Megbüntették az Opus Tigáz Tatabányát

Büntetett az MLSZ fegyelmi bizottsága a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulós mérkőzéseit kövezően. Az Opus Tigáz Tatabánya FC-nek azért kell bírságot fizetnie, mert szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak a két héttel ezelőtti, Soroksár elleni Magyar Kupa-mérkőzésen.

Az Opus Tigáz Tatabánya szurkolóinak pirotechnikai bemutatója nem nyerte el az MLSZ tetszését

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A szervezet hat élvonalbeli és egy másodosztályú egyesületet is megbüntetett a hétvégi bajnoki találkozók után. A Győrnek szintén azért kell fizetnie, mert a szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak, az Újpestet és a Nyíregyházát pedig drukkerei obszcén bekiabálásai miatt büntették meg.

Az Opus Tigáz Tatabánya csapatán kívül más klubokat is szankcionáltak

Az NB II.-es Békéscsaba szimpatizánsai mindkét fegyelmi vétséget elkövették. Az MLSZ honlapjának keddi beszámolója szerint a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, a Diósgyőrrel, a Győrrel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, az Újpesttel, továbbá a másodosztályban listavezető Budapest Honvéddal szemben indult eljárás.