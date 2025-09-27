Győrben javíthat a Dorog, otthon játszik a Komárom és a Tatabánya

Az NB III. Északnyugati csoportjában a hibátlan mérlegét az előző fordulóban, a Mosonmagyaróvár elleni hazai 0-2-vel elveszítő, de második helyét továbbra is tartó Dorog ezúttal Győrbe látogat. Az ETO Akadémia jelenleg a 10. helyen áll a bajnokságban, 11 ponttal lemaradva Nikházi Márk együttesétől. A két csapat tabellán elfoglalt helyezése és pontok száma alapján is egyértelműen a Dorog a mérkőzés esélyese.

A Tatabánya (kékben) a gyenge formában játszó Veszprémet fogadja az NB III. Északnyugati csoportjának 9. fordulójában

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A jó formában lévő, előző három meccsét egyaránt megnyerő (legutóbb a Haladás vendégeként 2–0-s győzelmet arató) és a nyolcadik helyre felkapaszkodó Komárom ezúttal a Zsámbékot látja vendégül. Vármegyénk legutóbbi bajnokcsapata az elmúlt hetekben szorgalmasan gyűjtögette a pontokat (az előző fordulóban a Balatonfüreddel játszott 2–2-t hazai pályán), de továbbra is a még kiesést jelentő 14. helyen áll. A mérkőzés esélyesének a házigazda tűnik.

A Tatabánya legutóbb 1–0-s győzelmet aratott Pápán, amivel a hatodik helyre jött fel a bajnokságban. Horváth Ferenc vezetőedző együttese ezúttal ismét Veszprém vármegyei riválissal néz szembe, mégpedig a vármegye székhelyének képviselőjével. A VSC az előző szezonban harmadik lett a bajnokságban, ezúttal azonban nem teljesít ilyen jól, zsinórban négy vereséget elszenvedve csak a kilencedik. A gyenge formában játszó ellenféllel szemben a Tatabányának megvan az esélye a három pont otthon tartására.

Az NB III. vármegyei érdekeltségű csapatainak hétvégi mérkőzései

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 9. forduló ETO Akadémia–Dorogi FC

Győr, vasárnap, 11 óra. Komárom VSE–Ikoba Beton Zsámbék

Komárom, Molaji Sporttelep, vasárnap, 16 óra. Opus Tigáz Tatabánya–VSC 2015 Veszprém

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, vasárnap, 16 óra.





