szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

16°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szankció

2 órája

Megbüntették az Opus Tigáz Tatabányát

Címkék#Opus Tigáz Tatabánya#pirotechnikai#tatabánya fc#MLSZ#bírság

A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága öt klubot pénzbüntetéssel sújtott a Magyar Kupa 3. fordulós mérkőzéseit követően. A szankcionált együttesek között ott van az Opus Tigáz Tatabánya FC.

Várvizi Tamás

Büntetett az MLSZ fegyelmi bizottsága a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulós mérkőzéseit kövezően. Az Opus Tigáz Tatabánya FC-nek azért kell bírságot fizetnie, mert szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak a két héttel ezelőtti, Soroksár elleni Magyar Kupa-mérkőzésen.

büntetést kapott az opus tigáz tatabánya
Az Opus Tigáz Tatabánya szurkolóinak pirotechnikai bemutatója nem nyerte el az MLSZ tetszését
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24  Óra

A szervezet hat élvonalbeli és egy másodosztályú egyesületet is megbüntetett a hétvégi bajnoki találkozók után. A Győrnek szintén azért kell fizetnie, mert a szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak, az Újpestet és a Nyíregyházát pedig drukkerei obszcén bekiabálásai miatt büntették meg.

Az Opus Tigáz Tatabánya csapatán kívül más klubokat is szankcionáltak

Az NB II.-es Békéscsaba szimpatizánsai mindkét fegyelmi vétséget elkövették. Az MLSZ honlapjának keddi beszámolója szerint a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, a Diósgyőrrel, a Győrrel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, az Újpesttel, továbbá a másodosztályban listavezető Budapest Honvéddal szemben indult eljárás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu