla, hogy az NB III-as futballcsapat vezetőedzője a jövőben Horváth Ferenc lesz. Lapunk korábban már beszámolt róla, hogy az egykori válogatott csatár esélyes a pozícióra, ezúttal pedig hivatalossá vált a kinevezése.
Ebben a szezonban már a harmadik mester ül az Opus Tigáz Tatabánya kispadján
Mint ismert, a Bányász rosszul kezdte a 2025-26-os szezont, a Budaörsön elszenvedett vereség pedig a korábbi vezetőedző, Klausz László állásába került. Azóta ideiglenesen Nagy Richárd, az utánpótlás szakmai igazgatója irányított a csapatot, akivel a Bányász mindkét meccsét megnyerte.
A klub Horváth Ferencet bemutató cikke itt olvasható.
