szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

12°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

27 perce

Győrben javíthat a Dorog, otthon játszik a Komárom és a Tatabánya

Címkék#Komárom#Tatabánya#labdarúgás NB III#Zsámbék#Dorog

Komáromban vármegyei rangadót rendeznek, a Dorog és a Tatabánya is jó esélyekkel lép pályára vasárnap. A 9. fordulót rendezik az NB III. Északnyugati csoportjában.

Kun Attila

Az NB III. Északnyugati csoportjában a hibátlan mérlegét az előző fordulóban, a Mosonmagyaróvár elleni hazai 0-2-vel elveszítő, de második helyét továbbra is tartó Dorog ezúttal Győrbe látogat. Az ETO Akadémia jelenleg a 10. helyen áll a bajnokságban, 11 ponttal lemaradva Nikházi Márk együttesétől. A két csapat tabellán elfoglalt helyezése és pontok száma alapján is egyértelműen a Dorog a mérkőzés esélyese. 

NB III.: a 9. fordulót rendezik a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Északnyugati csoportjában
A Tatabánya (kékben) a gyenge formában játszó Veszprémet fogadja az NB III. Északnyugati csoportjának 9. fordulójában
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A jó formában lévő, előző három meccsét egyaránt megnyerő (legutóbb a Haladás vendégeként 2–0-s győzelmet arató) és a nyolcadik helyre felkapaszkodó Komárom ezúttal a Zsámbékot látja vendégül. Vármegyénk legutóbbi bajnokcsapata az elmúlt hetekben szorgalmasan gyűjtögette a pontokat (az előző fordulóban a Balatonfüreddel játszott 2–2-t hazai pályán), de továbbra is a még kiesést jelentő 14. helyen áll. A mérkőzés esélyesének a házigazda tűnik. 

A Tatabánya legutóbb 1–0-s győzelmet aratott Pápán, amivel a hatodik helyre jött fel a bajnokságban. Horváth Ferenc vezetőedző együttese ezúttal ismét Veszprém vármegyei riválissal néz szembe, mégpedig a vármegye székhelyének képviselőjével. A VSC az előző szezonban harmadik lett a bajnokságban, ezúttal azonban nem teljesít ilyen jól, zsinórban négy vereséget elszenvedve csak a kilencedik. A gyenge formában játszó ellenféllel szemben a Tatabányának megvan az esélye a három pont otthon tartására. 

 

Az NB III. vármegyei érdekeltségű csapatainak hétvégi mérkőzései

 

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 9. forduló 

ETO Akadémia–Dorogi FC 
Győr, vasárnap, 11 óra. 

Komárom VSE–Ikoba Beton Zsámbék 
Komárom, Molaji Sporttelep, vasárnap, 16 óra. 

Opus Tigáz Tatabánya–VSC 2015 Veszprém 
Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, vasárnap, 16 óra. 



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu